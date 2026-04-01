Aduro Clean Technologies participera à trois conférences destinées aux investisseurs en avril

LONDON, Ontario, 01 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc . (« Aduro » ou la « Société ») (Nasdaq : ADUR) (CSE : ACT) (FSE : 9D5), une société du secteur des technologies propres qui recycle chimiquement les matières premières de moindre valeur comme les déchets plastiques, le bitume lourd ou les huiles renouvelables en ressources adaptées au XXIe siècle, a annoncé aujourd’hui que son PDG, Ofer Vicus, interviendra lors de trois conférences investisseurs en avril.

Ces rencontres avec les investisseurs s’inscrivent dans la dynamique commerciale d’Aduro alors que la Société passe d’une phase d’exploitation à l’échelle pilote à un déploiement industriel. À travers ces différents événements, la direction prévoit de faire le point sur les campagnes d’exploitation de l’usine pilote Next Generation Process (NGP), l’avancement de la planification de la première installation industrielle de type « First-of-a-Kind » (FOAK) et le développement continu des voies de commercialisation grâce à l’engagement des partenaires, à la validation en aval et à l’alignement sur le marché.

Lytham Partners 2026 Industrials & Basic Materials Investor Summit (sommet des investisseurs des secteurs industriels et des matières premières Lytham Partners) Date : 1er avril 2026 Heure : 11 h 30 (heure de l’Est) Lieu : Événement virtuel Participants : Ofer Vicus, PDG Site Internet : https://lythampartners.com/ibmsummit26/ Retransmission en direct : https://lythampartners.com/ibmsummit26/adur

Le Lytham Partners Industrials & Basic Materials Investor Summit offre une large visibilité auprès d’investisseurs institutionnels spécialisés dans les technologies industrielles et de transition des ressources. La participation d’Aduro sera axée sur la présentation de son évolution, du développement technologique à la phase d’exécution et de montée en échelle, incluant le passage des opérations pilotes au déploiement industriel, les progrès réalisés en matière de validation en aval, ainsi que l’approche de la société en matière de commercialisation et de développement de son modèle économique.

Gabelli Funds 12th Annual Waste & Sustainability Symposium (12e symposium annuel sur les services de gestion des déchets et de l’environnement Gabelli Funds) Date : 9 avril 2026 Heure : 11 h 30 (heure de l’Est) Lieu : Convene 530 Fifth Avenue, New York, NY Participants : Ofer Vicus, PDG Site Internet : https://gabelli.com/event/12th-annual-waste-sustainability-symposium/

Le Gabelli Waste & Sustainability Symposium réunit investisseurs et acteurs du secteur autour des thématiques de gestion des déchets et d’économie circulaire. La participation renouvelée d’Aduro à cet événement témoigne de son engagement auprès d’un public spécialisé évaluant des technologies capables de traiter des flux de déchets complexes. Les discussions porteront notamment sur le rôle de la technologie Hydrochemolytic™ dans le traitement des plastiques mixtes et difficiles à recycler, avec un accent sur son intégration dans les systèmes de recyclage existants, sa conformité réglementaire et ses perspectives d’adoption à long terme.

WTR Insights Conference (conférence WTR Insights) Date : 14-15 avril 2026 Lieu : Événement virtuel Participants : Ofer Vicus, PDG Site Internet : www.watertowerresearch.com Retransmission en direct : https://event.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1756893&tp_key=9887b91f93

La WTR Insights Conference constitue une plateforme d’échanges approfondis avec des investisseurs souhaitant mieux comprendre les entreprises à fort potentiel de croissance. La participation d’Aduro s’inscrit dans la continuité de sa collaboration avec Water Tower Research et vise à approfondir la présentation de sa stratégie de développement, notamment ses avancées à l’échelle pilote, la validation portée par ses partenaires et la trajectoire structurée vers un déploiement commercial.

À propos d’Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies développe des technologies brevetées à base d’eau destinées à recycler chimiquement les déchets plastiques, convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huile plus légère et à plus forte valeur, et transformer les carburants renouvelables en combustibles ou produits chimiques renouvelables à plus forte valeur ajoutée. La technologie Hydrochemolytic™ de la Société exploite l’eau comme agent essentiel d’une plateforme chimique fonctionnant à des températures et à des coûts relativement bas. Cette approche novatrice permet de convertir des matières premières à faible valeur ajoutée en ressources adaptées au XXIe siècle.

Pour tout complément d’informations, veuillez contacter :

Abe Dyck, responsable du développement Corporate/Relations investisseurs

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

Agence KCSA Strategic Communications

Jack Perkins, vice-président principal

aduro@kcsa.com

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la législation sur les valeurs mobilières applicable. Toute déclaration autre que celles relevant de faits historiques relatifs à des activités, événements ou développements dont la Société estime, anticipe ou prévoit la réalisation ou la matérialisation future constitue une déclaration prospective. Les déclarations prospectives figurant dans ce communiqué comprennent notamment, sans s’y limiter, celles concernant la participation de la Société aux conférences investisseurs, aux échanges attendus avec les investisseurs, ainsi qu’aux bénéfices anticipés de ces démarches. Les déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles de la direction au vu des informations actuellement disponibles et sont assujetties à un certain nombre de risques et d’incertitudes susceptibles d’entraîner un écart sensible entre les résultats réels et les attentes qui y sont exprimées. Bien que la Société estime que les hypothèses inhérentes aux déclarations prospectives soient raisonnables, aucune déclaration prospective ne garantit une future performance. Par conséquent, il est conseillé de ne pas s’y fier indûment. Parmi les facteurs importants pouvant entraîner un écart significatif entre les résultats réels et les attentes de la Société figurent, sans s’y limiter, les modifications du calendrier ou du format de la conférence, les conditions du marché, la capacité de la Société à mettre en œuvre ses plans de développement et de commercialisation, ainsi que d’autres risques décrits dans les documents publics de la Société. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, sauf si la loi applicable l’exige.