Senvest Capital Inc. annonce ses résultats pour l’année terminée le 31 décembre 2025

MONTRĖAL, 31 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Senvest Capital Inc. a annoncé aujourd’hui un résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires de 149,3M$ ou 61,40 $ par action pour l’année terminée le 31 décembre 2025. Pour la période correspondante de 2024, elle avait inscrit un résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires de 258,1 M$ ou 105,06 $ par action.

Les états financiers sont disponibles sur le site Sedar+ www.sedarplus.ca

ÉTAT CONSOLIDÉ DES RÉSULTATS (non vérifié) (en millions de dollars, sauf les données par action) Pour l’année terminés les 31/12/2025 31/12/2024 Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires 149,3 M$ 258,1 M$ Résultat par action dilué attribuable aux actionnaires ordinaires 61,40 $ 105,06 $

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