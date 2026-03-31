Premier Tech choisit Anaqua pour moderniser la gestion mondiale de sa propriété intellectuelle

BOSTON, 31 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anaqua , le principal fournisseur de technologies de gestion de l’innovation et de la propriété intellectuelle (PI), a annoncé aujourd’hui que Premier Tech , leader mondial dans les domaines de l’horticulture, de l’agriculture, des équipements et technologies d’emballage, des systèmes de traitement des eaux usées, des solutions numériques et des sciences de la vie, a choisi la plateforme RightHub d’Anaqua afin de transformer ses processus de gestion de la PI, améliorer son efficacité et pérenniser sa stratégie en matière de propriété intellectuelle. RightHub d’Anaqua est le premier système de gestion de la PI couvrant l’ensemble du cycle de vie et natif de l’IA, conçu à partir d’outils alimentés par l’IA pour des flux de travail génératifs et prédictifs en matière de PI.

Dans le cadre de cette transformation, l’équipe PI de Premier Tech recherchait une solution moderne venant prolonger naturellement son système interne développé en propre, tout en permettant une gestion plus proactive et efficace d’un portefeuille mondial de PI en constante expansion. L’innovation étant au cœur de l’ADN de Premier Tech, l’entreprise souhaitait disposer d’une solution lui permettant de protéger et gérer efficacement ses actifs, afin de se concentrer sur ses domaines d’excellence.

Selon Premier Tech, RightHub s’est démarquée par son architecture moderne, ses fonctionnalités collaboratives et ses capacités avancées d’automatisation. Ces atouts permettront aux équipes de rationaliser les flux de travail, d’améliorer la gestion des données et d’obtenir des informations exploitables, tout en réduisant les tâches répétitives à faible valeur ajoutée. La solution s’inscrit pleinement dans l’engagement de Premier Tech en faveur de l’efficacité et de l’agilité dans un environnement technologique en constante évolution.

« Nous sommes ravis de collaborer avec Premier Tech, une entreprise qui partage notre passion pour l’innovation », a déclaré Justin Crotty, directeur général d’Anaqua. « En s’appuyant sur RightHub d’Anaqua, la première plateforme de gestion de la PI conçue nativement pour l’IA, Premier Tech optimisera non seulement ses opérations de PI, mais renforcera également sa capacité à protéger et développer l’innovation à l’échelle mondiale. »

À propos de Premier Tech

Chez Premier Tech, notre mission est de faire la différence en connectant les personnes et les technologies — et ce depuis plus de 100 ans. Premier Tech est active dans les secteurs de l’horticulture, de l’agriculture, des équipements et technologies d’emballage, des systèmes de traitement des eaux usées, des solutions numériques et des sciences de la vie. Nos offres contribuent à améliorer les rendements agricoles, la santé et le bien-être des humains et des animaux, à protéger les ressources en eau et à accroître la productivité industrielle. Premier Tech génère plus d’un milliard de dollars de chiffre d’affaires annuel et compte environ 6 000 collaborateurs répartis dans 31 pays.

Pour plus d’informations sur Premier Tech, consultez le site www.premiertech.com .