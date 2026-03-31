Résultats annuels 2025 : Structuration stratégique dans un marché exigeant, au service du plan de développement 2026-2030

NEOLIFE® (Euronext Growth : FR0011636083 – ALNLF), leader européen des bio-composites pour la construction durable, annonce son résultat annuels 2025.

Réuni le 27 mars 2026, le Directoire a arrêté les comptes sociaux (les « Comptes ») de l’entité NEOLIFE (la « Société ») qu’il a présenté au Conseil de Surveillance le 31 mars 2026.

Les comptes présentés ci-dessous ont été audités par le commissaire aux comptes, non certifiés à date.

CA normatif en progression de +3,3 % à 10,9 M€

Marge normative stable à 45,1 %

Structure financière saine : désendettement bancaire de -37 % et trésorerie disponible de l’ordre 1,4 M€

EBITDA en baisse de 0,68 M€, dû à une stratégie d’anticipation de recrutements clés en vue du déploiement du plan stratégique 2030

Objectifs 2026 amorcés : équipes pleinement opérationnelles, lancement de nouveau produit, renforcement de la stratégie RSE et développement à l’export





SOMMAIRE

❖ PRESENTATION DES COMPTES SOCIAUX DE NEOLIFE CLOS AU 31 DECEMBRE 2025

❖ PRESENTATION ET ANALYSE ECONOMIQUE DE L’ACTIVITE SUR L’ANNEE 2025

❖ ANALYSE DU BILAN, DE LA TRESORERIE ET DE L’ENDETTEMENT 2025

❖ FEUILLE DE ROUTE 2026





Prochaine communication financière : Juin 2026 – Assemblée générale annuelle

PRESENTATION DES COMPTES SOCIAUX DE NEOLIFE CLOS AU 31 DECEMBRE 2025 (AUDITES NON CERTIFIES)

UNE ACTIVITÉ COMMERCIALE RÉSILIENTE DANS UN MARCHÉ TOUJOURS TENDU

Chiffre d'affaires par métier*

(données en M€) Total 2025 S1 2025 S2 2025 Total 2024 Variation 2025 vs 2024 Eléments de construction 10,5 4,8 5,7 10,2 0,3 3% Eco-matériaux 1,6 0,7 0,9 1,7 -0,1 -4% Autres 0,3 0,1 0,2 0,3 0,0 1% Chiffre d'affaires comptable 12,4 5,7 6,7 12,2 0,3 2% Retraitement Eco-matériaux** -1,6 -0,7 -0,9 -1,7 -0,1 -4% Chiffre d'affaires normatif 10,9 5,0 5,9 10,5 0,3 3,3%

*Chiffres audités

**Afin de permettre une lecture économique cohérente de l’activité, la Société retient une présentation normative de son chiffre d’affaires, hors ventes d’éco-matériaux.

Dans un environnement marqué par le ralentissement des mises en chantier et la prudence persistante des donneurs d’ordre, la Société a su démontrer la robustesse de son modèle économique.

Le chiffre d’affaires comptable ressort à 12,4 M€ pour l’exercice 2025 tandis que le chiffre d’affaires normatif (hors ventes d’éco-matériaux) s’établit à 10,9 M€, en progression de + 3,3% par rapport à 2024 et porté par une accélération de +18% au second semestre (5,9 M€ au S2 contre 5,0 M€ au S1).





Chiffre d’affaires normatif*

(données en M€) 2025 2024 Variation 2025 vs 2024 France 8,8 8,3 0,5 6% Export 2,1 2,2 -0,1 -5% Total 10,9 10,5 0,3 3,3%

*Chiffres audités

Compte de résultat

(données statutaires en K€) 31/12/2025

(audités) 31/12/2024

(audités) Variation

(en K€) Variation

(en %) Ventes Matériaux de construction 10 537 10 190 346 3,4% Ventes Eco-matériaux 1 583 1 657 -74 -4,5% Ventes Frais de port et Autres 322 322 0 0,1% Chiffre d'affaires 12 442 12 170 272 2,2% Achats consommés -8 041 -7 799 -242 3,1% Production immobilisée 491 413 78 18,9% Marge 4 892 4 784 108 2,3% Autres produits d'exploitation 4 91 -87 -96,0% Autres charges d'exploitation -5 064 -4 412 -652 14,8% Résultat d'exploitation -168 462 -630 Reprise provision exploitation 60 24 36 150,0% Dotation aux amortissements, dépréciation et provisions -741 -756 15 -2,0% EBITDA 513 1 194 -681 Résultat financier -28 -21 -7 31,4% Résultat exceptionnel 0 -77 77 100,0% Crédit d'impôt innovation / recherche 79 109 -30 -27,3% Résultat net -117 473 -590

Le résultat d’exploitation ressort à -168 K€ au titre de l’exercice 2025, contre +462 K€ au titre de l’exercice 2024. Le résultat financier s’établit à -28 K€, contre -21 K€ au titre de l’exercice précédent.

Après prise en compte du résultat exceptionnel et du crédit d’impôt, le résultat net comptable se solde par une perte de -117 K€, contre un bénéfice net de +473 K€ en 2024.

Le total du bilan s’élève à 9.663 K€ au 31 décembre 2025, contre 8.848 K€ au 31 décembre 2024. Les capitaux propres ressortent à 4.657 K€, contre 4.774 K€ un an plus tôt.

PRESENTATION ET ANALYSE ECONOMIQUE DE L’ACTIVITE SUR L’ANNEE 2025

UNE ANNÉE DE STRUCTURATION EN PRÉPARATION DU PLAN STRATÉGIQUE 2026-2030

La marge normative ressort à 4,9 M€ au titre de l’exercice 2025, contre 4,8 M€ en 2024, soit une augmentation de 0,1 M€ (+2,3%). Avec un taux de marge normative quasi stable (45,05 % en 2025, contre 45,50 % en 2024), la société confirme la solidité de son modèle économique et sa capacité à préserver un niveau de rentabilité brute élevé tout en poursuivant sa dynamique commerciale.

L’exercice 2025 a été marqué par des investissements volontaires de structuration, notamment humains, destinés à préparer le déploiement de son plan stratégique 2026-2030. En tenant compte des investissements d’anticipation, les indicateurs de performance traduisent la solidité du modèle économique de la Société.

Ce positionnement s’inscrit dans la continuité des orientations engagées dès 2024, avec un renforcement ciblé des équipes Export, Technique et Comptes Nationaux, en cohérence avec l’ambition de développement en France et à l’international.

Dans ce cadre, la Société a procédé au recrutement de quatre collaborateurs supplémentaires début 2025, correspondant à une assistante service client export, deux profils commerciaux et un responsable technique. Ces recrutements ont été engagés en anticipation du plan stratégique 2026-2030 et traduisent la volonté de la Société d’investir dès 2025 dans son organisation cible compte tenue de l’inertie du segment du marché. Le coût global de ces investissements anticipés représente 0.54 M€ sur l’exercice 2025.

UNE RENTABILITÉ TEMPORAIREMENT IMPACTÉE PAR DES INVESTISSEMENTS DE STRUCTURATION

En conséquence de la hausse de la masse salariale de +0,42 M€, l’EBITDA enregistre une baisse de 0,68 M€ par rapport à l’exercice précédent pour atteindre 0.51 M€ en 2025.

Les comptes annuels 2025 font apparaître un résultat courant avant impôt de -0,2 M€ et un résultat net comptable de -0,12 M€, après prise en compte d’un produit de crédit d’impôt innovation de 0,08 M€.

En isolant ces investissements d’anticipation, le résultat d’exploitation, l’EBITDA et le résultat net ressortirait à un niveau positif, confirmant la solidité du modèle économique et la capacité de la Société à générer de la performance opérationnelle. A titre indicatif l’EBITDA isolé de ces investissements ressortirait à +1.02 M€ et le résultat net à +0.42 M€.

La Direction souligne que ce retrait de rentabilité à court terme est la contrepartie directe d’une montée en puissance planifiée et maîtrisée, et non le reflet d’une dégradation structurelle de l’activité. L’exercice 2025 doit ainsi être apprécié comme un exercice de structuration, au cours duquel la Société a supporté par anticipation des charges liées à son organisation future.

RESPONSABILITÉ SOCIALE, SOCIÉTALE ET ENVIRONNEMENTALE

La Société a poursuivi en 2025 le renforcement de sa démarche RSE, en cohérence avec son positionnement sur les solutions constructives durables, bas carbone et biosourcées. Cette démarche a franchi une étape importante avec l’obtention, en décembre 2025, d’une médaille d’argent EcoVadis, assortie d’une note de 73/100, positionnant NEOLIFE dans le top 15 % des sociétés évaluées à l’échelle mondiale. Cette reconnaissance constitue un atout de différenciation dans un contexte où les critères RSE prennent une place croissante dans les décisions des donneurs d’ordre publics et privés.

La Société entend poursuivre cette trajectoire au travers d’objectifs structurants à horizon 2030, parmi lesquels la réduction de ses émissions carbone, l’amélioration de sa performance énergétique, la revalorisation complète de ses déchets de production et l’obtention de la certification PEFC.

ANALYSE DU BILAN, DE LA TRESORERIE ET DE L’ENDETTEMENT 2025

Au 31 décembre 2025, le total du bilan s’établit à 9,66 M€, contre 8,85 M€ au 31 décembre 2024. Les capitaux propres ressortent à 4,66 M€, contre 4,77 M€ un an plus tôt.

La Société a confirmé en 2025 ses engagements en matière d’innovation, de développement technique et de structuration industrielle, dans la continuité de sa stratégie de décarbonation et d’amélioration continue de ses solutions constructives. Cette dynamique s’est traduite notamment par la poursuite des investissements dans les filières de production ainsi que par le renforcement du service technique. À ce titre, un nouvel emprunt de 0,23 M€ a été souscrit le 15 avril 2025 afin de financer les nouvelles filières.

Les emprunts et dettes auprès des établissements de crédit s’élèvent à 0,58 M€ à la clôture, contre 0,91 M€ au 31 décembre 2024, soit un désendettement de l’ordre de –37 %. Le capital restant dû au 31 décembre 2025 ressort à 0,58 M€, dont 0,2 M€ au titre des PGE, 0,037 M€ au titre du prêt innovation BPI et 0,34 M€ au titre des financements liés aux CAPEX filières. Les remboursements prévus représentent 0,34 M€ en 2026, puis 0,1 M€ en 2027, 0,11 M€ en 2028 et 0,02 M€ en 2029. Cette structure de dette demeure majoritairement adossée à des investissements de développement.

Tableau de Flux de Trésorerie (TFT) NEOLIFE En K€ 31/12/2023 31/12/2024 31/12/2025 Résultat net (524) 473 (117) Dotations aux amortissements sur immobilisations 711 687 679 Financier, Exceptionnel, impôts (33) 45 53 Variation du BFR d'exploitation 499 675 (4) FLUX NETS D'EXPLOITATION 653 1 880 612 FLUX NETS D'INVESTISSEMENT (421) (665) (704) FLUX NETS DE FINANCEMENT (674) (272) (324) VARIATION DE TRESORERIE (441) 944 (417) Trésorerie à l'ouverture 1 363 922 1 865 Trésorerie à la clôture 922 1 865 1 448

S’agissant de la trésorerie, le tableau de flux fait apparaître une variation de -0,42 M€ sur l’exercice 2025, la trésorerie passant de 1,86 M€ à l’ouverture à 1,45 M€ à la clôture.

La Société conserve ainsi un niveau de liquidité compatible avec la poursuite de son activité et avec le déploiement de sa feuille de route stratégique 2026-2030.

UNE FEUILLE DE ROUTE 2026 AMBITIEUSE ET BIEN PRÉPARÉE

Fort des investissements engagés en 2025, NEOLIFE aborde sereinement l’exercice 2026. L’organisation est désormais dimensionnée pour sa prochaine phrase de croissance, avec des équipes commerciales, techniques et exports renforcés, dont la pleine contribution sera observable dans les années à venir.

La Société entend capitaliser sur les investissements réalisés en 2025 pour accélérer sa dynamique commerciale, en France comme à l’international, et déployer progressivement les leviers de croissance identifiés dans le cadre de son plan stratégique 2026-2030.

Comme évoqué dans la lettre aux actionnaires en date du 16 octobre 2025, l’année 2026 constitue le lancement du plan stratégique NEOLIFE 2030, articulé autour de 3 grands axes :

Concevoir de nouveaux matériaux bio-composites encore plus décarbonés

Développer de nouvelles applications brevetées et certifiées

Étendre son territoire commercial en France et en Europe

Dans un environnement de marché plus sélectif, NEOLIFE poursuit son ambition de devenir un acteur de référence de la construction durable, d’accélérer sa croissance tout en maintenant une exécution opérationnelle de haut niveau et de transformer ses investissements en création de valeur durable, au bénéfice de ses collaborateurs, de ses partenaires et de ses actionnaires.

Bernard VOISIN – Fondateur et Président du Directoire

Marie BERLAND – Directrice Générale

Pour plus d’informations : www.neolife.fr

Contact : investors@neolife.fr

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