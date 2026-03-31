L’Oréal finalise l’acquisition de Kering Beauté dans le cadre de son alliance stratégique avec Kering

Clichy, le 31 mars 2026 – L’Oréal et Kering annoncent aujourd’hui l’acquisition par L’Oréal de Kering Beauté, incluant la Maison Creed, une des plus grandes Maisons de parfums de luxe, ainsi que la signature des licences exclusives d’une durée de cinquante ans pour la création, le développement et la distribution des produits parfum et beauté des marques Bottega Veneta et Balenciaga, conformément aux conditions annoncées le 19 octobre 2025.

Concernant la marque Gucci et tel que précédemment annoncé, les droits de conclure un accord de licence exclusif d’une durée de cinquante ans démarreront après l'expiration de la licence actuelle avec Coty, dans le respect des obligations du groupe Kering au titre de leur accord de licence existant.

L’Oréal et Kering continuent par ailleurs d’explorer les opportunités dans les domaines de la longévité et du bien-être, au travers d’une co-entreprise.

« Au nom du Groupe, je suis très heureux d’accueillir ces marques extraordinaires au sein de la famille L’Oréal », a déclaré Nicolas Hieronimus, Directeur Général de L'Oréal. « Cette nouvelle étape importante pour notre partenariat stratégique avec Kering nous permet de renforcer notre position de numéro un mondial de la beauté et de la beauté de luxe, et d’écrire ensemble le nouveau chapitre de ces marques emblématiques pour les cinquante prochaines années, afin de libérer leur immense potentiel de croissance. »

« Cette acquisition marque un moment décisif pour L’Oréal Luxe. En accueillant ces Maisons emblématiques, nous nous rassemblons autour de ce qui définit l’essence du luxe : une créativité audacieuse, un savoir-faire d’exception et une vision résolument tournée vers l’avenir de la beauté », a déclaré Cyril Chapuy, Président de L’Oréal Luxe. « Je suis particulièrement fier d’accueillir les équipes qui font vivre ces Maisons et contribuent à leur identité unique. Ensemble, nous renforçons notre leadership et affirmons plus que jamais notre ambition : être la destination ultime des expériences de beauté de luxe les plus aspirationnelles au monde. »

« Notre alliance stratégique avec L’Oréal marque une avancée déterminante pour Kering, a déclaré Luca de Meo, Directeur Général de Kering. En nous appuyant sur l’expertise inégalée de L’Oréal dans l’univers de la beauté, nous ouvrons une nouvelle phase d’accélération pour le développement des fragrances et des cosmétiques de nos Maisons, parmi les plus emblématiques au monde. Ce partenariat de long terme nous permettra de réaliser leur plein potentiel dans cette catégorie et de nourrir leur développement, en s’appuyant sur la créativité, la désirabilité et l’excellence qui les distinguent. »



À propos de L’Oréal

Depuis 115 ans, L’Oréal, leader mondial de la beauté, se consacre à une seule vocation : répondre aux aspirations de beauté des consommateurs dans le monde entier. Notre raison d’être, créer la beauté qui fait avancer le monde, définit notre vision de la beauté, essentielle, inclusive, éthique, généreuse et responsable. Avec un portefeuille de 40 marques internationales et des engagements sociaux et environnementaux ambitieux fixés dans le cadre de notre programme L’Oréal pour le Futur, nous offrons à nos consommateurs partout dans le monde le meilleur de la beauté en matière de qualité, d’efficacité, de sécurité, de sincérité et de responsabilité, tout en célébrant la beauté dans son infinie diversité.

Avec plus de 95 000 collaborateurs engagés, une présence géographique équilibrée et dans tous les canaux de distribution (e-commerce, marché de la grande consommation, grands magasins, pharmacies et parapharmacies, parfumeries, salons de coiffure, travel retail et boutiques de marque), le Groupe a réalisé en 2025 un chiffre d’affaires de 44,05 milliards d’euros. L’Oréal s’appuie sur 22 centres de recherche répartis dans 7 hubs régionaux à travers le monde, une équipe dédiée à la Recherche & Innovation de plus de 4 000 chercheurs et plus de 8 000 talents du digital, de la tech et de la data, pour inventer le futur de la beauté et devenir le champion de la Beauty Tech.

En 2025, le magazine Fortune a nommé L'Oréal entreprise la plus innovante d'Europe, parmi 300 entreprises, dans un classement couvrant 21 pays et 16 secteurs d'activité en Europe.

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