EDF : Mise à disposition du document d’enregistrement universel et du rapport financier annuel 2025

Mise à disposition du document d’enregistrement universel et du rapport financier annuel 2025

Le document d’enregistrement universel d’EDF relatif à l’exercice 2025 a été déposé ce jour auprès de l’Autorité des marchés financiers.

Les éléments suivants sont intégrés dans le document d’enregistrement universel :

le rapport financier annuel de l’exercice 2025 ;

le rapport du Conseil d’administration incluant notamment le rapport sur le gouvernement d’entreprise, le plan de vigilance et les informations en matière de durabilité ;

les rapports des commissaires aux comptes et les éléments relatifs à leurs honoraires ;

le rapport de certification des informations en matière de durabilité.

Le document d’enregistrement universel est accessible sur le site internet de la société à l’adresse suivante, et tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur :

https://www.edf.fr/groupe-edf/espaces-dedies/investisseurs/informations-reglementees

A propos d’EDF

Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, la distribution, le négoce, la vente d’énergie et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde avec une production décarbonée de 515 TWh décarbonée à 95 % et une intensité carbone de 26,5gCO2/kWh en 2025, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé principalement sur l’énergie nucléaire et renouvelable (y compris l’hydraulique) et investit dans de nouvelles technologies pour accompagner la transition énergétique. La raison d’être d’EDF est de construire un avenir énergétique neutre en CO2 conciliant préservation de la planète, bien-être et développement, grâce à l’électricité et à des solutions et services innovants. Le Groupe fournit de l’énergie et des services à environ 41 millions de clients (1) et a réalisé un chiffre d’affaires de 113,3 milliards d’euros en 2025.

(1) Le portefeuille de clients est constitué de contrats électricité, gaz et services récurrents.

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