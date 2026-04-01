Aramis Group - Evolution de la Gouvernance

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Arcueil, le 1er avril 2026

Aramis Group accélère sa stratégie européenne de convergence et renforce son organisation

Aramis Group annonce une évolution de son organisation en Europe afin d’accélérer le déploiement de sa stratégie de convergence vers un système opérationnel unifié. Le Groupe met en place deux clusters géographiques, élargit les responsabilités de deux de ses dirigeants reconnus, Romain Boscher et Alejandro Garcia-Mella et nomme Paolo Di Napoli à la tête de brumbrum (Italie).

Création de deux clusters géographiques pour accélérer la transformation

Dans la continuité de sa stratégie présentée lors du Capital Markets Day de novembre 2024, Aramis Group franchit une nouvelle étape dans la structuration de ses activités européennes. Le Groupe s’appuie sur un objectif clair : faire converger l’ensemble de ses entités vers un système opérationnel commun, tout en capitalisant sur la puissance de son échelle européenne et sur les meilleures pratiques développées dans ses marchés les plus matures. Pour y parvenir, Aramis Group crée deux clusters de pays : France - Belgique et Espagne - Italie. Cette organisation permet à Cardoen (Belgique) et brumbrum (Italie) de bénéficier pleinement du savoir-faire opérationnel développé par les marchés les plus matures.

« Ces évolutions organisationnelles illustrent la dynamique que nous avons engagée pour franchir un nouveau palier dans le déploiement de notre stratégie. En s'appuyant sur la force de nos équipes et sur le savoir-faire développé dans nos marchés les plus avancés, nous accélérons la convergence de l'ensemble de nos entités vers le système opérationnel qui fait la force d'Aramis Group. » déclarent Nicolas Chartier et Guillaume Paoli, co-fondateurs1 d’Aramis Group.

Romain Boscher et Alejandro Garcia-Mella voient leurs responsabilités élargies

Le cluster France – Belgique sera piloté par Romain Boscher, Directeur Général d’Aramisauto (France). Il étend son périmètre au marché belge où il accompagnera le déploiement de la stratégie de convergence. Matthias Gommeren est confirmé dans ses fonctions de Directeur Général de Cardoen (Belgique) et poursuit la gestion opérationnelle du marché.

Romain Boscher a rejoint Aramisauto (France) en 2016 en tant que Responsable du développement des activités en contact avec les clients avant de prendre la direction de l’ensemble des opérations françaises. Sous son impulsion, Aramisauto (France) s’est imposé comme une référence européenne en matière de satisfaction client et d’excellence opérationnelle.

Le cluster Espagne – Italie sera, quant à lui, piloté par Alejandro Garcia-Mella, Directeur Général de Clicars (Espagne). Il accompagnera le déploiement de la stratégie de convergence sur le marché italien.

Entré dans le Groupe en 2010, Alejandro Garcia-Mella a joué un rôle clé dans la structuration des opérations et de la chaîne d’approvisionnement, en France puis à l’échelle du Groupe, avant de prendre la Direction Générale de Clicars en Espagne fin 2025.

« Romain et Alejandro ont su démontrer, dans leurs marchés respectifs, leur capacité à exécuter notre modèle avec excellence. Nous leur faisons pleinement confiance pour accompagner nos équipes en Belgique et en Italie vers ce nouveau palier de performance » expliquent Nicolas Chartier et Guillaume Paoli.

Paolo Di Napoli nommé Directeur Général de brumbrum (Italie)

Dans ce contexte, Paolo Di Napoli est nommé Directeur Général de brumbrum à compter du 1er avril 2026. Il occupait les fonctions de Chief Marketing Officer et Head of Operational Support de brumbrum depuis octobre 2025. Il succède à Matteo Barcella, que le Groupe remercie pour son engagement et le travail accompli ces dernières années.

« Nous souhaitons la bienvenue à Paolo Di Napoli à la tête de brumbrum. Son parcours au sein du Groupe et sa connaissance intime de notre stratégie en font le dirigeant idéal pour accélérer la transformation de notre entité italienne. », précisent Nicolas Chartier et Guillaume Paoli.

Paolo Di Napoli a rejoint Aramis Group en juin 2022 en tant que Manager Strategy & International Development, avant d'être promu Global Head of Strategy & International Development en août 2023, fonction dans laquelle il a directement contribué à la définition et au déploiement de la stratégie du Groupe.

Trois profils clés au service de la stratégie européenne

À travers ces évolutions, Aramis Group renforce son organisation pour soutenir sa transformation à l’échelle européenne. Le Groupe entend s’appuyer sur des profils expérimentés, capables de déployer rapidement son modèle opérationnel et d’en diffuser les meilleures pratiques. Ces nominations traduisent la volonté d’Aramis Group d’accélérer sa convergence et de consolider sa position sur ses marchés clés.

À propos d’Aramis Group – www.aramis.group

Aramis Group est le leader européen de la vente en ligne de voitures d’occasion aux particuliers. Le Groupe est présent dans six pays. Groupe de croissance, expert du e-commerce et pionnier du reconditionnement automobile, Aramis Group agit au quotidien pour une mobilité plus durable avec une offre inscrite dans l’économie circulaire. Créé en 2001, il révolutionne depuis plus de 20 ans son marché, en mettant au centre de son action la satisfaction de ses clients et en capitalisant sur la technologie et l’engagement de ses collaborateurs au service de la création de valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes. Avec un chiffre d’affaires annuel supérieur à 2,3 milliards d’euros, Aramis Group vend plus de 119 000 véhicules annuellement à des particuliers et accueille chaque année plus de 70 millions de visiteurs sur l’ensemble de ses plateformes digitales. Le Groupe emploie plus de 2 400 collaborateurs et dispose de neuf centres de reconditionnement industriel à travers l’Europe. Aramis Group est coté sur le compartiment B du marché réglementé d'Euronext Paris (Ticker: ARAMI – ISIN : FR0014003U94).

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