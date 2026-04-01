Neinor Homes und Stoneshield Capital schließen Partnerschaft über 150 Mio. Euro zur Entwicklung eines Premium-Wohnprojekts in Marbella ab

Mit einer Investition von 150 Millionen Euro sollen 262 hochwertige Wohnimmobilien in Marbella entstehen – einem der begehrtesten Wohnimmobilienmärkte Europas.





MADRID, April 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Neinor Homes („Neinor“), Spaniens führender börsennotierter Wohnbauentwickler, hat ein Joint Venture mit Stoneshield Capital („Stoneshield“) gegründet, um ein Premium-Wohnprojekt in Marbella zu entwickeln. Damit steigt das Unternehmen in das Segment hochwertiger Wohnimmobilien ein und baut seine Asset-Management-Plattform weiter aus.

Das Projekt umfasst 262 Wohnungen auf einer Fläche von mehr als 60.000 m², direkt neben dem Golfplatz Río Real und in der Nähe des Stadtzentrums von Marbella, von Puerto Banús und des Strandes. Es wird einen 1.200 m² großen Private Members Club mit Wellnessbereichen, Pools, Sportanlagen und gepflegten Außenanlagen umfassen.

Das Projekt ist eines der größten Wohnbauprojekte, die in den letzten Jahren in Marbella ins Leben gerufen wurden, mit erwarteten Einnahmen von über 600 Mio. € in den nächsten fünf Jahren.

Im Rahmen der Joint-Venture-Struktur wird Stoneshield 70 % und Neinor 30 % halten, wobei Neinor während des gesamten Entwicklungszyklus als delegierter Projektentwickler fungiert. Die Investition spiegelt die starken Fundamentaldaten in Marbella wider, die durch eine robuste internationale Nachfrage und ein begrenztes Grundstücksangebot gestützt werden.

Die Transaktion stärkt die Asset-Management-Plattform von Neinor, die über 1,3 Mrd. € zusammen mit institutionellen Investoren wie AXA IM Alts, Orion Capital, King Street und Bain Capital investiert hat.

Borja García-Egotxeaga, CEO von Neinor Homes, erklärt: „Diese Partnerschaft unterstreicht die Stärke unserer Plattform, auf der wir unsere Entwicklungskompetenz mit institutionellem Kapital verbinden, um hochwertige Projekte zu realisieren.“

Juan Pepa, Gründungspartner von Stoneshield Capital, ergänzt: „Spanien bleibt einer der attraktivsten Märkte für Wohnimmobilieninvestitionen in Europa, wobei Marbella einen herausragenden Standort darstellt.“

* Die vollständige behördliche Bekanntmachung finden Sie auf der Webseite von Neinor ( https://www.neinorhomes.com/en/corporate/investors/market-notifications/other-relevant-information/ )

Weitere Informationen:

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