Neinor Homes et Stoneshield Capital lancent un partenariat de 150 millions d’euros pour développer un projet résidentiel haut de gamme à Marbella

Cet investissement de 150 millions d’euros permettra de construire 262 logements de haute qualité à Marbella, l’un des marchés résidentiels les plus prisés d’Europe.





MADRID, 01 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Neinor Homes (« Neinor »), premier promoteur immobilier résidentiel coté en Espagne, a conclu une coentreprise avec Stoneshield Capital (« Stoneshield ») afin de développer un projet résidentiel haut de gamme à Marbella. Cette opération marque son entrée sur le segment résidentiel haut de gamme et renforce son activité de gestion d’actifs.

Le projet comprendra 262 logements sur une surface de plus de 60 000 m², à proximité du golf de Río Real et à courte distance du centre-ville de Marbella, de Puerto Banús et de la plage. Il intégrera un club privé de 1 200 m², comprenant des espaces bien-être, des piscines, des installations sportives et des aménagements paysagers.

Ce projet figure parmi les plus importants développements résidentiels lancés à Marbella ces dernières années, avec des revenus attendus dépassant 600 millions d’euros sur les cinq prochaines années.

Dans le cadre de cette coentreprise, Stoneshield détiendra 70 % et Neinor 30 %, ce dernier agissant en tant que promoteur délégué sur l’ensemble du cycle de développement. Cet investissement reflète les fondamentaux solides du marché de Marbella, soutenus par une forte demande internationale et une offre foncière limitée.

Cette transaction renforce la plateforme de gestion d’actifs de Neinor, qui a déjà déployé plus d’1,3 milliard d’euros aux côtés d’investisseurs institutionnels tels que AXA IM Alts, Orion Capital, King Street et Bain Capital.

Borja García-Egotxeaga, directeur général de Neinor Homes, a déclaré : « Ce partenariat illustre la solidité de notre plateforme, qui combine expertise en développement et capitaux institutionnels pour livrer des projets de grande qualité. »

Juan Pepa, associé fondateur de Stoneshield Capital, a ajouté : « L’Espagne demeure l’un des marchés résidentiels les plus attractifs d’Europe, avec Marbella comme localisation phare. »

* Pour consulter l’annonce réglementaire complète, veuillez vous référer au site Web de Neinor ( https://www.neinorhomes.com/en/corporate/investors/market-notifications/other-relevant-information/ )

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