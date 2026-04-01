RIBER : Cessation et mise en œuvre d’un contrat de liquidité avec NATIXIS ODDO BHF

Bezons, le 1er avril 2026 – 08h00 – RIBER (Code ISIN : FR0000075954, Mnémonique : ALRIB), leader mondial d’équipement MBE pour l’industrie des semi-conducteurs, annonce confier à NATIXIS ODDO BHF SCA, à compter du 1er avril 2026 et pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, la mise en œuvre d’un contrat de liquidité et de surveillance de marché portant sur ses actions ordinaires.

Ce contrat a été établi dans le cadre de la réglementation en vigueur, et en particulier de la Décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021. Il est conforme à la charte de déontologie de l’Association Française des Marchés Financiers (AMAFI).

Ce contrat a pour objet l’animation par ODDO BHF SCA de l’action RIBER sur le marché réglementé d’Euronext Growth.

En date du 31 mars 2026, RIBER a mis fin au contrat de liquidité confié à la Société de Bourse Gilbert Dupont le 24 juillet 2019. A la date de résiliation de ce contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

54 946 titres

375 137,59 euros

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel au 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

79 288 actions

260 228,77 euros

Lors de la mise en place du contrat avec Gilbert Dupont les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

208 516 actions

83 358,40 euros

Les moyens affectés à la mise en œuvre du nouveau contrat sont de :

54 946 titres

375 137,59 euros

Ce nouveau contrat pourra être suspendu :

Dans les cas prévus à l’article 5 du chapitre II de la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021

en cas cotation de l’action en dehors des seuils d’intervention autorisés par l’Assemblée Générale de la Société ;

Ou, à la demande de RIBER, sous sa responsabilité.





Par ailleurs, le contrat pourra être résilié par RIBER à tout moment et sans préavis, ou par NATIXIS ODDO BHF SCA avec un préavis de deux semaines.

À propos de RIBER

Fondée en 1964, RIBER est le leader mondial des équipements d’épitaxie par jets moléculaires (MBE). L’entreprise conçoit et fabrique des solutions destinées à l’industrie des semi-conducteurs et accompagne ses clients, industriels et laboratoires de recherche, avec une offre complète de services et de support scientifique et technique (hardware et software), afin d’optimiser les performances et les rendements de leurs équipements.

Les technologies de RIBER sont au cœur du développement de dispositifs semi-conducteurs avancés, notamment pour les applications liées à l’intelligence artificielle, aux infrastructures de données, aux télécommunications et à la photonique. Avec le lancement de ROSIE (RIBER Oxide on Silicon Epitaxy), une plateforme dédiée à la photonique intégrée sur silicium compatible avec les lignes de production 300 mm, RIBER ouvre de nouvelles perspectives dans des marchés en forte croissance.

Présente sur des segments technologiques stratégiques, RIBER contribue également aux avancées dans les domaines de la recherche et des technologies quantiques.

RIBER, labellisée Entreprise innovante par Bpifrance, est cotée sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0000075954).

www.riber.com

Contacts

RIBER

Annie Geoffroy | tel : +33 (0)1 39 96 65 00 | invest@riber.com

ACTUS FINANCE & COMMUNICATION

Cyril Combe - Relations Investisseurs | tel : +33 (0)1 53 65 37 94 | ccombe@actus.fr

Serena Boni - Relations Presse | tel : +33 (0)4 72 18 04 92 | sboni@actus.fr

Pièce jointe