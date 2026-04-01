Bitget étend l’écosystème Agent Hub grâce à un partenariat avec MuleRun pour faire progresser le trading agentique

VICTORIA, Seychelles, 01 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, première bourse universelle (ou UEX, de l’anglais Universal Exchange) du monde, a annoncé un partenariat stratégique avec MuleRun, un agent IA auto-évolutif de premier plan, afin de lancer un assistant de trading personnel alimenté par l’IA. Celui-ci permet d’apporter des signaux de marché de niveau institutionnel aux investisseurs particuliers via le langage naturel.

MuleRun est une plateforme d’IA personnelle auto-évolutive qui permet aux utilisateurs de déployer des flux de travail via le langage naturel, sans configuration technique. Elle fonctionne 24 h/24 et 7 j/7 sur des machines virtuelles basées sur le cloud, et est conçue pour assurer l’exécution continue des tâches, de la surveillance et des opérations planifiées, même lorsque les utilisateurs sont hors ligne.

Cette collaboration marque une nouvelle étape dans les infrastructures de trading pilotées par l’IA, en rendant l’intelligence financière de niveau professionnel plus accessible au grand public. Grâce à l’intégration de l’écosystème de données financières basé sur l’IA de Bitget Agent Hub avec l’environnement d’IA personnelle en continu de MuleRun, les utilisateurs peuvent désormais accéder à des analyses de marché structurées, surveiller des opportunités sur différentes classes d’actifs et créer des flux de travail de trading automatisés via de simples conversations, sans nécessiter d’expertise technique.

Ce lancement reflète une évolution plus large du comportement des investisseurs. À mesure que les marchés deviennent plus interconnectés et que la volatilité s’étend aux cryptomonnaies, aux actions, aux matières premières, aux devises et aux actifs influencés par les facteurs macroéconomiques, les utilisateurs recherchent des systèmes capables de faire plus que simplement afficher des données. Ils recherchent des outils intelligents capables d’interpréter des informations en temps réel, de suivre plusieurs marchés en continu et de fournir des analyses pertinentes et exploitables, faciles à utiliser. Pour de nombreux investisseurs particuliers, les principaux obstacles restent les mêmes : des données de marché trop complexes, la difficulté d’assurer un suivi permanent, et les hallucinations de l’IA lorsque la fiabilité et l’actualité des données sont incertaines.

Ce partenariat vise à répondre à ces contraintes en matière de données, d’intelligence, de sécurité et d’exécution. Grâce à Bitget Agent Hub, les utilisateurs de MuleRun accèdent à un cadre d’analyse financière couvrant 19 outils de données, incluant les cryptomonnaies, les actions américaines, l’or, le pétrole brut, les devises, les actions chinoises (A-shares), les données on-chain, le sentiment des marchés et 16 indicateurs macroéconomiques tels que l’inflation (CPI), le PIB (GDP) et les décisions du FOMC. Le Skill Hub de Bitget transforme ces données en capacités d’IA spécialisées couvrant l’analyse macroéconomique, l’analyse technique, l’analyse de sentiment, l’intelligence de marché et les synthèses d’actualité, rendant l’interprétation financière avancée accessible via une interaction en langage naturel.

« Nous observons une évolution claire vers des environnements de trading où l’analyse, le suivi et l’exécution sont de plus en plus unifiés », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget. « Le partenariat avec MuleRun nous permet de progresser dans cette direction en combinant les capacités d’intelligence de marché de Bitget avec une interface d’IA personnelle hautement accessible. »

Cette intégration illustre la volonté continue de Bitget de développer un avenir du trading centré sur les agents, où l’IA ne se limite plus à l’accès à l’information, mais devient un véritable compagnon de marché, capable d’observer les conditions, de détecter des signaux et d’accompagner la prise de décision en temps réel. Grâce à Agent Hub, GetClaw, et son architecture de bourse universelle (UEX), Bitget construit l’infrastructure de cette nouvelle phase du trading, dans laquelle des agents intelligents opèrent de manière sécurisée à travers l’analyse, l’automatisation et l’exécution au sein d’un environnement unifié.

À propos de Bitget

Bitget est la première bourse universelle (UEX) du monde, avec plus de 125 millions d’utilisateurs. Cette plateforme donne accès à plus de 2 millions de jetons crypto, ainsi qu’à plus de 100 actions tokenisées, ETF, matières premières, devises et métaux précieux comme l’or. L’écosystème vise à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à son agent IA qui agit en tant que copilote pour l’exécution des ordres. Bitget entend promouvoir l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques conclus avec LALIGA et MotoGP™. Conformément à sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’UNICEF afin de soutenir l’éducation à la blockchain de 1,1 million de personnes à l’horizon 2027. Actuellement leader sur le marché de la finance traditionnelle tokenisée, Bitget offre les frais les plus bas du secteur et la liquidité la plus élevée dans plus de 150 régions à travers le monde.

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