Les Hôtels Baverez : Comptes annuels 31 12 2025 - Rapport du Conseil d'administration et du Commissaire aux comptes

LES HOTELS BAVEREZ S.A.

2, place des Pyramides 75001 PARIS

Capital € 10.127.050 – Code NAF 5510 Z

R.C.S. PARIS 572 158 558

ISIN : FR 0007080254

Mnémonique : ALLHB

EURONEXT Growth





Communiqué, Paris le 31 mars 2026

Les comptes annuels de l’exercice 2025 de la société Les Hôtels Baverez ont été arrêtés par le Conseil d’administration du 31 mars 2026 et certifiés par le Commissaire aux comptes.

Les comptes annuels au 31 décembre 2025 présentent un résultat net bénéficiaire de 2 183 878 €.

Le total du bilan s’élève à 76,4 M€

La trésorerie active s’élève à 28,0 M€ au 31 décembre 2025, elle était de 37,5 M€ au 31 décembre 2024. Les emprunts en cours représentent un solde de 18,5 M€ pour 15,5 M€ fin 2024.

Le montant des immobilisations après amortissement s’élève à 46,4 M€ et le montant des capitaux propres hors résultat s’élève à 46,4 M€.

La rénovation de l’hôtel Raphael est encore en cours et devrait s’achever en fin d’année 2026.

Ces comptes annuels 2025 et le rapport du Conseil d’administration établi en préparation de l’Assemblée générale des actionnaires sont disponibles sur le site internet de la société à l’adresse www.leshotelsbaverez-sa.com , rubrique « Téléchargement 2026 ».

Pièces jointes