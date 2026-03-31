Monroe Ride Solutions annonce une avancée majeure dans la technologie des valves d’amortisseurs passifs

NORTHVILLE, Michigan, 31 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La division Monroe Ride Solutions de Tenneco, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de systèmes et de composants de suspension de pointe destinés aux véhicules légers, poids lourds, engins tout-terrain et à d’autres équipements, annonce une avancée majeure dans la technologie des valves d’amortisseurs passifs. Cette innovation permet d’offrir un équilibre supérieur entre confort de conduite optimisé et précision de tenue de route, à la fois réactive et maîtrisée. La nouvelle valve à piston exclusive Monroe DCx (Double Comfort eXperience), désormais disponible dans les amortisseurs bitubes de la gamme Monroe OE Solutions, permet également aux constructeurs automobiles de réduire de manière significative le bruit, les vibrations et la rudesse (NVH) sur leurs derniers modèles.

La valve DCx intègre une technologie innovante de purge à double étage, offrant une capacité de réglage particulièrement efficace et intuitive afin d’adapter précisément les caractéristiques de confort, de tenue de route et de NVH à chaque véhicule. Cette conception garantit des forces d’amortissement minimales à très faible vitesse de déplacement de la tige de piston, assurant ainsi une isolation de premier ordre face aux textures de route à haute fréquence et aux micro-vibrations, principales sources de NVH. Cette fonctionnalité unique peut être réglée indépendamment en détente et en compression, garantissant un contrôle optimal des forces d’amortissement.

La valve DCx est également compatible avec les systèmes de valves secondaires Monroe Ride Refine, qui offrent un large éventail de possibilités de réglage supplémentaires.

« Monroe DCx est le premier système de valve produit en série pour amortisseurs passifs permettant aux constructeurs automobiles de véhicules légers de supprimer le compromis traditionnel entre confort et performance, tout en garantissant une réduction remarquable du NVH », a déclaré John Kinnick, vice-président et directeur général de Monroe Ride Solutions. « Notre équipe mondiale d’ingénierie continue de faire progresser la science du contrôle du comportement routier afin de répondre aux exigences des plus grands constructeurs automobiles et de leurs clients. »

Pour en savoir plus sur l’ensemble du portefeuille de technologies Monroe Ride Solutions, incluant les amortisseurs passifs Monroe OE Solutions, les modules et systèmes de valves, ainsi que les suspensions électroniques Monroe Intelligent Suspension, cliquez ici .

À propos de Tenneco

Tenneco est un leader mondial dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits automobiles destinés aux équipementiers et au marché des pièces de rechange. Grâce à ses divisions DRiV, Performance Solutions, Clean Air, Powertrain et Champion® Ignition, Tenneco contribue à l’avancement de la mobilité mondiale en proposant des solutions technologiques dans de nombreux secteurs. Pour en savoir plus, consultez le site www.tenneco.com .

CONTACT :

Simonetta Esposito

Global Communications

Tenneco

Sesposito@tenneco.com

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/025ca1a8-c078-41a9-98c4-ff7e87d28155