Rexel : Assemblée Générale Mixte du 22 avril 2026

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ASSEMBLEE GENERALE MIXTE

DU 22 AVRIL 2026

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Rexel informe ses actionnaires que son Assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) aura lieu le 22 avril 2026 à 10h30 au Châteauform’ City George V, 28 avenue George V, 75008 Paris.

L’avis préalable de réunion a été publié au Bulletin des annonces légales obligatoires du lundi 16 mars 2026 (Bulletin des Annonces Légales Obligatoires), au bulletin n°32 (référence 2600544). Il contient l’ordre du jour détaillé, les projets de résolutions ainsi que les principales modalités de participation et de vote à cette Assemblée.

L’avis de convocation sera publié au Bulletin des annonces légales obligatoires du vendredi 3 avril 2026 et au Journal Spécial des Sociétés du même jour.

Il sera également adressé aux actionnaires dont les titres sont inscrits au nominatif et mis à la disposition des établissements teneurs de comptes de titres pour les actionnaires au porteur.

Les documents et informations relatifs à cette Assemblée ont été et seront, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables :

mis en ligne sur le site Internet de Rexel : https://www.rexel.com/fr/investisseurs/assemblee-generale ;

tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la Société au 13, boulevard du Fort de Vaux, 75017 Paris, France ; et

adressés aux actionnaires par Société Générale Securities Services – Services Assemblées, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3, à la réception de leur demande.

Toutes informations complémentaires sur cette Assemblée générale et plus particulièrement sur les modalités de vote des actionnaires sont disponibles sur le site internet de Rexel : https://www.rexel.com/fr/investisseurs/assemblee-generale.





A PROPOS DU GROUPE REXEL

Rexel, expert mondial de la distribution professionnelle multicanale de produits et services pour le monde de l’énergie, est présent sur trois marchés : résidentiel, tertiaire et industriel. Le Groupe accompagne ses clients pour leur permettre de gérer au mieux leurs activités en leur offrant une gamme adaptée et évolutive de produits et services de maîtrise de l’énergie pour la construction, la rénovation, la production et la maintenance.

Présent dans 17 pays, à travers un réseau de 1 876 agences, Rexel compte 26 306 collaborateurs. Son chiffre d'affaires a atteint 19,4 milliards d’euros en 2025.

Rexel est coté sur le marché Eurolist d’Euronext Paris (compartiment A, symbole RXL, code ISIN FR0010451203) et figure dans les indices suivants : MSCI World, CAC Next 20, SBF 120, CAC Large 60, CAC SBT 1.5 NR, CAC AllTrade, CAC AllShares, FTSE EuroMid et STOXX600. Rexel fait également partie des indices ISR suivants : FTSE4Good, Dow Jones Sustainability Index Europe, Euronext Sustainable Europe 120 et S&P Global Sustainability Yearbook 2025, grâce à sa performance en matière de responsabilité sociale d’entreprise (RSE). Pour plus d’information : www.rexel.com





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