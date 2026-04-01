Bluerock TMS lance une solution de livraison du dernier kilomètre avec un taux de réussite de 96 à 98 % dès la première tentative et des coûts de transport réduits de 18 %

BOIS-LE-DUC, Pays-Bas, 01 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bluerock TMS a annoncé le lancement sur le marché de sa solution de distribution du dernier kilomètre, une plateforme cloud-native qui gère l’ensemble du cycle de livraison, de la prise de commande à la preuve de livraison, au sein d’un environnement unique.

Ce produit constitue la première offre publiquement disponible de l’entreprise dans le domaine de la distribution du dernier kilomètre. Après avoir été testée auprès d’un groupe restreint de clients pilotes, la solution est désormais proposée à un marché plus large. La plateforme répond à une lacune de longue date dans l’industrie logistique : la plupart des outils de planification d’itinéraires s’arrêtent à la phase d’expédition, laissant l’exécution sans supervision et créant ce que Bluerock qualifie de « boîte noire opérationnelle ».

Les erreurs de chargement, l’absence de contraintes de service et les perturbations en temps réel transforment l’exécution en une boîte noire, coûtant aux opérateurs entre 10 et 15 dollars par livraison échouée, générant 60 % à 70 % des appels entrants au service client et exposant les entreprises à des sanctions réglementaires pouvant atteindre 50 000 dollars. Selon McKinsey & Company, les inefficacités dans les transferts logistiques coûtent jusqu’à 95 milliards de dollars par an aux États-Unis seulement, soit 13 % à 19 % des coûts logistiques totaux.

« La plupart des plateformes s’arrêtent à la génération des tournées. Dès que la marchandise est en mouvement, la visibilité disparaît », a déclaré Rico van Leuken, PDG de Bluerock TMS. « La nôtre surveille et ajuste les opérations à travers la planification, le dépôt, l’exécution sur le terrain et la visibilité client à mesure que les conditions évoluent. »

La solution combine un agent de planification alimenté par une IA explicable, un algorithme d’optimisation des tournées de premier plan et une prise en charge complète d’une planification indépendante du moteur utilisé. Les capacités opérationnelles comprennent une application mobile de répartition entièrement intégrée pour garantir la conformité du chargement avant expédition, une application conducteur avec des séquences de tâches configurables, un suivi des trajets en temps réel, une surveillance de la température basée sur l’IoT et un portail de visibilité client en marque blanche. La plateforme fonctionne sur Amazon Web Services et s’intègre aux systèmes existants de planification des ressources d’entreprise et de gestion d’entrepôt via des API REST (interface de programmation d’application) standardisées.

« Sur la base des données clients et des études sectorielles, les premiers utilisateurs ont atteint un taux de réussite des livraisons dès la première tentative de 96 % à 98 %, contre une moyenne sectorielle de 88 % à 92 % citée par plusieurs études de référence en logistique, ainsi qu’une réduction de 18 % des coûts totaux de transport », a affirmé Wim Mues, vice-président des ventes et du marketing de Bluerock TMS.

La plateforme a été conçue pour trois segments de distribution :

Le commerce de détail à forte valeur, où les livraisons complexes à deux personnes nécessitent une installation experte, une planification précise, et où chaque livraison constitue une extension directe de l’expérience de marque.

La distribution d’entrepôt B2B, où les opérateurs gèrent un grand nombre d’arrêts, des chargements mixtes et des accords de niveau de service stricts avec des marges réduites.

Le secteur de la santé et de l’industrie pharmaceutique, où la conformité aux bonnes pratiques de distribution (GDP) et la traçabilité des articles sont essentielles.





Les futures versions renforceront davantage la couche d’intelligence artificielle de la plateforme, en évoluant d’une planification assistée vers un TMS auto-correctif capable d’apprendre en continu de chaque livraison, d’optimiser dynamiquement les tournées et leur séquencement, et de s’adapter de manière autonome aux conditions réelles. Les utilisateurs actuels tirent déjà parti de la surveillance intégrée par capteurs IoT et des alertes automatisées en cas d’écart pour maintenir le contrôle et la résilience sur l’ensemble de leurs réseaux.

Pour en savoir plus sur Bluerock TMS et la distribution du dernier kilomètre, rendez-vous sur https://www.bluerocktms.com/.

À propos de Bluerock TMS

Fondée en 2013, Bluerock TMS est une entreprise technologique européenne spécialisée dans les solutions de gestion du transport et de la logistique basées sur le cloud. Elle vise à simplifier les processus logistiques complexes, améliorer l’efficacité opérationnelle et offrir visibilité et contrôle sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement. Reconnue par Gartner pour la fidélisation de sa clientèle, sa réactivité au marché et son architecture logicielle modulaire en mode SaaS, Bluerock permet aux expéditeurs et aux prestataires logistiques d’optimiser, d’automatiser et de pérenniser leurs chaînes d’approvisionnement. Pour en savoir plus, consultez le site : bluerocktms.com.

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