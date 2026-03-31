Anniversaire du Centenaire : un début mémorable !

OTTAWA, Ontario, 31 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que divers projets et événements de célébration sont en cours, la Légion royale canadienne se réjouit d’avoir déjà accueilli près de 67 000 nouveaux membres au cours de cette année d’adhésion gratuite. Alors que nous arrivons à la fin du premier quart de l’année 2026, la Légion a également mis en place plusieurs initiatives commémoratives originales, et d’autres sont à venir.
« Notre organisation existe depuis un siècle, ce qui est tout simplement incroyable, et nous tenons à remercier tous ceux qui se joignent à nous pour célébrer cet anniversaire », déclare Berkley Lawrence, président national. « C’est une réussite remarquable que d’atteindre un siècle d’existence, et nous rendons hommage aux moments et aux personnes qui nous ont guidés depuis nos débuts jusqu’à ce que nous sommes devenus aujourd’hui. »
Certaines filiales de la Légion accueillent un nombre record de nouveaux membres et se réjouissent de cet apport d’énergie et d’idées nouvelles. L’organisation compte désormais plus de 278 000 membres. En début d’année, une épinglette spécialement conçue pour célébrer l’histoire de la Légion et deux casquettes à l’effigie de celle-ci se sont rapidement toutes vendues – deux fois. De nombreuses tailles du sweat commémoratif sont aussi toutes vendues actuellement. De nouveaux articles anniversaires sont bientôt prévus pour la sortie.
Voici un bref retour sur quelques moments forts de nos premiers mois de célébration :
- L’adhésion gratuite à la Légion est désormais accessible à tous ceux qui souhaitent se joindre à cette organisation historique.
- De nouveaux articles de la collection du centenaire, uniques en leur genre, sont disponibles et d’autres sont régulièrement ajoutés à la boutique en ligne de la Légion.
- Lancement du concours « Légion 100 : gagnez gros », qui permet de gagner un camion Ford F-150 STX, le grand prix étant offert par les concessionnaires Ford du Canada, partenaire officiel de la Légion pour le centenaire.
- La Monnaie royale canadienne a émis des pièces commémoratives de collection en or et en argent, ainsi qu’un ensemble de collection.
- Une chronologie des moments clés de l’histoire de la Légion a été publiée sur son site Web, soulignant bon nombre de dates et d’événements marquants de l’organisation.
- Un grand nouveau panneau de rue de célébration a été installé au siège national de la Légion pour partager l’anniversaire avec les passants, et en ligne.
À l’occasion de l’anniversaire officiel de la Légion le 17 juillet 2026, une cérémonie commémorative spéciale aura lieu à Ottawa ainsi que lors d’événements organisés par les filiales à travers tout le pays. Restez à l`écoute pour la suite!
À propos de La Légion royale canadienne
Créée en 1925, la Légion est le plus grand organisme de soutien aux vétérans et de services communautaires qui soit au Canada. Opérant dans un but non lucratif et d’une portée pancanadienne, la Légion compte aussi des filiales aux États-Unis et en Europe. La force de la Légion lui est transmise par ses plus de 270 000 membres, dont plusieurs consacrent bénévolement beaucoup de temps à leur filiale.
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