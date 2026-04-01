Bunzl Canada célèbre l’obtention de la médaille d’or EcoVadis pour son leadership en matière de développement durable

BURLINGTON, Ontario, 01 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bunzl Canada est fière de célébrer un jalon important en matière de développement durable à la suite de l’annonce selon laquelle les activités nord‑américaines de Bunzl plc ont obtenu la médaille d’or d’EcoVadis, un organisme mondial de premier plan en matière d’évaluation de la durabilité. Cette reconnaissance place Bunzl parmi les 5 % des entreprises les mieux notées à l’échelle mondiale au cours des 12 derniers mois, reflétant une solide performance sur les plans environnemental, social, éthique et des pratiques d’approvisionnement responsable.





EcoVadis évalue les organisations selon quatre piliers – Environnement, Travail et droits de la personne, Éthique et Approvisionnement durable – en s’appuyant sur des normes de durabilité reconnues à l’échelle internationale, dont le Pacte mondial des Nations Unies. L’obtention de la médaille d’or souligne la maturité des systèmes de gestion du développement durable de Bunzl ainsi que son engagement envers la transparence dans l’ensemble de ses opérations et de sa chaîne de valeur.

Pour Bunzl Canada, cette reconnaissance met en évidence le rôle essentiel que jouent ses employés, ses opérations et ses partenariats clients dans l’atteinte de résultats concrets en matière de développement durable.

« Cette reconnaissance reflète l’engagement de nos équipes canadiennes et des progrès réalisés pour intégrer le développement durable au cœur de nos activités et de la façon dont nous servons nos clients partout au pays », a déclaré John Howlett, président de Bunzl Canada. « De notre offre de produits à notre réseau logistique, en passant par les investissements que nous faisons dans des technologies de pointe, le développement durable est une priorité clé, de plus en plus importante pour nos clients et pour notre façon de faire des affaires. »

Bunzl Canada a mis en œuvre une série d’initiatives visant à réduire son impact environnemental tout en améliorant son efficacité, notamment l’utilisation de véhicules de livraison électriques, de technologies de gestion de flotte réduisant le temps de marche au ralenti et les émissions, de systèmes d’entrepôt sans papier, ainsi que de programmes de recyclage dans l’ensemble de ses installations.

L’entreprise investit dans un approvisionnement responsable et durable afin d’élargir l’accès à des produits recyclables, compostables et fabriqués à partir de matières recyclées postconsommation, ainsi qu’à des marques maison plus durables, telles que la gamme de chimie durable REGARD® et les emballages alimentaires durables EcoSystems®. Elle a également développé un calculateur d’empreinte carbone certifié Green Step permettant de quantifier les émissions de carbone et d’optimiser les chargements et les horaires, afin de permettre aux clients de réduire l’intensité carbone de leurs livraisons.

Bunzl Canada soutient les objectifs de durabilité de ses clients grâce à des pratiques alignées sur la certification LEED, incluant des solutions de nettoyage à faible teneur en COV ainsi que des programmes de gestion des installations visant la conservation de l’eau et de l’énergie. L’investissement dans l’expertise des employés demeure au cœur de cette approche, deux spécialistes des ventes en nettoyage et hygiène de l’entreprise ayant obtenu la certification CIMS GB Verification Expert – une première mondiale.

« Cette reconnaissance nous motive à continuer d'aller de l'avant », a déclaré Margo Hunnisett, vice‑présidente, Marketing et communications. « Nous continuons de rechercher des solutions novatrices et crédibles qui aident nos clients à exercer leurs activités de manière plus durable et à renforcer les collectivités où nous vivons et travaillons. »

À propos de Bunzl Canada inc.

Bunzl Canada inc. (bunzlcanada.ca) fournit les produits et équipements de nettoyage et d’hygiène, les emballages alimentaires et de vente au détail, les produits de sécurité ainsi que les fournitures industrielles qui permettent à plus de 45 000 entreprises canadiennes de fonctionner de façon optimale chaque jour. L’entreprise combine l’approvisionnement mondial et l’innovation produit à une envergure nationale, un service local réactif et une expertise approfondie par catégorie. Bunzl Canada inc. est une société d’exploitation de Bunzl plc (BNZL.L), une entreprise du FTSE 100 cotée à la Bourse de Londres.

Demandes de renseignements des médias

Margo Hunnisett

Vice-présidente, Marketing et communications

Bunzl Canada Inc.

margo.hunnisett@bunzlcanada.ca

(905) 630-3749

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