NANOBIOTIX fait le point sur ses activités et publie ses résultats financiers de l’exercice 2025

Le programme de développement global de JNJ-1900 (NBTXR3) a progressé comme prévu, ouvrant la voie à une opportunité d’adresser l’un des plus grands marchés encore inexploités en oncologie grâce aux programmes les plus avancés dans le cancer de la tête et du cou et le cancer du poumon.

Des résultats cliniques ont été rapportés dans différents types de tumeurs, notamment le cancer de l’œsophage, le cancer du pancréas, le mélanome, le cancer de la tête et du cou, et le cancer du poumon, soutenant le large potentiel de JNJ-1900 (NBTXR3) dans les tumeurs solides traitées par radiothérapie. En parallèle, le transfert de sponsorship de NANORAY-312 s’est achevé.

La situation financière a été renforcée grâce à un accord de financement non dilutif de partage de redevances signé avec HealthCare Royalty pour jusqu’à 71 millions de dollars américains et à un amendement de l’accord de licence globale pour JNJ-1900 (NBTXR3).

La plateforme nanoprimer Curadigm a progressé avec le dépôt de quatre nouvelles demandes de brevets, la présentation de nouvelles données in vivo, une dynamique accrue de collaborations externes, et le lancement des activités de CMC (Chemistry, Manufacturing, and Controls, chimie, fabrication et contrôles) pour soutenir à la fois le pipeline interne et les collaborations externes.

La visibilité financière a été prolongée jusqu’au début de 2028, avec 52,8 millions d’euros de trésorerie et équivalents de trésorerie au 31 décembre 2025.

Des présentations de données cliniques sont attendues en 2026 pour des études de Phase 1 et 2 dans le cancer du poumon (CPNPC avec ré-irradiation), le cancer du pancréas, le mélanome et le cancer de l’œsophage.



Conférence téléphonique et diffusion en direct sur Internet le mercredi 1er avril 2026 à 14 h 00 CEST / 8 h 00 EDT

PARIS et CAMBRIDGE, Mass., 31 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- NANOBIOTIX (Euronext : NANO – NASDAQ : NBTX – la « Société »), société française de biotechnologie en phase de développement clinique avancé, pionnière des approches fondées sur les nanoparticules pour élargir les possibilités de traitement des patients atteints de cancer ou d’autres maladies, fait le point sur ses progrès opérationnels et présente ses résultats financiers de l’exercice 2025 et annonce le dépôt de son document d’enregistrement universel (DEU) pour l’exercice clos le 31 décembre 2025 auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), ainsi que de son rapport annuel (Form 20-F) pour l’exercice clos le 31 décembre 2025 auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.

Faits marquants opérationnels

Cibler l’un des plus grands marchés inexploités en oncologie avec JNJ-1900 (NBTXR3) 1 Harmonisation réglementaire avec les autorités de santé des principaux pays européens au T3 2025, qui ont accepté la reclassification de JNJ-1900 (NBTXR3) d’un statut de dispositif médical en médicament, en alignement avec le statut réglementaire aux États-Unis et dans d’autres marchés majeurs Dépôt d’un nouveau brevet de « composition de matière » pour JNJ-1900 (NBTXR3) au T3 2025, visant à renforcer la base de propriété intellectuelle de ce candidat médicament Les programmes les plus avancés dans le cancer de la tête et du cou (NANORAY-312) et le cancer du poumon (CONVERGE) ont progressé comme prévu : Achèvement du transfert du parrainage (sponsorship) de l’étude NANORAY-312 au T4 2025 ; Premier patient de l’étude CONVERGE traité au T1 2025 ; Premières données de l’étude CONVERGE présentées au T1 2026. Plusieurs autres études à un stade précoce, menées dans différents types de tumeurs solides, ont poursuivi leur progression : Étude de Phase 1 dans le CPNPC éligible à une ré-irradiation, MDA 2020-0123, sponsorisée par le MD Anderson Cancer Center de l’Université du Texas (« MD Anderson »)

Présentation des premières données au T1 2025 montrant une bonne tolérance et des signaux précoces d’efficacité, avec une PFS locale 2 à 12 mois de 64 % et une OS 3 à 12 mois de 83 % (N=12). Étude de Phase 1 dans le cancer du pancréas localement avancé ou à la limite de résécabilité, MDA 2019-1001, sponsorisée par MD Anderson

Présentation de données actualisées au T2 2025 montrant une bonne tolérance, une faisabilité de l’injection et des signaux cliniques encourageants, avec une OS médiane (mOS) de 23 mois à partir de la date du diagnostic (n=22). Étude de Phase 1 dans l’adénocarcinome de l’œsophage localement avancé, MDA 2020-0122, sponsorisée par MD Anderson

Premières données avec JNJ-1900 (NBTXR3) activé par une chimioradiothérapie par photons (cohorte 1) ou une chimioradiothérapie par protons (cohorte 2) présentées au T4 2025 (n=13) montrant un DCR 4 de 85 % et un ORR de 69 %, incluant 6 CR et 3 PR 5 . Cohorte de patients atteints de mélanome résistant aux anti-PD-1, étude de Phase 1, 1100, sponsorisée par Nanobiotix

Présentation de nouvelles données au T3 2025 montrant une bonne tolérance et des signaux précoces d’efficacité dans une population lourdement prétraitée dont le cancer a progressé après plusieurs traitements dont des anti-PD-1. Cohortes de patients atteints de cancer de la tête et du cou récurrent et/ou métastatique naïf ou résistant aux anti-PD-1, étude de Phase 1, 1100, sponsorisée par Nanobiotix Présentation de données actualisées au T3 2025 (N=103) montrant un traitement qui continue d’être bien toléré avec une faisabilité de l’injection confirmée et des signaux d’efficacité encourageants chez des patients lourdement prétraités : Un DCR de 63 % et un ORR de 37 %, selon les critères RECIST 1.1, chez les patients évaluables naïfs aux anti-PD-1 (n=41). Un DCR de 74 % et un ORR de 32 %, selon les critères RECIST 1.1, chez les patients évaluables résistants aux anti-PD-1 (n=50).

Stratégie financière disciplinée établissant une base financière vers l’autonomie et l’avancement de la prochaine génération de plateformes nanothérapeutiques, pour une pérennité et une croissance à long terme Un amendement à l’accord de licence globale pour JNJ-1900 (NBTXR3) a été exécuté au premier trimestre 2025. Cet amendement a permis de supprimer la grande majorité de l’engagement financier de Nanobiotix pour le programme NANORAY-312. Par ailleurs, il a sécurisé la trajectoire financière de la Société, ouvrant la voie vers des flux de trésorerie durables grâce à des centaines de millions de dollars de paiements d’étapes (milestones) potentiels liés aux programmes les plus avancés, attendus dans les années à venir. Un accord stratégique de financement non dilutif de partage de redevances avec HealthCare Royalty (« HCRx ») pouvant atteindre 71 millions de dollars américains a été conclu au T4 2025, dont 50 millions de dollars américains ont été reçus en décembre 2025. Prolongation de la visibilité de trésorerie jusqu’au début de 2028, sous réserve de la réception des 21 millions de dollars américains restants de HCRx attendus un an après le closing de l’opération et sous certaines conditions, permettant à Nanobiotix de poursuivre son développement au-delà d’étapes clés dans les cancers de la tête et du cou et du poumon.

Autres faits marquants opérationnels Progrès de la plateforme Curadigm nanoprimer, prochain levier de croissance de la Société, au T4 2025 : nombreux accords de transfert de matériel (MTA) déjà en place créant une dynamique pour des collaborations externes visant des combinaisons avec la plateforme de nanoprimer Curadigm. Quatre nouvelles demandes de brevet déposées visant à élargir le portefeuille de propriété intellectuelle de la plateforme Curadigm nanoprimer et à soutenir le développement d’un premier pipeline interne et propriétaire de produits nanoprimer, en complément des collaborations externes. Présentation de nouvelles données précliniques in vivo évaluant le nanoprimer en combinaison avec des vaccins thérapeutiques, pouvant constituer la base d’un premier pipeline interne propriétaire de produits nanoprimer. Lancement des activités de Chimie, Fabrication et Contrôles (Chemistry, Manufacturing, and Controls, CMC) afin de soutenir à la fois le pipeline interne et les collaborations externes. Annonce de l’admission de Nanobiotix aux indices CAC Mid 60 et SBF 120, deux des principaux indices de référence pour les entreprises de taille moyenne et les principales sociétés cotées en France.



« En 2025, Nanobiotix a réalisé d’importants progrès cliniques et opérationnels, consolidant le potentiel de sa technologie de nanoradioenhancer pour des millions de patients atteints de cancer, tout en préparant sa prochaine phase de croissance », a déclaré Laurent Levy, cofondateur et président du directoire de Nanobiotix. « Nous sommes encouragés par les avancées des principaux programmes de JNJ-1900 (NBTXR3) dans les cancers de la tête et du cou ainsi que du poumon, et nous nous réjouissons à l’idée de soutenir Johnson & Johnson à mesure que ces études continuent de progresser. En parallèle, des données de l’étude de Phase 1 avec JNJ-1900 (NBTXR3) dans les cancers de la tête et du cou récurrents/métastatiques ainsi que dans le mélanome (Étude 1100) ont été présentées. Le MD Anderson Cancer Center a également présenté les résultats cliniques d’études de Phases 1 et 2 dans des cancers tels que le pancréas, l’œsophage et le poumon. Ces résultats renforcent l’idée que le programme de développement clinique global de JNJ-1900 (NBTXR3) pourrait avoir un impact étendu sur plusieurs types de tumeurs et combinaisons thérapeutiques. Au-delà de la plateforme nanoradioenhancer, des progrès ont été réalisés en 2025 sur la plateforme de prochaine génération nanoprimer de Curadigm, avec des initiatives telles que la planification d’un pipeline interne, la consolidation de collaborations externes et le lancement des activités CMC (Chimie, Fabrication et Contrôle) pour soutenir ces deux voies industrielles. Avec une position financière renforcée et de nouvelles données cliniques attendues, Nanobiotix semble bien positionnée pour maintenir son élan et son impact significatif en 2026 et dans les années qui suivent. »

Résultats financiers de l’année 2025

Chiffre d’affaires et autres produits : Des revenus nets de 32,6 millions d’euros ont été comptabilisés en 2025, contre des revenus négatifs de 7,2 millions d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2024. Ces revenus incluent la reconnaissance unique de revenus positifs de 21,8 millions d’euros conformément à l’application de la norme IFRS15 (impact non cash). Cet ajustement résulte de l’amendement à l’accord de licence avec Janssen signé en mars 2025, réduisant l’obligation de financement de la Société pour les coûts de l’étude NANORAY-312 (suite à l’initiation du transfert de la responsabilité globale du sponsorship à Janssen). En outre, les revenus et autres produits incluaient également 7,0 millions d’euros de ventes de produits cliniques à Janssen, 0,9 million d’euros de services liés au transfert de technologie refacturés à Janssen NV et un Crédit d’Impôt Recherche de 2,8 millions d’euros.

Dépenses de Recherche et Développement (R&D) : Les dépenses de R&D se composent principalement des dépenses précliniques, cliniques et de fabrication, liées au développement de JNJ-1900 (NBTXR3) et s’élèvent à 23,1 millions d’euros pour la période de 2025, contre 40,5 millions d’euros pour la période de 2024. Cette diminution annuelle de 43 % s’explique principalement par la suppression des obligations de financement liées à l’étude NANORAY-312, la réduction des coûts associés au développement clinique de JNJ-1900 (NBTXR3), ainsi que la diminution des dépenses de R&D sur l’essai multicohorte de Phase 1 évaluant JNJ-1900 (NBTXR3) activé par radiothérapie suivi d’inhibiteurs de checkpoint anti-PD-1 (Étude 1100).

Frais commerciaux, généraux et administratifs (SG&A) : Les frais SG&A se sont élevés à 20,4 millions d’euros pour la période de 2025, contre 20,5 d’euros pour la période de 2024. Cette baisse d’1 % d’une année sur l’autre résulte principalement d’une surveillance étroite des dépenses générales.

Perte nette : La perte nette attribuable aux actionnaires s’est élevée à 24,0 millions d’euros, soit 0,50 euros par action, pour la période clôturée le 31 décembre 2025, marquant une diminution de 65 % par rapport à l’année précédente. Cette amélioration est due principalement à l’impact comptable unique positif de la reconnaissance de revenus, combiné à la suppression de l’obligation de financement concernant l’étude NANORAY-312. En comparaison, la perte nette s’élevait à 68,1 millions d’euros, soit 1,44 euros par action, pour l’exercice clos le 31 décembre 2024.

Trésorerie et équivalents de trésorerie : Au 31 décembre 2025, Nanobiotix disposait de 52,8 millions d’euros de trésorerie, d’équivalents de trésorerie et d’investissements, contre 49,7 millions d’euros au 31 décembre 2024.

Visibilité financière : Sur la base du plan opérationnel actuel et des projections financières, Nanobiotix prévoit que sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie de 52,8 millions d’euros au 31 décembre 2025 permettront de financer ses opérations jusqu’au début de l’année 2028, en supposant la réception du solde de 21 millions de dollars de financement de HCRx, attendu un an après le closing de l’opération, sous réserve de certaines conditions. Cette projection financière exclut toute réception de paiements d’étapes.

Le conseil de surveillance de la Société a revu les comptes annuels 2025 ainsi que le rapport de gestion et le rapport de gouvernance d’entreprise dans sa séance du 31 mars 2026. À cette même date, le collège des commissaires aux comptes de la Société a finalisé son audit et émis son rapport incluant une opinion sans réserve sur les comptes statutaires et consolidés 2025.

« Nous avons renforcé notre position financière et, sous réserve de la réception des 21 millions de dollars restant, prolongé notre horizon de trésorerie jusqu’en 2028 en sécurisant 71 millions de dollars de financement via un accord de partage de redevances avec HCRx », a déclaré Bart Van Rhijn directeur financier et du business développement de Nanobiotix. « Cette solution de financement non dilutive nous place dans une position favorable pour continuer à prendre les mesures opérationnelles et financières nécessaires afin de garantir l’avenir de notre entreprise et notre potentiel à aider des millions de patients dans le monde avec notre technologie, tout en témoignant de notre discipline financière continue dans l’allocation de capital. »

Disponibilité des rapports financiers de l’exercice 2025

Le DEU et le 20-F sont disponibles sur le site web de Nanobiotix ici . Le DEU est disponible sur le site de l’AMF (www.amf-france.org) et le 20-F est disponible sur le site de la SEC (www.sec.gov).

Le DEU 2025 de la Société comprend :

le rapport financier annuel 2025, y compris le rapport sur le gouvernement d’entreprise

les rapports des commissaires aux comptes de la Société et des informations sur leurs honoraires

les informations requises concernant le programme de rachat d’actions de la Société

Conférence téléphonique avec diffusion en direct sur Internet

Nanobiotix tiendra une conférence téléphonique avec diffusion en direct sur Internet (webcast) le mercredi 1er avril 2026, à 14 h 00 CEST / 8 h 00 EDT, avant l’ouverture du marché américain. Au cours de la conférence téléphonique, Laurent Levy, président du directoire, et Bart van Rhijn, directeur financier et du business development, passeront brièvement en revue les résultats annuels de la Société, et feront le point sur ses activités opérationnelles pour l’année 2025 avant de répondre aux questions des participants.

Les détails de la conférence sont les suivants :

Lien webcast : cliquez ici

Lien de la conférence téléphonique : cliquez ici

Les détails de la conférence sont aussi disponibles sur la page Investisseurs du site web de la Société à l’adresse www.nanobiotix.com . Il est recommandé de se connecter 10 minutes avant le début de l’évènement. Une rediffusion de la conférence sera disponible peu après la fin de celle-ci et sera archivée sur le site web de la Société.

Les investisseurs sont invités à envoyer leurs questions à l’avance par courriel à investors@nanobiotix.com .

À propos de JNJ-1900 (NBTXR3)

JNJ-1900 (NBTXR3) est un nouveau produit en oncologie, potentiellement le premier de sa catégorie, composé de nanoparticules d’oxyde d’hafnium fonctionnalisé. JNJ-1900 (NBTXR3) est administré par injection intra-tumorale unique et activé par radiothérapie. La preuve de concept a été réalisée dans les sarcomes des tissus mous avec une Phase 2/3 randomisée positive terminée en 2018. Le mécanisme d’action physique du produit candidat est conçu pour induire la mort des cellules tumorales dans la tumeur injectée lorsqu’il est activé par radiothérapie, déclenchant ensuite une réponse immunitaire adaptative et une mémoire anticancéreuse à long terme. Compte tenu du mécanisme d’action physique, Nanobiotix pense que JNJ-1900 (NBTXR3) pourrait être adapté à toutes les tumeurs solides pouvant être traitées par radiothérapies et à toutes les combinaisons thérapeutiques, en particulier les checkpoints inhibiteurs.

JNJ-1900 (NBTXR3) activé par radiothérapie est évalué dans de multiples tumeurs solides seul ou en association. Le programme le plus avancé, NANORAY-312, est une étude globale de Phase 3 randomisée dans les cancers épidermoïdes de la tête et du cou localement avancés. En février 2020, la Food and Drug Administration des États-Unis a accordé la désignation réglementaire Fast Track pour l’étude de JNJ-1900 (NBTXR3) activé par radiothérapie, avec ou sans cetuximab, pour le traitement des patients atteints de carcinome épidermoïde localement avancé de la tête et du cou qui ne sont pas éligibles à une chimiothérapie à base de platine - la même population que celle évaluée dans l’étude de Phase 3.

Compte tenu des domaines d’intérêt de la Société, et du potentiel évolutif de JNJ-1900 (NBTXR3), Nanobiotix s’est engagée dans une stratégie de collaboration avec des partenaires de classe globale pour étendre le développement du produit candidat parallèlement à ses voies de développement prioritaires. Conformément à cette stratégie, en 2019, Nanobiotix a conclu une collaboration de recherche clinique large et complète avec le MD Anderson Cancer Center de l’Université du Texas pour parrainer plusieurs études de Phase 1 et de Phase 2 afin d’évaluer JNJ-1900 (NBTXR3) dans différents types de tumeurs et en combinaisons avec différents agents anti-cancéreux. En 2023, Nanobiotix a annoncé un accord de licence globale pour le co-développement et la commercialisation de JNJ-1900 (NBTXR3) avec Janssen Pharmaceutica NV, une société de Johnson & Johnson.

À propos de NANOBIOTIX

Nanobiotix est une société de biotechnologie au stade clinique et en phase avancée qui développe des approches thérapeutiques novatrices basées sur la physique afin de révolutionner les bénéfices des traitements pour des millions de patients ; elle est soutenue par des personnes qui s’engagent à faire une différence pour l’humanité. La philosophie de Nanobiotix est ancrée dans le concept de repousser les limites de ce qui est connu pour élargir les possibilités de la vie humaine.

Constituée en 2003, Nanobiotix a son siège social à Paris, en France et est cotée sur Euronext Paris depuis 2012 et sur le Nasdaq Global Select Market à New York depuis décembre 2020. La Société détient des filiales dont une notamment à Cambridge, Massachusetts (États-Unis).

Nanobiotix est propriétaire de plus de 30 familles de brevets associés à trois (3) plateformes nanotechnologiques ayant des applications dans 1) l’oncologie ; 2) la biodisponibilité et la biodistribution ; et 3) les troubles du système nerveux central.

Pour plus d’informations sur Nanobiotix, consultez le site www.nanobiotix.com ou suivez-nous sur LinkedIn et Twitter .

Avertissement

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des dispositions de safe habor du U.S. Private Securities Litigation Reform Act de 1995 incluant notamment des déclarations concernant la réalisation prévue du Placement Privé Concomitant par la Société et les actions supplémentaires devant être souscrites par JJDC sous réserve des autorisations règlementaires requises. Les mots tels que « s’attend », « a l’intention », « peut », « pourrait », « planifie », « potentiel », « devrait » et « sera » ou la négative de ces expressions et des expressions similaires sont destinés à identifier les déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur les attentes et les hypothèses actuelles du management de la Société et sur les informations actuellement à sa disposition. Ces déclarations prospectives sont soumises à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient entraîner des différences significatives entre les résultats prospectifs de Nanobiotix, tels que les conditions du marché et les risques liés aux activités et les performances financières de Nanobiotix. De plus amples informations sur les facteurs de risques qui peuvent affecter l’activité de la Société et ses performances financières sont indiquées dans le rapport annuel de Nanobiotix en anglais, intitulé « Form 20-F », déposé auprès de la SEC le 31 mars 2026 à la rubrique « Item 3.D. Risk Factors », dans le Document d’enregistrement universel 2025 déposé auprès de l’AMF le 31 mars 2026 à la rubrique « Chapitre 1.5. Facteurs de Risques » et dans tout autre document déposé par Nanobiotix auprès de la SEC et de l’AMF disponibles sur le site web de la SEC à l’adresse www.sec.gov. et sur le site de l’AMF à l’adresse www.amf.org. Les déclarations prospectives incluses dans ce communiqué de presse ne sont valables qu’à la date de ce communiqué de presse et, sauf si cela est requis par la réglementation applicable, Nanobiotix ne sera pas tenue d’actualiser ces informations prospectives.

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Compte de résultat consolidé

(Montants en milliers d’euros sauf résultat par action) 31 décembre 2025 31 décembre 2024 Chiffre d'affaires et autres produits Chiffre d'affaires 29 643 (11 609) Autres produits de l'activité 2 950 4 419 Total des produits d’exploitation 32 593 (7 191) Frais de recherche et de développement (23 115) (40 541) Frais commerciaux, généraux et administratifs (20 360) (20 527) Autres produits et charges opérationnels 64 (134) Total des charges opérationnelles (43 411) (61 202) Résultat opérationnel (10 818) (68 392) Produits financiers 2 092 7 849 Charges financières (15 233) (7 488) Résultat financier (13 141) 361 Impôts sur les sociétés (3) (101) Résultat net (23 961) (68 132) Résultat de base par action (en euros) (0,50) (1,44) Résultat dilué par action (en euros) (0,50) (1,44)





État consolidé de la situation financière

(Montants en milliers d’euros)

31 décembre 2025

31 décembre 2024

Total des actifs non courants 5 010 5 951 Trésorerie et équivalents de trésorerie 52 750 49 737 Total des actifs courants 62 750 61 466 TOTAL DE L'ACTIF 67 760 67 418 Perte nette sur la période (23 961) (68 132) Total des capitaux propres (84 482) (65 704) Total des passifs non courants 94 735 74 187 Total des passifs courants 57 507 58 934 TOTAL DU PASSIF ET DES CAPITAUX PROPRES 67 760 67 418

1 Un contrat de licence a été signé entre Johnson & Johnson et Nanobiotix en 2023 pour le radioenhancer potentiel first-in-class “NBTXR3”. Ce dernier a été renommé “JNJ-1900” dans le cadre du développement clinique mené par Johnson & Johnson.

2 PFS locale : Survie sans progression locale (local Progression-Free Survival)

3 OS : survie globale (Overall Survival)

4 DCR : taux de contrôle de la maladie (Disease Control Rate)

5 CR : réponse complète (Complete Response) ; PR : réponse partielle (Partial Response)

Pièce jointe