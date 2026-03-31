Reprise des travaux de forage sur la propriété Berrigan zinc, or, argent sous option auprès de Mines indépendantes Chibougamau

ROUYN-NORANDA, Québec, 31 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- MINES INDÉPENDANTES CHIBOUGAMAU INC. (CBG-V – Bourse de Croissance TSX au Canada, CLL1 – Bourses de Francfort, Berlin, Stuttgart et Lang & Schwarz en Allemagne, CMAUF-OTC (É.-U.A.)) ci-après « Chibougamau », a le plaisir d’informer ses actionnaires que TomaGold Corporation (LOT-TSXV, TOGOF-OTCPK) a entrepris un programme de forage visant à prolonger cinq (5) trous de forage récents afin de recouper une nouvelle zone zinc/or/argent récemment découverte, intersectée sous la zone minéralisée de Berrigan connue jusqu’à présent.

La propriété Berrigan fait partie d’un vaste bloc de claims faisant l’objet d’une option auprès de Mines indépendantes Chibougamau inc., tel qu’annoncé dans un communiqué de presse daté du 14 août 2023, accessible ici.

Les prolongements de cinq trous de forage sont prévus afin d’intersecter l’horizon où le trou antérieur TOM-25-015 a recoupé 5,08 % ÉqZn (1,19 g/t ÉqAu) sur 98,50 m, y compris 23,20 % ÉqZn (5,44 g/t ÉqAu) sur 4,90 m.

Les travaux de la phase précédente de forage ont donné des intersections minéralisées significatives comme indiquées ci-dessous :

Résumé des résultats de forage de la Phase 1 du projet de Mine Berrigan

Sondage

De (m)

À (m)

Longueur (m)

ÉqZn(%) ÉqAu (g/t) Au (g/t) Ag (g/t) Cu (%) Zn (%) TOM-25-009 156,70



204,75



48,05



5,82



1,36



1,12



7,55



0,04



1,40



y compris



156,70



159,60



2,90



33,97



7,96



6,76



40,24



0,19



7,57



y compris



163,95



169,00



5,05



3,42



0,80



0,41



11,35



0,03



1,43



y compris



181,70



182,90



1,20



12,25



2,87



2,36



19,50



0,03



2,89



y compris



189,20



194,60



5,40



19,07



4,47



3,75



16,35



0,08



4,81 y compris



196,00 198,60 2,60 2,06 0,49 0,43 5,28 0,06 0,11 y compris



204,00 204,70 0,70 37,71 8,85 8,71 9,20 0,05 6,01 230,35 236,80 6,45 1,23 0,29 0,14 1,23 0,03 0,67 y compris



235,70 236,80 1,10 5,00 1,17 0,72 2,80 0,04 2,27 244,50 259,70 15,20 4,87 1,14 0,59 7,22 0,04 2,40 y compris



254,60 257,15 2,55 22,75 5,29 2,24 32,07 0,15 13,42 TOM-25-010 108,00 111,00 3,00 2,18 0,51 0,51 1,53 0,02 0,23 120,65 125,00 4,35 8,03 1,87 0,95 9,11 0,05 4,26 y compris



121,95 125,00 3,05 8,30 1,93 0,84 10,56 0,06 4,86 130,70 179,00 48,30 2,38 0,56 0,30 4,11 0,04 1,06 y compris



135,75 142,00 6,25 11,43 2,66 1,63 16,13 0,09 4,79 y compris



144,80 149,00 4,20 2,01 0,47 0,12 4,68 0,04 1,31 y compris



158,30 159,35 1,05 3,73 0,87 0,16 5,93 0,10 2,73 y compris



175,50 177,70 2,20 4,11 0,96 0,79 3,57 0,04 1,04 TOM-25-011 291,00 309,50 18,50 1,81 0,42 0,31 1,97 0,01 0,60 y compris



295,90 296,40 0,50 4,83 1,12 0,42 5,40 0,04 3,10 y compris



307,50 309,50 2,00 16,12 3,77 2,63 9,47 0,05 4,30 341,00 342,00 1,00 2,83 0,65 0,07 1,00 0,02 2,59 344,10 345,00 0,90 4,69 1,09 0,39 3,50 0,04 3,16 TOM-25-012 283,85 285,00 1,15 5,51 1,31 0,71 4,10 0,88 0,02 TOM-25-013 Aucune valeur significative



TOM-25-014 185,00 187,10 2,10 24,85 5,83 4,94 56,44 0,05 4,55 238,70 239,85 1,15 20,86 4,86 2,63 22,20 0,16 10,40 251,20 252,60 1,40 36,34 8,51 7,44 37,30 0,06 8,04 405,30 406,70 1,40 13,68 3,17 1,13 13,15 0,07 9,25 423,30 426,30 3,00 2,15 0,50 0,07 5,45 0,05 1,57 451,50 457,50 6,00 1,22 0,28 0,08 3,45 0,01 0,79 TOM-25-015 132,55 141,00 8,45 3,73 0,87 0,51 5,51 0,03 1,66 155,70 157,70 2,00 28,08 6,56 4,66 26,90 0,07 10,29 182,10 202,20 20,10 2,20 0,51 0,36 3,20 0,03 0,77 451,20 549,70 98,50 5,08 1,19 0,82 3,21 0,04 1,98 y compris



452,20 457,10 4,90 23,20 5,44 4,69 18,80 0,29 4,79 et y compris



500,35 549,70 49,35 6,46 1,51 0,90 3,48 0,03 3,13 y compris



521,00 535,60 14,60 9,07 2,11 1,34 5,91 0,04 4,12 y compris



537,85 541,10 3,25 9,00 2,09 0,88 3,85 0,05 5,82 y compris



542,00 548,20 6,20 13,39 3,12 1,63 5,26 0,05 7,43



Notes : (Source TomaGold)

Les longueurs indiquées correspondent à la longueur des carottes. L’épaisseur vraie est estimée à environ 80–85 % de la longueur des carottes, en fonction des angles de déviation.

Les teneurs ÉqZn et ÉqAu sont calculées à l’aide des paramètres standard de la Société.

Le calcul de l’ÉqAu est basé sur un prix de 4 150 US$/once Au, 51,34 $/once Ag, 5,023 US$/lb Cu et 1,392 $/lb Zn. ÉqAu = Au g/t + (Ag g/t × 0,01237) + (Cu ppm × 0,000083) + (Zn ppm × 0,000023), en appliquant des facteurs de récupération de 95 % pour le zinc, 85 % pour l’or et l’argent, et 90 % pour le cuivre, selon un rapport métallurgique sur le matériel de zinc de Mine Berrigan publié par Process Research Associates Ltd. en février 2002, et les gisements avoisinants pour l’or, l’argent et le cuivre.

Le calcul de l’ÉqZn est basé sur un prix de 4 047 US$/once Au, 50,22 $/once Ag, 4,796 US$/lb Cu et 1,390 $/lb Zn. ÉqZn = Zn ppm + (Ag g/t × 527) + (Au g/t × 42466) + (Cu ppm × 3,45) / 10 000, en appliquant des facteurs de récupération de 95 % pour le zinc, 85 % pour l’or et l’argent, et 90 % pour le cuivre, selon un rapport métallurgique sur le matériel de zinc de Mine Berrigan publié par Process Research Associates Ltd. en février 2002, et les gisements avoisinants pour l’or, l’argent et le cuivre.

TomaGold a publié deux graphiques illustrant la cible de forage et les prolongements proposés des trous de forage.

Programme de forage de phase 2 de 1 500 m de TomaGold visant à tester la

zone Berrigan Deep récemment découverte





Programme de forage de phase 2 de 1 500 m de TomaGold visant à tester la

zone Berrigan Deep récemment découverte





Le communiqué de presse de TomaGold daté le 31 mars 2026 est accessible ici.

Le présent communiqué de presse a été préparé par Jack Stoch, géo, président et chef de la direction de Mines indépendantes Chibougamau Inc., agissant à titre de personne qualifiée (PQ) selon le Règlement NC 43-101,

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services règlementaire (tel que défini dans les Règlements de la Bourse de croissance TSX) n’acceptent de responsabilité concernant la véracité ou l’exactitude du contenu du présent communiqué.

Jack Stoch, Géo., Président et chef de la direction de Mines indépendantes Chibougamau inc. a rédigé le présent communiqué de presse. « We Seek Safe Harbour. » CUSIP Number 167101 203

LEI 529900GYUP9EBEF7U709 Pour de plus amples informations : Jack Stoch, P.Geo., Acc.Dir.

Président et Chef de la direction

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Rouyn-Noranda, Québec (Canada) J9X 2J1 Tél. : 819.797.5242

Télécopie : 819.797.1470

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Énoncés prospectifs

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