Mise à disposition du Document d’Enregistrement Universel 2025

Voltalia (Euronext Paris, ISIN code : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, annonce aujourd’hui la publication de son Document d’Enregistrement Universel 2025

Voltalia annonce avoir déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers et mis à la disposition du public son Document d’Enregistrement Universel (période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025) sous le numéro D26-0181.

Sont notamment intégrés dans le Document d’Enregistrement Universel :

le rapport financier annuel ;

le rapport de gestion incluant la déclaration de durabilité ;

les rapports des Commissaires aux comptes et les informations relatives à leurs honoraires ;

le rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise ; et

les informations relatives au programme de rachat d’actions.





Le Document d’Enregistrement Universel est disponible sur le site Internet de l’AMF (www.amf-france.org) et sur le site internet de la Société (www.voltalia.com). Une version anglaise du document sera également disponible prochainement.

Prochain rendez-vous : Chiffre d’affaires du premier trimestre 2026, le 23 avril 2026 (après bourse)

A propos de Voltalia (www.voltalia.com) Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables, Le Groupe produit et vend de l’électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage, Il dispose d’une puissance en exploitation et en construction de plus de 3,6 GW et d’un portefeuille de projets en développement d’une capacité totale de 12 GW.



Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l’exploitation-maintenance.



Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d’électricité verte aux services d’efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité.



Fort de1900 collaborateurs dans 15 pays sur 3 continents, Voltalia possède une capacité d’action mondiale pour ses clients.



Voltalia est coté au marché réglementé d’Euronext à Paris (FR0011995588 – VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. L’entreprise est également incluse, entre autres, dans le MSCI ESG ratings et le Sustainalytics ratings. Voltalia

Email: invest@voltalia.com

T. +33 (0)1 81 70 37 00 Press Relations Seitosei.Actifin - Jennifer Jullia

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