Proactis SA chiffre d'affaires 12 mois au 31 janvier 2026

Proactis SA - Chiffre d’Affaires sur 12 mois au 31/01/2026

Paris – 31 mars 2026 - Proactis SA (Euronext: PROAC), leader dans la gestion globale du spend et des solutions collaboratives des processus business, diffuse aujourd’hui l’information financière concernant les 12 mois se terminant le 31 janvier 2026, en appplication de la Directive Européenne de Transparence,

Eléments Financiers

En millions d'€ Exercice clos au

31 janvier 2026 Exercice clos au

31 janvier 2025 % Variation

2026 /2025(*) Chiffre d'affaires opérationnel consolidé 4,7 5,5 (15) % SaaS (**) 4,4 5,0 (13) % Services 0,3 0,4 (37) % Management fees 4,6 3,8 21 % Chiffre d'affaires consolidé 9,3 9,3 0 %

Le chiffre d’affaires opérationnel consolidé de 4,7M€ est en baisse de 15% par rapport à l’exercice clos au 31 janvier 2025. Le Groupe Proactis SA avait précédemment annoncé optimiser son offre produit afin de se concentrer sur des produits phares, générant ainsi de plus grandes synergies et permettant de réaliser des économies d’échelle en matière de support et de développement de ces mêmes produits. En conséquence de quoi, le Groupe Proactis SA a constaté une perte naturelle de clients ne souhaitant pas migrer vers cette offre de produits phares, et qui explique ainsi la baisse du chiffre d’affaires opérationnel.

Les produits de refacturation de frais de gestion du groupe (Management fees) pour 4,6M€ correspondent à des charges facturées aux parties liées au sein du groupe Proactis (UK); ils comprennent les frais de licence, la refacturation des ressources partagées et la refacturation des services fournis par le centre de services partagés de Manille, aux Philippines, qui est une succursale de Proactis SA. La société mère majoritaire de Proactis SA, Proactis Topco Limited, a procédé à un examen complet de l'ensemble des coûts au sein du groupe Proactis au sens large et, au cours du second semestre de l'exercice clos le 31 janvier 2026, a transféré certaines fonctions de R&D et de support produit vers le centre de services partagés de Manille. Cela s'est traduit par une augmentation d'environ 30% de l'effectif moyen à Manille par rapport à l'année précédente, contribuant ainsi à la hausse des frais de gestion.

Dans le cadre du transfert de certains postes à Manille, un programme de restructuration a été mis en place afin de garantir que ces fonctions soient exercées depuis le site le plus approprié et qu’elles répondent aux besoins de Proactis et de ses clients grâce à une offre de produits redynamisée. Un total d’environ 40 postes répartis dans toutes les sociétés du groupe Proactis SA, ont été concernés et la provision de fin d'exercice est en cours de finalisation. En optimisant la répartition géographique et les compétences des collaborateurs de Proactis, le groupe Proactis SA devrait être en mesure d’offrir de meilleurs rendements à ses actionnaires.

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A propos de Proactis SA (https://www,proactis,com/proactis-sa), Société du Groupe Proactis,

Proactis SA connecte les entreprises en offrant des solutions globales de gestion du spend et d’automatisation, dans un contexte collaboratif, des processus business concernant biens et services, dans le Cloud, par le Business Network,

Nos solutions s’intègrent à tout ERP ou système de gestion achat, et offrent aux clients des systèmes faciles à utiliser, qui favorisent l’adoption, la conformité et les réductions de charges,

Proactis SA est présent en France, en Allemagne, aux Etats-Unis et à Manille,

Proactis SA est coté au Compartiment C de Euronext Paris Eurolist,

ISIN: FR0004052561, Euronext: PROAC, Reuters: HBWO,LN, Bloomberg: HBW,FP

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