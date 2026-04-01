Bluerock TMS bringt Last-Mile-Lösung mit 96–98 % Erstzustellungsquote und 18 % niedrigeren Transportkosten auf den Markt

'S-HERTOGENBOSCH, Niederlande, April 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bluerock TMS hat seine Last-Mile-Distributionslösung auf den Markt gebracht – eine cloudnative Plattform, die den gesamten Lieferzyklus von der Auftragserfassung bis zum Liefernachweis in einer einzigen Umgebung verwaltet.

Das Produkt ist das erste öffentlich verfügbare Angebot des Unternehmens im Bereich der Last-Mile-Distribution. Nachdem Bluerock zuvor mit einer ausgewählten Gruppe von Pilotkunden zusammengearbeitet hat, macht das Unternehmen die Lösung nun einem breiteren Markt zugänglich. Die Plattform schließt eine Lücke, die die Logistikbranche seit Langem belastet: Die meisten Routenplanungs-Tools enden bei der Disposition, sodass die operative Umsetzung nicht gesteuert wird und eine von Bluerock als „Execution Black Box“ bezeichnete Intransparenz entsteht.

Ladefehler, fehlende Servicevorgaben und Echtzeitstörungen machen die operative Umsetzung zu einer Black Box, die Betreiber schätzungsweise 10 bis 15 US-Dollar pro fehlgeschlagener Lieferung kostet, 60 % bis 70 % der eingehenden Kundensupportanrufe verursacht und Unternehmen regulatorischen Strafen von bis zu 50.000 US-Dollar aussetzt. Laut McKinsey & Company kosten ineffiziente Übergaben in der Logistik die Branche allein in den Vereinigten Staaten bis zu 95 Milliarden US-Dollar pro Jahr, was 13 % bis 19 % der gesamten Logistikkosten ausmacht.

„Die meisten Plattformen enden bei der Routenerstellung. Sobald sich die Fracht in Bewegung setzt, geht die Transparenz verloren“, so Rico van Leuken, CEO von Bluerock TMS. „Unsere Lösung überwacht und passt die Abläufe in den Bereichen Planung, Depot, operative Umsetzung und Kundentransparenz an, wenn sich die Bedingungen ändern.“

Die Lösung vereint eine KI-gestützte Planungslösung mit nachvollziehbarer Entscheidungslogik, einen erstklassigen Routing-Algorithmus und umfassende Unterstützung für eine systemunabhängige Planung. Zu den operativen Funktionen gehören eine vollständig integrierte mobile Dispositionsanwendung zur Sicherstellung der Ladekonformität vor der Disposition, eine Fahrer-App mit konfigurierbaren Aufgabenabläufen, ein Live-Fahrtenmonitor, eine IoT-basierte Temperaturüberwachung sowie ein White-Label-Portal zur Kundentransparenz. Die Plattform läuft auf Amazon Web Services und lässt sich über standardisierte REST-APIs (Application Programming Interfaces) mit bestehenden ERP- und Lagerverwaltungssystemen verbinden.

„Basierend auf Kundendaten und Branchenanalysen haben erste Anwender eine Erstzustellungsquote von 96 % bis 98 % erreicht, verglichen mit einem Branchendurchschnitt von 88 % bis 92 %, der in mehreren Logistik-Benchmarkstudien genannt wird, sowie eine Reduzierung der Gesamttransportkosten um 18 %“, so Wim Mues, VP Sales & Marketing von Bluerock TMS.

Die Plattform wurde für drei Vertriebssegmente entwickelt:

Den Einzelhandel mit hochpreisigen Produkten, in dem komplexe Zwei-Personen-Lieferungen eine fachgerechte Installation und präzise Terminplanung erfordern und jede Lieferung eine direkte Erweiterung des Markenerlebnisses darstellt.

Den B2B-Lagervertrieb, in dem Betreiber eine hohe Anzahl an Stopps, gemischte Ladungen und enge Service-Level-Agreements bei geringen Margen bewältigen müssen.

Das Gesundheitswesen und die Pharmaindustrie, in denen die Einhaltung der guten Vertriebspraxis sowie die Rückverfolgbarkeit auf Artikelebene erforderlich sind.





Zukünftige Versionen werden die KI-Ebene der Plattform weiter stärken und die Entwicklung von unterstützter Planung hin zu einem selbstoptimierenden TMS vorantreiben, das kontinuierlich aus jeder Lieferung lernt, Routen und Abläufe dynamisch optimiert und sich autonom an reale Bedingungen anpasst. Bestehende Nutzer setzen bereits integrierte IoT-Sensorüberwachung und automatisierte Abweichungswarnungen ein, um Kontrolle und Ausfallsicherheit in ihren Netzwerken zu gewährleisten.

Weitere Informationen zu Bluerock TMS und der Last-Mile-Distribution erhalten Sie unter https://www.bluerocktms.com/.

Über Bluerock TMS

Das 2013 gegründete europäische Technologieunternehmen Bluerock TMS hat sich auf cloudbasierte Transport- und Logistikmanagementlösungen spezialisiert, die komplexe Logistikprozesse vereinfachen, die betriebliche Effizienz steigern und Transparenz sowie Kontrolle entlang der gesamten Lieferkette ermöglichen. Bluerock wurde von Gartner für seine Kundenbindung, seine Reaktionsfähigkeit auf Marktanforderungen und seine modulare Software-as-a-Service-Architektur ausgezeichnet und ermöglicht es Verladern und Logistikdienstleistern, ihre Lieferketten zu optimieren, zu automatisieren und zukunftssicher zu gestalten. Weitere Informationen erhalten Sie unter bluerocktms.com.

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