JCDecaux renforce son offre de mobilier urbain à Tokyo avec l’acquisition de VISTA COMMUNICATIONS Inc.

Paris, 1er avril 2026 – JCDecaux SE (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce la signature d’un accord portant sur l’acquisition de VISTA COMMUNICATIONS Inc., une société japonaise basée à Tokyo et spécialisée dans la publicité sur les abris taxis. L’accord a été signé le 30 mars 2026.

Depuis 2012, VISTA exploite 29 abris taxis à Tokyo, soit 58 faces publicitaires, dont 7 digitales, principalement situés dans les quartiers très fréquentés de Shibuya, Roppongi, Shinjuku, Shinagawa, Akihabara et Ueno. Ce service de qualité bénéficie aussi bien aux Tokyoïtes qu’aux voyageurs internationaux pendant qu’ils attendent un taxi.

Cette acquisition renforcera la présence de JCDecaux à Tokyo au travers de sa joint-venture MCDecaux. Elle marque l’entrée de MCDecaux sur le segment des abris taxis au Japon et vient compléter son offre actuelle de plus de 850 B-Stop® (nom donné par MCDecaux à ses abris-voyageurs publicitaires au Japon) à Tokyo.

MCDecaux est heureux de renforcer le nombre d’abris publicitaires aux stations de taxi gérées par Tokyo Taxi Center afin de mieux servir les habitants de Tokyo, en proposant une offre plus complète et cohérente en matière de conception, d’entretien et de maintenance, dans l’une des métropoles les plus dynamiques au monde et sur un marché de la communication extérieure en forte digitalisation.

Aujourd’hui, MCDecaux exploite des B-Stop® et des CIP® (City Information Panels) dans 43 villes au Japon, dont les 10 plus peuplées : Tokyo, Yokohama, Osaka, Nagoya, Sapporo, Fukuoka, Kawasaki, Kobe, Kyoto et Hiroshima.

Jean-Charles Decaux, Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « Cette acquisition s’inscrit pleinement dans la stratégie de croissance externe sélective de JCDecaux, concentrée sur des actifs premium situés dans des environnements urbains à très forte audience. En devenant le principal opérateur d’abris taxis à Tokyo, MCDecaux renforce sa position sur un marché de référence, au cœur de l’une des plus grandes métropoles mondiales. À la suite de cette acquisition, JCDecaux sera encore mieux positionné pour répondre aux attentes des annonceurs, des villes et des citoyens, et poursuivre le développement d’une offre média toujours plus utile et durable. »

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d’affaires 2025 : 3 967,1 millions d’euros

N°1 mondial de la communication extérieure

Une audience journalière de 850 millions de personnes dans 79 pays

1 105 906 faces publicitaires dans le monde

Une présence dans 3 895 villes de plus de 10 000 habitants

11 894 collaborateurs

JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices SBF 120 et CAC Mid 60

La trajectoire de réduction carbone Groupe de JCDecaux a été validée par le SBTi et l’entreprise a rejoint l’indice Euronext Paris CAC® SBT 1,5°

JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans les classements CDP (Liste A), MSCI (AAA), Sustainalytics (11,1) et classé Or par EcoVadis

Membre du Global Compact ONU depuis 2015 et du RE100 depuis 2019

Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

N°1 mondial du mobilier urbain (636 625 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec 154 aéroports et 257 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (374 718 faces publicitaires)

N°1 européen de l’affichage grand format (94 562 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (740 067 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (168 815 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (103 865 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (31 364 faces publicitaires)

N°2 de la communication extérieure au Moyen-Orient (20 852 faces publicitaires)





Pour plus d’information : www.jcdecaux.com

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