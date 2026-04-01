En cette longue fin de semaine de Pâques, choisissez la prudence : conduisez sobre

OAKVILLE, Ontario, 01 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que familles et amis se réunissent pour célébrer Pâques, qui marque également la première longue fin de semaine du printemps, MADD Canada incite tout le monde à faire preuve de responsabilité et à éviter la conduite avec capacités affaiblies lors des festivités s’ils consomment de l’alcool, du cannabis et/ou d’autres drogues

Chaque année, des centaines de Canadiennes et Canadiens sont tués et des milliers d’autres sont blessés dans des collisions impliquant l’alcool, le cannabis et/ou les drogues. Pour de nombreuses familles victimes de la conduite avec capacités affaiblies, les fêtes comme Pâques leur rappellent l’absence douloureuse de leurs êtres chers, ainsi que les blessures qui continuent d’affecter leur quotidien. Cette absence est profondément déchirante, alors que les familles se réunissent à table en présence de sièges vides ou aux côtés d’êtres chers dont la vie a été bouleversée à jamais.

« La célébration de fêtes telles que Pâques est pénible pour les victimes et les survivants de la conduite avec capacités affaiblies », a déclaré Tanya Hansen Pratt, présidente nationale de MADD Canada, dont la mère, Beryl, a été tuée par un chauffard aux capacités affaiblies en 1999. « Bon nombre de personnes vivent un deuil face à une perte inimaginable, tandis que d'autres doivent apprendre à vivre avec des blessures graves et des traumatismes. Ces tragédies sont tout à fait évitables, et c’est ce qui les rend d’autant plus déchirantes. »

Afin de garantir que tout le monde rentre chez soi en toute sécurité pendant cette longue fin de semaine de Pâques, MADD Canada rappelle à tout le monde de :

Ne jamais conduire une voiture, un VTT, une motoneige ou tout autre véhicule avec les capacités affaiblies.

Toujours planifier à l’avance pour un moyen sécuritaire de rentrer à la maison.

Ne jamais monter à bord d’une voiture avec un conducteur aux capacités affaiblies.

Appeler le 911 si vous voyez un conducteur dont les capacités semblent être affaiblies.





Les personnes à la recherche d’un moyen de transport sécuritaire et fiable pour rentrer à la maison peuvent le faire en un seul clic avec Uber, l’Appli officielle de MADD Canada pour les services de covoiturage. Visitez uber.com/ca/fr-ca/ pour en savoir davantage.

À propos de MADD Canada

MADD Canada (Les mères contre l’alcool au volant) est un organisme de bienfaisance national voué à faire échec à la conduite avec capacités affaiblies et à venir en aide aux victimes de ce crime violent. Représenté par des groupes bénévoles dans près de 100 communautés partout au Canada, MADD Canada vient en aide aux victimes, sensibilise le public aux dangers de la conduite avec capacités affaiblies, et contribue à la réduction des décès et des blessures sur nos routes. Rendez-vous sur www.madd.ca pour en savoir davantage.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :

Arielle Nkongmeneck, responsable des communications, MADD Canada, 1-800-665-6233 poste 240 ou ankongmeneck@madd.ca