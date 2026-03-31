Reprise des travaux de forage sur la propriété Berrigan zinc, or, argent sous option auprès de Mines indépendantes Chibougamau

ROUYN-NORANDA, Québec, 31 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- MINES INDÉPENDANTES CHIBOUGAMAU INC. (CBG-V – Bourse de Croissance TSX au Canada, CLL1 – Bourses de Francfort, Berlin, Stuttgart et Lang & Schwarz en Allemagne, CMAUF-OTC (É.-U.A.)) ci-après « Chibougamau », a le plaisir d’informer ses actionnaires que TomaGold Corporation (LOT-TSXV, TOGOF-OTCPK) a entrepris un programme de forage visant à prolonger cinq (5) trous de forage récents afin de recouper une nouvelle zone zinc/or/argent récemment découverte, intersectée sous la zone minéralisée de Berrigan connue jusqu’à présent.
La propriété Berrigan fait partie d’un vaste bloc de claims faisant l’objet d’une option auprès de Mines indépendantes Chibougamau inc., tel qu’annoncé dans un communiqué de presse daté du 14 août 2023, accessible ici.
Les prolongements de cinq trous de forage sont prévus afin d’intersecter l’horizon où le trou antérieur TOM-25-015 a recoupé 5,08 % ÉqZn (1,19 g/t ÉqAu) sur 98,50 m, y compris 23,20 % ÉqZn (5,44 g/t ÉqAu) sur 4,90 m.
Les travaux de la phase précédente de forage ont donné des intersections minéralisées significatives comme indiquées ci-dessous :
Résumé des résultats de forage de la Phase 1 du projet de Mine Berrigan
|Sondage
|De (m)
|À (m)
|Longueur (m)
|ÉqZn(%)
|ÉqAu (g/t)
|Au (g/t)
|Ag (g/t)
|Cu (%)
|Zn (%)
|TOM-25-009
|156,70
|204,75
|48,05
|5,82
|1,36
|1,12
|7,55
|0,04
|1,40
|y compris
|156,70
|159,60
|2,90
|33,97
|7,96
|6,76
|40,24
|0,19
|7,57
|y compris
|163,95
|169,00
|5,05
|3,42
|0,80
|0,41
|11,35
|0,03
|1,43
|y compris
|181,70
|182,90
|1,20
|12,25
|2,87
|2,36
|19,50
|0,03
|2,89
|y compris
|189,20
|194,60
|5,40
|19,07
|4,47
|3,75
|16,35
|0,08
|4,81
|y compris
|196,00
|198,60
|2,60
|2,06
|0,49
|0,43
|5,28
|0,06
|0,11
|y compris
|204,00
|204,70
|0,70
|37,71
|8,85
|8,71
|9,20
|0,05
|6,01
|230,35
|236,80
|6,45
|1,23
|0,29
|0,14
|1,23
|0,03
|0,67
|y compris
|235,70
|236,80
|1,10
|5,00
|1,17
|0,72
|2,80
|0,04
|2,27
|244,50
|259,70
|15,20
|4,87
|1,14
|0,59
|7,22
|0,04
|2,40
|y compris
|254,60
|257,15
|2,55
|22,75
|5,29
|2,24
|32,07
|0,15
|13,42
|TOM-25-010
|108,00
|111,00
|3,00
|2,18
|0,51
|0,51
|1,53
|0,02
|0,23
|120,65
|125,00
|4,35
|8,03
|1,87
|0,95
|9,11
|0,05
|4,26
|y compris
|121,95
|125,00
|3,05
|8,30
|1,93
|0,84
|10,56
|0,06
|4,86
|130,70
|179,00
|48,30
|2,38
|0,56
|0,30
|4,11
|0,04
|1,06
|y compris
|135,75
|142,00
|6,25
|11,43
|2,66
|1,63
|16,13
|0,09
|4,79
|y compris
|144,80
|149,00
|4,20
|2,01
|0,47
|0,12
|4,68
|0,04
|1,31
|y compris
|158,30
|159,35
|1,05
|3,73
|0,87
|0,16
|5,93
|0,10
|2,73
|y compris
|175,50
|177,70
|2,20
|4,11
|0,96
|0,79
|3,57
|0,04
|1,04
|TOM-25-011
|291,00
|309,50
|18,50
|1,81
|0,42
|0,31
|1,97
|0,01
|0,60
|y compris
|295,90
|296,40
|0,50
|4,83
|1,12
|0,42
|5,40
|0,04
|3,10
|y compris
|307,50
|309,50
|2,00
|16,12
|3,77
|2,63
|9,47
|0,05
|4,30
|341,00
|342,00
|1,00
|2,83
|0,65
|0,07
|1,00
|0,02
|2,59
|344,10
|345,00
|0,90
|4,69
|1,09
|0,39
|3,50
|0,04
|3,16
|TOM-25-012
|283,85
|285,00
|1,15
|5,51
|1,31
|0,71
|4,10
|0,88
|0,02
|TOM-25-013
|Aucune valeur significative
|TOM-25-014
|185,00
|187,10
|2,10
|24,85
|5,83
|4,94
|56,44
|0,05
|4,55
|238,70
|239,85
|1,15
|20,86
|4,86
|2,63
|22,20
|0,16
|10,40
|251,20
|252,60
|1,40
|36,34
|8,51
|7,44
|37,30
|0,06
|8,04
|405,30
|406,70
|1,40
|13,68
|3,17
|1,13
|13,15
|0,07
|9,25
|423,30
|426,30
|3,00
|2,15
|0,50
|0,07
|5,45
|0,05
|1,57
|451,50
|457,50
|6,00
|1,22
|0,28
|0,08
|3,45
|0,01
|0,79
|TOM-25-015
|132,55
|141,00
|8,45
|3,73
|0,87
|0,51
|5,51
|0,03
|1,66
|155,70
|157,70
|2,00
|28,08
|6,56
|4,66
|26,90
|0,07
|10,29
|182,10
|202,20
|20,10
|2,20
|0,51
|0,36
|3,20
|0,03
|0,77
|451,20
|549,70
|98,50
|5,08
|1,19
|0,82
|3,21
|0,04
|1,98
|y compris
|452,20
|457,10
|4,90
|23,20
|5,44
|4,69
|18,80
|0,29
|4,79
|et y compris
|500,35
|549,70
|49,35
|6,46
|1,51
|0,90
|3,48
|0,03
|3,13
|y compris
|521,00
|535,60
|14,60
|9,07
|2,11
|1,34
|5,91
|0,04
|4,12
|y compris
|537,85
|541,10
|3,25
|9,00
|2,09
|0,88
|3,85
|0,05
|5,82
|y compris
|542,00
|548,20
|6,20
|13,39
|3,12
|1,63
|5,26
|0,05
|7,43
Notes : (Source TomaGold)
- Les longueurs indiquées correspondent à la longueur des carottes. L’épaisseur vraie est estimée à environ 80–85 % de la longueur des carottes, en fonction des angles de déviation.
- Les teneurs ÉqZn et ÉqAu sont calculées à l’aide des paramètres standard de la Société.
- Le calcul de l’ÉqAu est basé sur un prix de 4 150 US$/once Au, 51,34 $/once Ag, 5,023 US$/lb Cu et 1,392 $/lb Zn. ÉqAu = Au g/t + (Ag g/t × 0,01237) + (Cu ppm × 0,000083) + (Zn ppm × 0,000023), en appliquant des facteurs de récupération de 95 % pour le zinc, 85 % pour l’or et l’argent, et 90 % pour le cuivre, selon un rapport métallurgique sur le matériel de zinc de Mine Berrigan publié par Process Research Associates Ltd. en février 2002, et les gisements avoisinants pour l’or, l’argent et le cuivre.
- Le calcul de l’ÉqZn est basé sur un prix de 4 047 US$/once Au, 50,22 $/once Ag, 4,796 US$/lb Cu et 1,390 $/lb Zn. ÉqZn = Zn ppm + (Ag g/t × 527) + (Au g/t × 42466) + (Cu ppm × 3,45) / 10 000, en appliquant des facteurs de récupération de 95 % pour le zinc, 85 % pour l’or et l’argent, et 90 % pour le cuivre, selon un rapport métallurgique sur le matériel de zinc de Mine Berrigan publié par Process Research Associates Ltd. en février 2002, et les gisements avoisinants pour l’or, l’argent et le cuivre.
TomaGold a publié deux graphiques illustrant la cible de forage et les prolongements proposés des trous de forage.
Programme de forage de phase 2 de 1 500 m de TomaGold visant à tester la
zone Berrigan Deep récemment découverte
Programme de forage de phase 2 de 1 500 m de TomaGold visant à tester la
zone Berrigan Deep récemment découverte
Le communiqué de presse de TomaGold daté le 31 mars 2026 est accessible ici.
Le présent communiqué de presse a été préparé par Jack Stoch, géo, président et chef de la direction de Mines indépendantes Chibougamau Inc., agissant à titre de personne qualifiée (PQ) selon le Règlement NC 43-101,
Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services règlementaire (tel que défini dans les Règlements de la Bourse de croissance TSX) n’acceptent de responsabilité concernant la véracité ou l’exactitude du contenu du présent communiqué.
|Jack Stoch, Géo., Président et chef de la direction de Mines indépendantes Chibougamau inc. a rédigé le présent communiqué de presse.
|« We Seek Safe Harbour. »
|CUSIP Number 167101 203
LEI 529900GYUP9EBEF7U709
|Pour de plus amples informations :
|Jack Stoch, P.Geo., Acc.Dir.
Président et Chef de la direction
Mines indépendantes Chibougamau inc.
86, 14e rue
Rouyn-Noranda, Québec (Canada) J9X 2J1
|Tél. : 819.797.5242
Télécopie : 819.797.1470
info@chibougamaumines.com
www.chibougamaumines.com
Énoncés prospectifs
Outre des données historiques, le présent communiqué de presse peut contenir certains « énoncés prospectifs ». Ces énoncés peuvent comporter un certain nombre de risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité et le rendement diffèrent de façon importante des attentes et des projections des Sociétés. Une analyse plus détaillée des risques figure dans la « clause de non-responsabilité » sur le site Web de la société.
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