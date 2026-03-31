Persona AI nomme Brian Davis au poste de directeur mondial chargé de la production

HOUSTON, 31 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Persona AI, un acteur émergent dans le domaine de lʼIA incarnée, a annoncé aujourdʼhui la nomination de Brian Davis au poste de directeur mondial chargé de la production. Cette initiative témoigne de la volonté de Persona de développer sa production commerciale, lʼentreprise mettant actuellement en place lʼinfrastructure de production nécessaire pour commercialiser des robots humanoïdes destinés aux chantiers navals, aux aciéries et aux installations énergétiques du monde entier.

M. Davis est un cadre supérieur chevronné dans le domaine des activités opérationnelles, fort de plus de 30 ans dʼexpérience dans la restructuration des services internationaux de certaines des plus grandes entreprises du secteur. Avant dʼoccuper le poste de directeur mondial chargé de la production chez Persona, Davis a dirigé des équipes dʼexploitation chez Amazon Robotics et Dell Technologies (anciennement EMC). Sous sa direction chez Amazon Robotics et Dell, ces deux entreprises ont multiplié par 25 leurs volumes de production en lʼespace de quatre ans, M. Davis ayant supervisé lʼensemble des processus de production, de la chaîne dʼapprovisionnement, de la logistique, de la qualité et de la gestion immobilière.

M. Davis prend ses fonctions alors que les entreprises industrielles sont confrontées à un défi urgent et de plus en plus prégnant : une pénurie structurelle de main-dʼœuvre dans les domaines du soudage, de la construction et de la maintenance lourde dans des environnements dynamiques, soit précisément les tâches à forte valeur ajoutée et à haut risque où les robots humanoïdes peuvent avoir le plus dʼimpact. Sa nomination coïncide parfaitement avec la décision de Persona de répondre à une demande croissante, suite à la conclusion de contrats avec HD Hyundai et le groupe POSCO visant à développer lʼutilisation dʼhumanoïdes dans les chantiers navals et la sidérurgie, ainsi quʼà la mise en place dʼun programme pilote avec lʼÉtat de Louisiane.

« Cʼest le moment idéal pour renforcer nos capacités de production, alors que nous comblons rapidement lʼécart entre ce qui est possible en laboratoire et ce qui génère une réelle valeur commerciale », a déclaré Brian Davis, directeur mondial chargé de la production chez Persona AI. « La construction de robots humanoïdes de qualité industrielle et la mise au point dʼune IA pouvant être déployée en production ne sont quʼune partie intégrante du puzzle. La production dʼhumanoïdes à grande échelle nécessitera une gestion systématique de la chaîne dʼapprovisionnement, un contrôle qualité rigoureux et lʼélaboration dʼun guide pratique pour une production sûre de grande envergure. Cʼest précisément ce que je suis venu accomplir ici. »

« Nous développons Persona afin de déployer des humanoïdes dans certains milieux industriels parmi les plus exigeants. Nous avons désormais besoin de quelquʼun qui ait déjà mené des projets de robotique depuis la phase de prototypage jusquʼà la production en série et qui ait mis en place les moyens de production nécessaires pour assurer la pérennité de ces projets », a expliqué Nicolaus Radford, PDG et cofondateur de Persona AI. « Lʼexpérience avérée de Brian en matière de croissance rapide de la production correspond exactement à ce dont nous avons besoin en ce moment. »

À propos de Persona AI :

Persona AI, Inc., une entreprise pionnière dans le domaine de la robotique dont le siège social est situé à Houston, au Texas, est à la pointe du développement de robots humanoïdes intelligents spécialement conçus pour un large éventail dʼapplications industrielles. Fondée en 2024, Persona AI met à profit un savoir-faire acquis au fil des décennies dans la conception de robots sophistiqués destinés à des environnements exigeants, notamment lʼexploration spatiale et sous-marine. Grâce à cette expérience sans pareille, lʼentreprise est en mesure dʼapporter des solutions innovantes et efficaces aux défis concrets du monde du travail.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.persona.ai



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