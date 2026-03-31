Amundi : Mise à disposition du Document d’Enregistrement Universel 2025



Amundi annonce la publication de son Document d’Enregistrement Universel 2025, déposé en version française auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) en date du 31 mars 2026, sous le numéro D.26-0183.

Ce Document d’Enregistrement Universel 2025 est disponible dès maintenant sur le site de l’AMF (www.amf-france.org) ainsi que sur l’espace actionnaires du site internet d’Amundi (http://le-groupe.amundi.com), en version française et anglaise. Il est également disponible sur simple demande auprès d’Amundi au 91-93, boulevard Pasteur, 75015 Paris ou par courriel à investor.relations@amundi.com.

Les documents suivants sont intégrés dans le document d’enregistrement universel 2025 :

le rapport financier annuel ;

le rapport de durabilité ;

le rapport sur le gouvernement d’entreprise ;

les informations relatives aux honoraires des contrôleurs légaux des comptes.

A propos d’Amundi

Premier gérant d’actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux1, Amundi propose à ses 200 millions de clients — particuliers, institutionnels et entreprises — une gamme complète de solutions d’épargne et d’investissement en gestion active et passive, en actifs traditionnels ou réels. Cette offre est enrichie de services et d’outils technologiques qui permettent de couvrir toute la chaîne de valeur de l'épargne. Filiale du groupe Crédit Agricole, Amundi est cotée en Bourse et gère aujourd’hui près de 2 400 milliards d’euros d’encours2.

Ses six plateformes de gestion internationales3, sa capacité de recherche financière et extra-financière, ainsi que son engagement de longue date dans l’investissement responsable en font un acteur de référence dans le paysage de la gestion d’actifs.

Les clients d’Amundi bénéficient de l’expertise et des conseils de 5 400 professionnels dans 34 pays.

Amundi, un partenaire de confiance qui agit chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société.

www.amundi.com

Contacts presse:

Natacha Andermahr

Tel. +33 1 76 37 86 05

natacha.andermahr@amundi.com

Corentin Henry

Tel. +33 1 76 36 26 96

corentin.henry@amundi.com

Contacts investisseurs:

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Tel. +33 1 76 32 62 67

cyril.meilland@amundi.com

Thomas Lapeyre

Tel. +33 1 76 33 70 54

thomas.lapeyre@amundi.com

Annabelle Wiriath

Tel. + 33 1 76 32 43 92

annabelle.wiriath@amundi.com

1 Source : IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2025 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2024

2 Données Amundi au 31/12/2025

3 Paris, Londres, Dublin, Milan, Tokyo et San Antonio (via notre partenariat stratégique avec Victory Capital)

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