Bitget en pole position en matière de liquidité des contrats à terme BTC et ETH selon le rapport TokenInsight de mars

VICTORIA, Seychelles, 01 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, première bourse universelle du monde (ou UEX, de l’anglais Universal Exchange), s’est classée en tête en matière de liquidité des contrats à terme BTC et ETH selon le rapport TokenInsight de mars 2026 sur la liquidité des crypto-bourses, devançant toutes les plateformes étudiées tant en profondeur de marché qu’en qualité d’exécution.

Ce classement intervient dans un contexte de volatilité des marchés qui entraîne une augmentation du volume et de la fréquence des transactions sur les actifs numériques. Dans ce contexte, la liquidité n’est plus un simple indicateur, elle a désormais un impact direct sur les résultats des transactions. Selon le rapport, Bitget arrivait première en matière de profondeur cumulée des contrats à terme BTC et ETH, tant dans la fourchette de 0,05 % que dans celle de 0,1 %. En matière de qualité d’exécution des contrats à terme, Bitget a enregistré le plus faible glissement pour les ordres de vente de contrats à terme BTC d’un million de dollars (0,014 %) et pour les ordres de vente de contrats à terme ETH d’un million de dollars (0,025 %). Ce qui confirme la capacité de la plateforme à gérer des volumes de transactions importants dans des conditions réelles de marché. Parmi toutes les plateformes étudiées, Bitget a également affiché l’écart entre le cours acheteur et le cours vendeur le plus faible sur les contrats à terme BTC.

« La qualité de la liquidité est cruciale lorsque les marchés évoluent rapidement et que l’exécution est un élément déterminant du résultat des transactions », a déclaré Gracy Chen, PDG de Birget. « Ce qui ressort de ce rapport, ce n’est pas seulement la profondeur, mais également la cohérence entre les principales paires de contrats à terme, sur lesquelles les traders institutionnels et actifs sont les plus sensibles à l’efficacité de l’exécution. »

Au-delà des contrats à terme, Bitget s’est classée deuxième au niveau mondial en termes de liquidité au comptant pour BTC et ETH, tant en ce qui concerne la profondeur du carnet d’ordres que les performances en matière de glissement au comptant, pour des montants d’ordres compris entre 500 000 et 1 million de dollars. TokenInsight a classé Bitget parmi les principales plateformes de contrats à terme sur l’or (XAU) et l’argent (XAG) tokenisés, où elle s’est hissée au premier rang en termes de profondeur de marché et de qualité d’exécution, ce qui témoigne d’une participation plus large des utilisateurs aux actifs liés à la cryptomonnaie et aux marchés macroéconomiques.

Ces résultats témoignent d’une évolution plus générale des comportements de négociation, l’activité de négociation s’étendant de plus en plus aux actifs numériques et aux instruments liés aux matières premières. Alors que la volatilité macroéconomique continue d’influencer l’allocation des capitaux, l’amélioration de la liquidité tant pour les actifs numériques que pour les instruments liés aux matières premières est devenue un facteur déterminant dans la manière dont les utilisateurs et les institutions accèdent aux marchés mondiaux via une infrastructure de négociation unifiée.

Le modèle de l’UEX de Bitget est conçu pour accompagner cette évolution grâce au regroupement des cryptomonnaies et des actifs tokenisés au sein d’un environnement de trading unique. Alors que les utilisateurs recherchent des moyens plus efficaces pour naviguer sur les marchés, la liquidité et la cohérence des exécutions restent essentielles pour offrir une expérience de trading fiable.

À propos de Bitget

Bitget est la première bourse universelle (UEX) du monde, avec plus de 125 millions d’utilisateurs. Cette plateforme donne accès à plus de 2 millions de jetons crypto, ainsi qu’à plus de 100 actions tokenisées, ETF, matières premières, devises et métaux précieux comme l’or. L’écosystème vise à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à son agent IA qui agit en tant que copilote pour l’exécution des ordres. Bitget entend promouvoir l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques conclus avec LALIGA et MotoGP™. Conformément à sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’UNICEF afin de soutenir l’éducation à la blockchain de 1,1 million de personnes à l’horizon 2027. Actuellement leader du marché de la finance traditionnelle tokenisée, Bitget propose les frais les plus bas du secteur et la liquidité la plus élevée dans plus de 150 régions à travers le monde.

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