Senvest Capital Inc. annonce ses résultats pour l’année terminée le 31 décembre 2025

MONTRĖAL, 31 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Senvest Capital Inc. a annoncé aujourd’hui un résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires de 149,3M$ ou 61,40 $ par action pour l’année terminée le 31 décembre 2025. Pour la période correspondante de 2024, elle avait inscrit un résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires de 258,1 M$ ou 105,06 $ par action.
Les états financiers sont disponibles sur le site Sedar+ www.sedarplus.ca
|ÉTAT CONSOLIDÉ DES RÉSULTATS
|(non vérifié)
|(en millions de dollars, sauf les données par action)
|Pour l’année terminés les
|31/12/2025
|31/12/2024
|Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires
|149,3
|M$
|258,1
|M$
|Résultat par action dilué attribuable aux actionnaires ordinaires
|61,40
|$
|105,06
|$
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