INSTALLUX S.A. : Communiqué sur les résultats 2025

COMMUNIQUÉ : RÉSULTATS ANNUELS 2025

Saint-Bonnet-de-Mure, le 31 mars 2026 à 20h00

Les comptes annuels du Groupe Installux au 31 décembre 2025 ont été arrêtés par le Directoire le 31 mars 2026. Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après vérification du rapport de gestion et autres documents juridiques préparatoires à l'Assemblée générale. Les comptes annuels seront diffusés au plus tard le 30 avril 2026.

Données consolidées

(en milliers d'euros) 31/12/2025 31/12/2024 Variation Chiffre d'affaires 164 695 147 623 17 073 + 12% Résultat opérationnel courant 9 903 10 297 -394 - 4% en % du chiffre d'affaires 6,0% 7,0% -1,0 pt Résultat opérationnel 9 903 10 118 -215 - 2% en % du chiffre d'affaires 6,0% 6,9% -0,9 pt Résultat net part du Groupe 7 534 8 449 -914 - 11% Capitaux propres part du Groupe 125 944 120 681 5 263 + 4% Trésorerie nette 51 851 44 947 6 904 + 15%

PERIMETRE

Aucune modification de périmètre n’est intervenue en 2025.

Les filiales Comey et ComeyFi ont contribué au résultat du Groupe à compter de l’exercice 2025, suite à leur entrée dans le Groupe fin décembre 2024 (seuls les éléments bilantiels de ces sociétés avaient été consolidés au 31 décembre 2024).

ACTIVITÉ

Le chiffre d’affaires du Groupe s’est élevé à 164,7 M€ en 2025, en hausse de 17,1 M€ par rapport à 2024, dont 13,5 M€ provenant de l’intégration de Comey.

A périmètre constant, la croissance du chiffre d’affaires est de 2 % sur l’exercice.

RÉSULTATS ET ÉLÉMENTS BILANTIELS

La marge brute s’établit à 82,4 M€ soit une hausse de 5,3 M€ portée par l’intégration de Comey dans le périmètre de consolidation (impact de + 6,6 M€).

Le taux de marge brute recule quant à lui de 2 points à 50,0% du chiffre d’affaires.

Les principales autres variations sont les suivantes : hausse des charges externes de 2,9 M€ et des charges de personnel de 2,8 M€, en lien notamment avec l’entrée de Comey dans le périmètre.

Le résultat opérationnel courant 2025 s’élève ainsi à 9,9 M€, en baisse de 0,4 M€ par rapport à l’exercice précédent.

Après prise en compte du résultat financier, de l’impôt sur les bénéfices et des intérêts minoritaires, le résultat net part du Groupe s’établit à 7,5 M€, en baisse de 0,9 M€ par rapport à 2024.

Après déduction d’un dividende de 2,2 M€ versé en 2024, les capitaux propres part du Groupe atteignent 125,9 M€ au 31 décembre 2025 et les capitaux propres consolidés 126,6 M€.

La trésorerie nette du Groupe s’élève à 51,9 M€ fin 2025, en augmentation de 6,9 M€.

DIVIDENDE

Il sera proposé à l’Assemblée générale des actionnaires de juin 2026 le versement d’un dividende de 8 € par action au titre de l’exercice 2025, comme au titre de l’exercice précédent.

EVENEMENT POST CLOTURE

En janvier 2026, la société Installux a réalisé l’acquisition de la totalité du capital et des droits de vote de la société SVF auprès de la société CLF SATREM (Groupe VIGIANS).

Cette acquisition n’a aucun impact sur les états financiers 2025.

PERSPECTIVES 2026

Les incertitudes liées au contexte géopolitique font peser un risque de ralentissement de l’activité et de difficultés d’approvisionnement. Le Groupe reste également particulièrement vigilant face à l’évolution du prix de l’aluminium et à la hausse du coût de l’énergie.

Publication du rapport financier 2025 au plus tard le 30 avril 2026

INSTALLUX (code ISIN FR0000060451, ALLUX) est cotée sur Euronext Growth Paris.

Contact relations investisseurs :

David MACHABERT - Directeur du Contrôle Financier

david.machabert@groupe-installux.com +33 4 72 48 31 31

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