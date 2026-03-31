Senvest Capital Inc. annonce ses résultats pour l’année terminée le 31 décembre 2025

 | Source: Senvest Capital Inc. Senvest Capital Inc.

MONTRĖAL, 31 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Senvest Capital Inc. a annoncé aujourd’hui un résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires de 149,3M$ ou 61,40 $ par action pour l’année terminée le 31 décembre 2025. Pour la période correspondante de 2024, elle avait inscrit un résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires de 258,1 M$ ou 105,06 $ par action.  

Les états financiers sont disponibles sur le site Sedar+ www.sedarplus.ca

 ÉTAT CONSOLIDÉ DES RÉSULTATS
 (non vérifié)
 (en millions de dollars, sauf les données par action)
 Pour l’année terminés les
 31/12/2025  31/12/2024 
     
Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires   149,3 M$ 258,1M$ 
     
Résultat par action dilué attribuable aux actionnaires ordinaires 61,40 $ 105,06 $ 

Contact:
George Malikotsis, Vice Président, Finance
Tel: (514) 281-8082

  

  

            













        

        
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