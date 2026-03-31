Anniversaire du Centenaire : un début mémorable !

OTTAWA, Ontario, 31 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que divers projets et événements de célébration sont en cours, la Légion royale canadienne se réjouit d’avoir déjà accueilli près de 67 000 nouveaux membres au cours de cette année d’adhésion gratuite. Alors que nous arrivons à la fin du premier quart de l’année 2026, la Légion a également mis en place plusieurs initiatives commémoratives originales, et d’autres sont à venir.

« Notre organisation existe depuis un siècle, ce qui est tout simplement incroyable, et nous tenons à remercier tous ceux qui se joignent à nous pour célébrer cet anniversaire », déclare Berkley Lawrence, président national. « C’est une réussite remarquable que d’atteindre un siècle d’existence, et nous rendons hommage aux moments et aux personnes qui nous ont guidés depuis nos débuts jusqu’à ce que nous sommes devenus aujourd’hui. »

Certaines filiales de la Légion accueillent un nombre record de nouveaux membres et se réjouissent de cet apport d’énergie et d’idées nouvelles. L’organisation compte désormais plus de 278 000 membres. En début d’année, une épinglette spécialement conçue pour célébrer l’histoire de la Légion et deux casquettes à l’effigie de celle-ci se sont rapidement toutes vendues – deux fois. De nombreuses tailles du sweat commémoratif sont aussi toutes vendues actuellement. De nouveaux articles anniversaires sont bientôt prévus pour la sortie.

Voici un bref retour sur quelques moments forts de nos premiers mois de célébration :



À l’occasion de l’anniversaire officiel de la Légion le 17 juillet 2026, une cérémonie commémorative spéciale aura lieu à Ottawa ainsi que lors d’événements organisés par les filiales à travers tout le pays. Restez à l`écoute pour la suite!

À propos de La Légion royale canadienne

Créée en 1925, la Légion est le plus grand organisme de soutien aux vétérans et de services communautaires qui soit au Canada. Opérant dans un but non lucratif et d’une portée pancanadienne, la Légion compte aussi des filiales aux États-Unis et en Europe. La force de la Légion lui est transmise par ses plus de 270 000 membres, dont plusieurs consacrent bénévolement beaucoup de temps à leur filiale.

Relations publiques/requêtes médiatiques : PublicRelations@Legion.ca/343-540-7604 — Nujma Bond

Legion.ca

Facebook.com/CanadianLegion

Twitter.com/RoyalCdnLegion

Instagram.com/royalcanadianlegion

youtube.com/user/RCLDominionCommand

Linkedin.com/company/royalcanadianlegion

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles au

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ae17bdce-8c6a-4b5f-9648-698e2d4e7e7c/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f9031c57-0e1c-4438-a098-1a0e3fac8e53/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ef8342cf-a422-4d8b-b0a9-2089e670b24c/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b95878e4-11de-485a-85d3-9aa34f06b8c1/fr