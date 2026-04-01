FeraMAX est le supplemént de fer le plus recommandé au Canada depuis 11 années consécutives

MISSISSAUGA, Ontario, 01 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- BioSyent inc. (« BioSyent », Bourse de croissance TSX : RX) est heureuse d’annoncer que FeraMAXMD a été désigné supplément de fer en vente libre le plus recommandé au Canada à l’issue d’une enquête nationale menée auprès des pharmaciens et des médecins. Cette distinction confirme la position de chef de file de la marque et sa réputation de confiance auprès des professionnels de la santé à l’échelle du pays, y compris au Québec.

Depuis plus de 10 ans, FeraMAXMD jouit de la confiance des pharmaciens et des médecins de partout au Canada et demeure une référence en matière de qualité, d’efficacité et de fiabilité dans la catégorie des suppléments de fer. Cette onzième année à la tête du classement témoigne de l’engagement absolu de la marque à assurer un apport suffisant en fer pour les Canadiens à toutes les étapes de leur vie.

L’Enquête sur les conseils et recommandations en matière de médicaments en vente libre, une référence importante dans le secteur d’activité, surveille les habitudes de recommandation des pharmaciens et des médecins du Canada. Elle est effectuée par EnsembleIQ Research and Innovation : Pharmacy Practice + Business, The Medical Post, Profession Santé, CanadianHealthcareNetwork.ca et ProfessionSanté.ca. D’envergure nationale, elle s’intéresse au rôle de conseillers de confiance que jouent les pharmaciens et médecins canadiens qui recommandent des produits en vente libre.

« Nous sommes incroyablement fiers de la confiance que les professionnels de la santé du Canada continuent de nous accorder, a dit René Goehrum, président et chef de la direction de BioSyent. Le fait que FeraMAXMD demeure la marque de supplément de fer la plus recommandée au Canada depuis 11 années consécutives est le témoignage irréfutable de notre engagement à l’égard de l’innovation et de l’excellence. BioSyent conservera sa position de chef de file en continuant d’offrir des solutions de grande qualité pour prévenir et combler les carences en fer tout au long de la vie. »

À propos de FeraMAXMD

BioSyent, une entreprise canadienne, a créé la marque FeraMAXMD Pd. Toutes les versions de suppléments de fer FeraMAXMD, à prendre une fois par jour, utilisent la formule unique et brevetée du complexe polydextrose-fer (PDIC), et contribuent à la prévention et au traitement des carences en fer ainsi qu’au maintien d’un taux de fer adéquat. FeraMAXMD Pd Thérapeutique 150 est indiqué pour le traitement de l’anémie ferriprive. FeraMAXMD Pd Poudre 15 facilite l’administration d’un supplément aux enfants. FeraMAXMD Pd Entretien 45 prévient les carences en fer, contribue au maintien d’un taux de fer adéquat et comble une lacune dans le marché des suppléments. La gamme de produits FeraMAXMD propose des solutions novatrices pour soutenir l’apport en fer à toutes les étapes de la vie.

À propos de BioSyent inc.

Cotée à la Bourse de croissance TSX sous le symbole « RX », BioSyent est une société rentable axée sur la croissance dans le marché des soins de santé de spécialité. Elle se concentre sur l’acquisition, notamment de licences, le marketing et la distribution de produits pharmaceutiques et de santé buccodentaires innovants, déjà développés, sûrs, efficaces et dont l’efficacité avérée contribue à améliorer la qualité de vie des patients. BioSyent soutient les professionnels de la santé qui traitent ces patients en commercialisant ses produits par l’intermédiaire de ses unités commerciales spécialisées dans l’industrie pharmaceutique canadienne, l’industrie pharmaceutique mondiale et la santé buccodentaire.

En date du présent communiqué, la Société compte 11 499 939 actions ordinaires en circulation.

Pour connaître l’évaluation en temps réel de la Société à la Bourse de croissance TSX et d’autres renseignements de nature financière à son sujet, consultez le www.tmxmoney.com.

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec :

M. René C. Goehrum

Président et chef de la direction

BioSyent inc.

Courriel : investors@biosyent.com

Tél. : 905-206-0013

Site Web : www.biosyent.com/fr



1. Référence pour le classement : Enquête 2026 sur les conseils et recommandations en matière de médicaments en vente libre (MVL) dePharmacy Practice+ BusinessetProfession Santéet deThe Medical Post. Le présent communiqué pourrait contenir des renseignements ou des déclarations de nature prospective. L’information qui y figure reflète notre jugement en date de la diffusion. En raison des risques et incertitudes, les résultats réels pourraient différer considérablement des renseignements ou déclarations de nature prospective. Parmi les risques figurent, entre autres, les risques liés aux essais cliniques, au développement des produits, aux revenus futurs, à l’exploitation, à la rentabilité et à l’obtention des approbations réglementaires. La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que le définissent les politiques de la Bourse de croissance TSX) se dégagent de toute responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude de ce communiqué.



