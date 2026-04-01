État de durabilité 2025 : Tarkett accélère sa trajectoire climat avec une réduction de 27 % des émissions sur sa chaîne de valeur, en ligne avec ses objectifs 2030



PARIS, 1er avril 2026 – Tarkett, un leader mondial des solutions de revêtements de sol et de surfaces sportives innovantes et durables, publie aujourd'hui son état de durabilité 2025, audité par des tiers indépendants et publié en pleine conformité avec la législation européenne sur la CSRD (Directive sur la Durabilité des Entreprises).

« Les effets du changement climatique ne sont plus abstraits : ils sont désormais visibles partout, tandis que sept des neuf limites planétaires ont déjà été dépassées. » a déclaré Fabrice Barthélemy, Président du Groupe Tarkett. « L’urgence d’agir ne fait plus débat. En six ans, nous avons réduit de 27 % les émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble de notre chaîne de valeur et doublé la part moyenne de matériaux recyclés dans nos produits, passant de 10 % en 2018 à 20 % en 2025. C’est un progrès, mais ce n’est pas suffisant. Aux côtés de nos clients et de nos fournisseurs, nous accélérons pour entraîner tout notre secteur vers une transformation durable. »

Au cours de l'année écoulée, Tarkett a réalisé d'importants progrès sur sa feuille de route en matière de durabilité :

160 000 tonnes de matériaux recyclés ont été intégrées dans nos produits en 2025, représentant 20 % de nos matières premières. L'objectif est d'atteindre 30 % de matériaux recyclés dans nos produits d'ici 2030.

43 % de notre consommation d'énergie provient de sources renouvelables et 16 usines achètent de l'électricité 100 % renouvelable.

En utilisant la poussière de bois comme biomasse pour produire de l'énergie dans six de nos usines, nous évitons 12,4 kt de CO₂e , soit l’ équivalent de 6 500 voitures retirées de la circulation pendant une année.

Déployé dans 29 pays sur cinq continents, ReStart ®, le programme de collecte et de recyclage, a permis de collecter, en 16 ans, 129 000 tonnes de rev ê tements de sol en fin de vie , soit l ’é quivalent de 12 tours Eiffel , dans huit centres de recyclage .

Au cours des six dernières années, 86 000 m ² de rev ê tements de sol en vinyle en fin de vie ont é t é collect é s dans des magasins IKEA de 14 pays europ é ens. Recycl é s au centre Tarkett de Ronneby, en Su è de, ils ont é t é transform é s en nouveaux rev ê tements de sol, é vitant ainsi 1 000 tonnes d ’é missions de gaz à effet de serre.

U ne offre de réemploi a été développée , permettant aux clients de plusieurs pays européens d'acheter ou de revendre de la moquette d'occasion en bon état. En 2025,

9 000 m² d e moquette d’occasion ont été collectés lors d'une rénovation de bureaux en région parisienne, dont 2 000 m² envoyés pour recyclage et 7 000 m² envoyés pour réutilisation et revente à d'autres clients. Dans un commissariat de police en Suède, 4 000 m² de moquette ont été installées, dont 2 000 m² de moquette réutilisé e .

Les installations de régénération de matériaux de remplissage de Tarket t Sports, basées en Pennsylvanie et en Oregon (États-Unis), ont collecté et récupéré 14 100 tonnes de tonnes de matériaux pour la réutilisation dans de nouveaux projets en 2025, soit une croissance de 21 % par rapport à 2024.

Dans le cadre de son engagement en faveur de la diversité et de l’inclusion, la part des femmes dans les postes de direction a atteint 29 %, en progression vers son objectif de 33 % à l ’ horizon 2030.

Consultez notre état de durabilité de l’année 2025 : TARKETT_2025_État_de_durabilité_FR

Lisez notre magazine développement durable (en langue anglaise) : tarkett-sustainability-magazine-2026-edition.pdf

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À propos de Tarkett

Riche de plus de 140 années d’histoire, Tarkett est un leader mondial des solutions innovantes et durables de revêtements de sol et de surfaces sportives, et a réalisé un chiffre d’affaires de 3,3 milliards d’euros en 2025. Le Groupe compte 12 000 collaborateurs et dispose de 25 centres de R&D, 8 centres de recyclage et 33 sites de production. Tarkett conçoit et fabrique des solutions pour les hôpitaux, les écoles, l’habitat, les hôtels, les bureaux, les commerces et les terrains de sport, au service de clients dans plus de 100 pays. Pour construire "The Way to Better Floors", le Groupe s'engage dans l'économie circulaire et le développement durable, conformément à son approche Tarkett Human-Conscious Design®. www.tarkett-group.com

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