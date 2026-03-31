MISE EN ŒUVRE D’UN NOUVEAU CONTRAT DE LIQUIDITE AVEC NATIXIS ODDO BHF

Villers-lès-Nancy, 31 mars 2026, 20h00 CEST – Equasens (isin : FR0012882389 – Mnémo : EQS), leader des solutions numériques pour les professionnels de santé, annonce la fin du contrat de liquidité avec Gilbert Dupont en cours depuis le 2 mai 2005, et confie à NATIXIS ODDO BHF, à compter du 1er avril 2026, et pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, la mise en œuvre d’un contrat de liquidité et de surveillance de marché portant sur ses actions ordinaires.

Ce contrat a été établi dans le cadre de la réglementation en vigueur, et en particulier de la Décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021. Il est conforme à la charte de déontologie de l’Association Française des Marchés Financiers (AMAFI).

Ce contrat a pour objet l’animation par ODDO BHF SCA de l’action Equasens sur le marché réglementé d’Euronext à Paris.



Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat initial avec Gilbert Dupont les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

2 219 actions Equasens

50 000,00 €

Lors du dernier bilan semestriel au 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

2 501 actions Equasens

Solde en espèce : 103 028,03 €

À la date de résiliation du précédent contrat, le 31 mars 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d’actions : 3 353 actions Equasens

Solde en espèce : 164 707,79 €

Les moyens affectés à la mise en œuvre du nouveau contrat sont de :

Nombre d’actions : 3 353 actions Equasens

365 544,70 €

Ce nouveau contrat pourra être suspendu :

Dans les cas prévus à l’article 5 du chapitre II de la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 ;

En cas cotation de l’action en dehors des seuils d’intervention autorisés par l’Assemblée Générale de la Société ;

Ou, à la demande de Equasens, sous sa responsabilité.





Par ailleurs, le contrat pourra être résilié par Equasens à tout moment et sans préavis, ou par NATIXIS et/ou ODDO BHF SCA avec un préavis de deux semaines.

À propos du Groupe Equasens

Fondé il y a plus de 35 ans, le Groupe Equasens, leader dans le domaine des solutions numériques en santé, compte aujourd’hui plus de 1 500 collaborateurs en Europe. Le Groupe a pour vocation de faciliter le quotidien des professionnels de santé et de leurs équipes, exerçant en libéral, en structures coordonnées ou en établissements de santé, au travers de logiciels et applicatifs « métier ». Au-delà de ces solutions numériques, le Groupe intervient dans la conception d’équipements électroniques, de solutions digitales et de robotiques santé, ainsi que dans l’hébergement de données, le financement et la formation, pour un accompagnement global des professionnels de santé dans la transformation de leur métier. En cohérence avec sa signature, « plus de technologie pour plus d’humain », le Groupe est spécialisé dans les solutions d’interopérabilité pour améliorer la coordination des acteurs de santé, leur communication et l’échange de données, pour une meilleure prise en charge des patients et un système de soin plus efficient et plus sécurisé.

Calendrier financier – Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026 : 29 avril 2026 (après bourse)

Coté sur Euronext Paris™ - Compartiment B Indices : MSCI GLOBAL SMALL CAP - GAÏA Index 2020 - CAC® SMALL et CAC® All-Tradable par inclusion. .

Intégré à l’Euronext Tech Leaders et au label European Rising Tech Eligible au Service de Règlement Différé (SRD) et au dispositif PEA-PME. ISIN : FR 0012882389 – Code Mnémonique : EQS

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