LVMH : Assemblée générale mixte du jeudi 23 avril 2026 - Modalités de mise à disposition ou de consultation des documents préparatoires

Société Européenne au capital de 149 306 082 euros

Siège social : 22 avenue Montaigne – 75008 Paris

775 670 417 RCS PARIS

L’Assemblée générale des actionnaires se tiendra au Carrousel du Louvre, 99 rue de Rivoli, 75001 Paris, le jeudi 23 avril 2026 à 10 heures 30.

Pour assister à l’Assemblée générale, il est indispensable d’être en possession d’une carte d’admission et d’une pièce d’identité, étant rappelé que tout mandataire devra justifier d’un mandat (y compris entre conjoints), enregistré auprès d’Uptevia via le Formulaire Unique de Participation ou via la plate-forme VOTACCESS et présenter sa pièce d'identité ainsi que la copie de celle du mandant.

L’avis préalable de réunion comportant l’ordre du jour et le texte des résolutions ainsi que les conditions et modalités de participation et de vote à l’Assemblée générale a été mis en ligne sur le site internet du Bulletin des Annonces Légales Obligatoires « BALO » ( Av is de réunion s de réunion ) le lundi 16 mars 2026, bulletin numéro 32.

L’avis de convocation a été mis en ligne sur le site internet du Bulletin des Annonces Légales Obligatoires « BALO » ( Avi s de convocation ) le mercredi 1er avril 2026, bulletin numéro 39.

Conformément à l’article R. 22-10-23 du Code de commerce, les actionnaires pourront consulter sur le site internet de LVMH www. l v m h.fr v m h.fr à la rubrique Asse m bl é e générale 2026 les documents d’information préparatoires à cette Assemblée.

Les documents et renseignements concernant l’Assemblée générale seront tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Pièce jointe