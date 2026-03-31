HOPSCOTCH GROUPE : Résultats Annuels 2025

Press release

Paris, March 31, 2026, 5:30 PM

Section : Annual Results

HOPSCOTCH GROUPE

2025 Annual Results

A Very Strong Second Half

Continuous Growth Over 5 Years

HOPSCOTCH (Euronext Growth FR0000065278), an international communication consulting group, a major player in digital, public relations, and events, announces the publication of its annual financial statements as of December 31, 2025, approved by the Executive Board and validated by the Supervisory Board on March 31, 2026.

Consolidated Income Statement

In thousands of euros 2025 2024 Change Revenue 270 848 319 054 (48 206) Gross Margin 98 801 104 783 (5 982) Operating Expenses

including Labor Costs

including External Expenses

including Depreciation & Provisions

including Other Operating Expenses*



67 514

19 179

5 029

(900)



71 338

18 759

3 543

(289)



(3 824)

+420

+1 486

(611) EBITDA | AL ** 7 111 8 723 (1 612) Operating Income 6 010 9 163 (3 153) Share of Profit of Associates

Financial Result

Taxes 101

(2 106)

(1 396) (476)

(1 641)

(2 144) +577

(465)

+748 Net Income Group Share 2 108 4 824 (2 716)

*Includes other operating expenses and income — () indicates net income or decrease in expenses

** EBITDA | AL = EBITDA adjusted for IFRS 16 by adding back lease expenses

Frédéric Bedin states: “After a disappointing first half for the event business in France, linked to the post-Paris 2024 Olympics period, the market returned to growth in the second half. The group was able to rebuild a solid profit margin, notably thanks to more than 60% of its activity generated internationally.

In 2025, HOPSCOTCH continues its long-term growth trajectory with a gross margin steadily increasing by nearly 50% since 2021. As the only agency worldwide to originally integrate digital expertise, PR & influence, and event, across these three pillars, Hopscotch is a unique player in the market. Thanks to our international network primarily owned 100% by the group, our unique positioning, and a proven acquisition strategy, we confidently reiterate our ambition to reach €200 million in Gross Margin by 2030, with an operating income of 15%.”

A Strategy of Continuous Growth

For fiscal year 2025, the Group's consolidated revenue amounts to €270.8 million (-15.1%), and the consolidated Gross Margin to €98.8 million (-5.7%). The second half shows a significant rebound with a gross margin of €52.9 million compared to €45.9 million in the first half. Aside from the exceptional 2024 fiscal year due to activities related to Paris 2024 and its strong base effect, the group demonstrates continuous and steady growth of nearly 50% compared to 2021. This year notably features a 7% growth in international activities, representing over 35% of the gross margin, in addition to 25% generated by global operations invoiced from Paris.

Controlled Operations

Personnel expenses amount to €67.5 million, down by €3.8 million, and remain stable at 68.3% of the Gross Margin. External expenses total €19.2 million, slightly up compared to 2024, reflecting an ambitious digital transformation program to support the group’s strategy.

EBITDA | AL (i.e., after neutralizing the IFRS 16 accounting impact related to lease capitalization) stands at €7.1 million in 2025, a limited decrease of €1.6 million compared to 2024 (€8.7 million).

Depreciation for 2025 amounts to €4.9 million, including €3.9 million of IFRS 16 lease amortizations. The year also records a net provision allocation of €0.1 million, whereas the previous year benefited from a net favorable reversal of €1.5 million. This explains the smaller decrease in EBITDA | AL while maintaining strong cash generation from operations, accounting for half of the decline in operating income.

Thus, consolidated Operating Income, after a profitable second half, comes to €6.0 million compared to €9.2 million in 2024.

The financial result stands at -€2.1 million, including an unfavorable foreign exchange gap of €0.7 million. After corporate taxes (-€1.4 million), Group Share Net Income amounts to €2.6 million for the year.

A Solid Financial Structure, Strengthened by Rapid Debt Reduction

As of December 31, 2025, the Group relies on a strong financial structure with equity capital of €32.9 million, after a dividend distribution of nearly €2 million during the year. Cash flow from operations, after neutralizing IFRS 16 effects (CAF | AL), totals €7.2 million, compared to €9.3 million last year. The change in working capital requirement (WCR) at December 31, 2025, is unfavorable by €3.2 million. In 2025, Hopscotch Groupe accelerated debt reduction with repayments of €5.5 million of its PGE (state-backed loan) and €3 million of amortizable loans. Total debt stands at €21.9 million, including €4.4 million of PGE. Closing cash is €29.9 million. Note that the balance sheet also includes a €4 million drawing on a Revolving Credit Facility (RCF) to cover end-of-year WCR, which was fully repaid in the first quarter of 2026. After a €3 million reimbursed amortizable loan in the same quarter, cash remains solid at €25 million, exceeding residual debt of €19 million and resulting in a positive net financial position.

The Executive Board will propose at the General Assembly on May 28, 2025, a dividend payment of €0.50 per share.

Strong Fundamentals for the Long Term

Established in strategic zones (Europe, Americas, Asia), Hopscotch intends to continue international development through regional structures ensuring proximity to support international high-potential clients. Alongside successful integration in strategic sectors such as Tourism, enabling new skills and talents, Hopscotch is poised to accelerate in growing markets like major international events. For 2026 and beyond, Hopscotch aims to adopt a targeted acquisition approach. This strategy seeks to strengthen geographic, sectoral, and business positions to access new growth markets, create synergies, and long-term value. Leveraging these growth drivers, the Group's ambition for 2030 is to reach €200 million in Gross Margin with a 15% operating income.

Upcoming Publications Schedule:

Wednesday, July 29 – H1 2026 Activity Press Release

Wednesday, September 30 – H1 2026 Results Press Release

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Shareholder Contact

Pierre-Franck MOLEY - CEO - Tél. 01 41 34 20 56 – pfmoley@hopscotch.one

Press contact

Jodie KNOEPFLER CONSCIENCE – Executive Board Assistant - Tél. 01 41 34 20 51 – jodiekc@hopscotch.one

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About HOPSCOTCH

HOPSCOTCH is an international communication Group founded in France, driven by an entrepreneurial vision and the complementarity of its talents and expertise.

HOPSCOTCH offers a unique combination of skills and a firm belief that the value of a company or organization lies in the quality of its relational capital.

With over 1,000 employees, half of whom are international (40 offices across 5 continents), HOPSCOTCH covers all communication activities: influence, events, public relations, activations, digital, internal communication, public affairs, and marketing services. HOPSCOTCH organizes its agencies by expertise and industry sectors.

HOPSCOTCH has been engaged for over 15 years in ambitious ecological and social initiatives, validated by internationally recognized CSR labels (Active Agencies CSR, ISO 20121, Platinum EcoVadis Medal).

Listed on Euronext Growth Paris (ISIN Code: ALHOP FR 00000 6527 8), the Group posted revenues of €270.8 million and a Gross Margin of €98.8 million in 2025.

Follow us at: www.hopscotch.one and on LinkedIn / X / Instagram / Bluesky @HOPSCOTCHgroupe



Communiqué de presse

Paris, le 31 mars 2026 à 17h30

Rubrique Résultats annuels

HOPSCOTCH GROUPE

Résultats annuels 2025

Un deuxième semestre très solide

Une croissance continue depuis 5 ans

HOPSCOTCH (Euronext Growth FR0000065278), Groupe de conseil en communication international, acteur majeur du digital, des relations publics et de l’événement, annonce la publication de ses comptes annuels au 31 décembre 2025, arrêtés par le Directoire et validés par le Conseil de surveillance le 31 mars 2026.

Compte de résultat consolidé

En milliers d’euros 2025 2024 Variation Chiffre d’affaires 270 848 319 054 (48 206) Marge Brute 98 801 104 783 (5 982) Charges opérationnelles

Dont Main d’Œuvre

Dont Charges externes

Dont Dot. Amort.et Provisions

Dont autres charges et produits d’exploitation*



67 514

19 179

5 029

(900)



71 338

18 759

3 543

(289)



(3 824)

+420

+1 486

(611) EBITDA | AL ** 7 111 8 723 (1 612) Résultat Opérationnel 6 010 9 163 (3 153) Quote-part du résultat des entreprises associées

Résultat financier

Impôts 101

(2 106)

(1 396) (476)

(1 641)

(2 144) +577

(465)

+748 Résultat Net Part Du Groupe 2 108 4 824 (2 716)

*Comprenant autres charges et autres produits opérationnels – () = produit net ou diminution des charges

**EBITDA | AL = EBITDA retraité de l’IFRS16 avec réintégration des loyers en charges

Frédéric Bedin déclare : “ Après un premier semestre déceptif pour l’évènement en France, lié à l’après JO Paris 2024, le marché est reparti en croissance au second semestre. Le groupe a su reconstituer une belle marge bénéficiaire, notamment grâce à plus de 60% de son activité réalisée à l’international.

HOPSCOTCH conforte en 2025 sa croissance inscrite dans le long terme avec une marge brute en augmentation régulière de près de 50% depuis 2021.

Seule agence au monde intégrant de façon native le savoir-faire digital, les PR et l’influence, et la conception d’événements, avec ces 3 piliers Hopscotch, s'impose comme un acteur unique du marché.

Grâce à notre maillage international essentiellement porté par des entités détenues à 100%, notre positionnement original, ainsi qu'à notre stratégie d'acquisition éprouvée, nous réitérons avec confiance notre ambition d'atteindre 200 millions de Marge Brute à horizon 2030, assorti d’un ROC de 15%. ”

Une stratégie de croissance continue

Sur l’exercice 2025, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe s’élève à 270,8 millions d’euros (-15,1%), et la Marge Brute consolidée à 98,8 millions d’euros (-5,7%).

Le second semestre montre un rebond important des activités avec une marge brute de 52,9 millions d’euros à comparer aux 45,9 millions d’euros au premier semestre.

A l’exception de l’exercice 2024, rendu atypique par les activités liées à Paris 2024 et générant un fort effet de base, le groupe montre une croissance continue et régulière de près de 50% au total par rapport à 2021.

En effet, cette année se caractérise par une progression des activités internationales de 7%, pour représenter plus de 35% de la marge brute, a quoi s’ajoutent 25% pour les opérations réalisées dans le monde mais facturées depuis Paris.

Une exploitation contrôlée

Les charges de personnel s’établissent à 67.514 milliers d’euros, en diminution de 3.824 milliers d’euros, et restent stables à 68,3% de la Marge Brute.

Les charges externes s’élèvent à 19.179 milliers d’euros, en légère augmentation par rapport à 2024, conséquence d’un programme de transformation numérique ambitieux pour accompagner la stratégie du groupe.

L’EBITDA | AL (c’est-à-dire après neutralisation de l’impact comptable IFRS 16 lié à l’immobilisation des loyers) s’établit en 2025 à 7.111 milliers d’euros en recul limité de 1.613 milliers d’euros par rapport à 2024 (8.723 milliers d’euros).

Sur 2025, les dotations aux amortissements s’élèvent à 4.916 milliers d’euros et comprennent 3.928 milliers d’euros d’amortissements des loyers en IFRS 16. L’exercice enregistre également une dotation nette aux provisions limitée d’un montant de 113 milliers d’euros, alors que l’exercice passé avait constaté une reprise nette favorable de 1.495 milliers d’euros. Ceci

explique le moindre recul de l’EBITDA | AL avec le maintien d’une bonne génération de cash liée à l’exploitation, et entraîne la moitié du recul du résultat opérationnel.

Ainsi, le Résultat Opérationnel consolidé ressort, après un second semestre profitable, à 6.010 milliers d’euros, contre 9.163 milliers d’euros en 2024.

Le résultat financier s’établit à - 2.106 milliers d’euros et comprend un écart de change défavorable de 657 milliers d’euros. Après l’impôt sur les sociétés (- 1.396 milliers d’euros), le Résultat Net Part du Groupe s’élève à 2.610 milliers d’euros sur l’année.

Une structure financière solide, renforcée par un désendettement rapide

Au 31 décembre 2025, le Groupe s’appuie sur une structure financière solide avec des capitaux propres de 32,9 millions d’euros, après une distribution de dividendes de près de 2 millions d’euros en cours d’exercice.

La capacité d'autofinancement, après neutralisation de l’effet IFRS 16 (CAF | AL), s’élève à 7,2 millions d’euros, contre 9,3 millions d’euros l’an passé. La variation de BFR, telle que calculée au 31 décembre 2025, est défavorable de 3,2 millions d’euros.

En 2025, Hopscotch Groupe a accéléré son désendettement avec le remboursement de 5,5 M€ de son PGE, et de 3M€ de ses emprunts amortissables. Les dettes totales s’élèvent à 21,9 M€, dont 4,4 M€ de PGE.

La trésorerie active à la clôture s’élève à 29,9 millions d’euros,

A noter que le bilan comporte également le tirage d’un RCF (Revolving Credit Facility) de 4,0 millions d’euros pour compenser le BFR de clôture : ce concours bancaire a depuis été intégralement soldé au cours du premier trimestre 2026. Après un remboursement de 3M€ de dettes amortissables sur ce même trimestre, la trésorerie reste solide à 25 M€, et supérieure à l’endettement résiduel de 19 M€ dégageant une situation financière nette positive.

Le Directoire présentera lors de l’Assemblée Générale du 28 mai 2025, le versement d’un dividende de 0,50€ par action.

Des fondamentaux solides dans le long terme

Déjà établi dans des zones stratégiques (Europe, Amériques, Asie), Hopscotch entend poursuivre son développement international grâce à des structures régionales qui assurent une proximité pour accompagner une clientèle au rayonnement international et à très fort potentiel.

Parallèlement à l’intégration réussie sur des secteurs stratégiques comme le Tourisme qui permet d’intégrer de nouvelles compétences et talents, Hopscotch est en ordre de marche pour accélérer sur des marchés porteurs comme les évènements majeurs à l’international.

Sur 2026 et les années à venir, Hopscotch entend adopter une approche ciblée en matière d’acquisitions. Cette stratégie vise à renforcer ses positions sur le plan géographique, sectoriel ou métier afin de pénétrer de nouveaux marchés porteurs, de créer des synergies et de la valeur à long terme.

Fort de ces leviers de croissance, l’ambition du Groupe à horizon 2030 est de tendre vers les 200 millions d’euros de Marge Brute, assorti d’un ROC de 15%.

Calendrier des prochaines publications :

Mercredi 29 juillet - CP Activité du 1er semestre 2026

Mercredi 30 septembre – CP Résultats semestriels 2026

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Contact actionnaires

Pierre-Franck MOLEY - Directeur Général - Tél. 01 41 34 20 56 – pfmoley@hopscotch.one

Contact presse

Jodie KNOEPFLER CONSCIENCE – Assistante du Directoire - Tél. 01 41 34 20 51 – jodiekc@hopscotch.one

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A propos de HOPSCOTCH

HOPSCOTCH est un Groupe de communication international fondé en France, porté par une vision entrepreneuriale et par la complémentarité de ses talents et de ses expertises.

HOPSCOTCH, c’est une combinaison unique de métiers et la conviction que la valeur d’une entreprise ou organisation réside dans la qualité de son capital relationnel.

Avec plus de 1000 collaborateurs dont la moitié à l’international (40 bureaux répartis sur 5 continents), HOPSCOTCH couvre l’ensemble des métiers de la communication : influence, événementiel, relations presse, activations, digital, communication interne, affaires publiques ou encore marketing services. HOPSCOTCH structure ses agences autour de ses métiers et de ses expertises sectorielles.

HOPSCOTCH est engagé depuis plus de 15 ans dans des initiatives écologiques et sociétales ambitieuses, validées par des labels RSE reconnus à l’international. (RSE Agence Actives, ISO 20121, ou encore la médaille Platinum EcoVadis).

Coté sur Euronext Growth Paris (Code ISIN : ALHOP FR 00000 6527 8), le Groupe représente un volume d’affaires de 270,8 millions € et 98,8 millions € de Marge Brute en 2025.

Pour nous suivre : hopscotch.one et sur LinkedIn / X / Instagram / Bluesky @HOPSCOTCHgroupe





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