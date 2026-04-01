Midland et SOQUEM planifient un levé de polarisation provoquée sur la zone de cuivre, or et Éléments de Terres Rares de Malaco Mountain dans la Fosse du Labrador

MONTRÉAL, 01 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Midland inc. (« Midland ») (TSX-V : MD) en partenariat avec SOQUEM inc. (« SOQUEM »), a le plaisir d’annoncer une campagne de suivi sur la zone de cuivre, or et Éléments de Terres Rares (« ETR ») découverte en 2025 sur le projet Malaco Moutain (Fosse du Labrador, Province de Churchill, Québec). Un levé de polarisation provoquée (« PP ») de 15 km linéaires est planifié pour août 2026 et sera accompagné d’une campagne de prospection au sol.

Faits saillants :

Le programme d’exploration de 2025 avait permis la découverte d’un affleurement minéralisé rapportant jusqu’à 31,60 % Cu, 6,92 g/t Au, 32,4 g/t Ag, 1,77 % ETR (voir communiqués de presse du 30 septembre et 04 novembre 2025) ;

(voir communiqués de presse du 30 septembre et 04 novembre 2025) Planification d’une campagne d’exploration de suivi avec un levé PP de 15 kilomètres linéaire





Un levé Pôle-Dipôle de 15 kilomètres linéaires est en planification pour couvrir l’affleurement minéralisé découvert en 2025, l’unité sédimentaire de mudstone ainsi que l’axe de pli. Ce programme de géophysique, accompagné d’un programme de prospection, permettra de couvrir l’Est de la propriété et de générer des cibles d’exploration et de forage sur base d’arguments géophysiques, géologiques et géochimiques.

En juin 2025, une campagne de reconnaissance dans la Fosse du Labrador avait conduit au prélèvement de 3 échantillons sur un affleurement rapportant jusqu’à 31,60 % Cu, 6,92 g/t Au, 0,57 % ETR (voir communiqué de presse du 30 septembre 2025). Deux transects de 10 et 13 mètres de long avaient été réalisés, avec un échantillonnage au mètre. Sur vingt-cinq échantillons choisis, dix-huit (18) ont rapportés des teneurs supérieures à 0,1 % Cu et dix (10) supérieures à 1% Cu, jusque 27,6% Cu (voir communiqué de presse du 4 novembre 2025). Des teneurs aurifères de 61 à 877 ppb Au ont été obtenues ainsi que localement jusqu’à 32,4 g/t Ag et 1,77% ETR (La, Ce).

La minéralisation se présente sous forme d’horizons stratoïde de chalcopyrite, pyrite, malachite, azurite digénite disséminées dans le litage d’un mudstone et de veines massives discordantes associées à des zones de fractures et brèches recoupant la stratigraphie. La minéralisation s’accompagne d’une silicification, albitisation et d’une carbonatation. Des tests de mesures pétrophysiques réalisés sur les échantillons de sulfures massifs, et chalcopyrite disséminée ont démontré l’existence de bons contrastes électriques justifiant l’utilisation de la polarisation provoquée.

Mises en garde

Les échantillons choisis sont de nature sélective et ne sont pas nécessairement représentatifs des zones minéralisées. La minéralisation observée aux gîtes et indices mentionnés dans le présent communiqué n’est pas nécessairement représentative de la minéralisation qui pourrait être observée sur les projets détenus par Midland dont il est question dans le présent communiqué.

À propos de l’alliance stratégique avec SOQUEM

L’Alliance stratégique permet à Midland et SOQUEM de combiner leurs efforts et leur expertise pour explorer conjointement l’excellent potentiel aurifère et en minéraux stratégiques du vaste territoire sous-exploré de la Fosse du Labrador. La zone d’intérêt de l’Alliance se situe au Nunavik. Géologiquement, elle couvre la Fosse du Labrador, la zone de Rachel-Laporte et le domaine de Kuujjuaq. La zone d’intérêt s’étend de Schefferville au sud jusqu’à environ 100 km au nord-ouest de Kangirsuk. Conclue en novembre 2021, l’entente initiale prévoyait jusqu’à 4 M$ d’investissements en exploration sur une période de quatre (4) ans, en plus des investissements sur le projet Nachicapau.

En 2026, les parties confirment la poursuite de l’Alliance d’exploration avec un budget annuel conjoint de 1 M$ (50 % Midland et 50 % SOQUEM) sur les projets Malaco Mountain et Nachicapau.

À propos de SOQUEM

SOQUEM, société d’exploration minière et filiale d’Investissement Québec, a pour mission d’explorer, de découvrir et de mettre en valeur les ressources minérales du Québec. Elle contribue au maintien d’une économie forte dans les régions du Québec. Fière partenaire et ambassadrice pour le développement de la richesse minérale du Québec, SOQUEM mise sur l’innovation, la recherche et les minéraux stratégiques pour orienter ses actions de demain.

À propos de Midland

Midland mise sur l’excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d’or et de métaux critiques de calibre mondial. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que SOQUEM inc., Rio Tinto Exploration Canada Inc., BHP Canada Inc., Centerra Gold inc., Société minière Barrick, Mines Agnico Eagle Limitée, Wallbridge Mining Company Ltd, Fresnillo plc, Electric Elements Mining Corp., le Fonds d’exploration minière du Nunavik et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d’autres opportunités et projets afin de bonifier le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour ses actionnaires.

La personne qualifiée et Directeur Exploration, Richard D St-Cyr., géo, a révisé et approuvé ce communiqué de presse et les données du projet Malaco Mountain à titre de personne qualifiée (PQ) de Midland tel que défini dans le Règlement 43-101.

Pour plus d’information, veuillez consulter le site web de Midland ou communiquer avec :

Gino Roger, président et chef de la direction

Tél. : 450 420-5977

Téléc. : 450 420-5978

Courriel : info@midlandexploration.com

Site web : https://www.midlandexploration.com/

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs et des renseignements prospectifs (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs comprennent des énoncés portant sur les attentes de la direction concernant la conclusion d’ententes additionnelles sur de nouvelles propriétés et d'autres estimations et déclarations qui décrivent les plans futurs de Midland, ses objectifs ou aspirations, incluant des mots à l’effet que Midland ou la direction prévoit qu’une condition envisagée ou des résultats se produiront. Tous les énoncés, autres que les énoncés basés sur des faits historiques, sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs impliquent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le rendement, les perspectives et les opportunités soient sensiblement différents de ceux exprimés ou suggérés par de tels énoncés prospectifs. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux compris dans ces énoncés prospectifs comprennent, sans s’y limiter, les changements dans les conditions économiques générales et les conditions des marchés financiers, les changements dans la demande et le prix des minéraux, l’incapacité d’obtenir les permis et approbations des gouvernements et tierces parties, les changements dans les politiques réglementaires et gouvernementales (lois et politiques) et les risques décrits dans les documents publics de Midland, incluant tous les rapports de gestion, déposés sur SEDAR+ au www.sedarplus.com. Bien que Midland soit d’avis que les hypothèses et les facteurs pris en compte dans l’élaboration des énoncés prospectifs sont raisonnables, l’on ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, qui s’appliquent uniquement en date du présent communiqué, et rien ne garantit que de tels évènements se produiront dans les délais indiqués ou à tout autre moment. Sauf si requis par les lois applicables, Midland décline toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’évènements futurs ou pour toute autre raison.

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles au :

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