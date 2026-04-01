ARGAN : REVENUS LOCATIFS DE PLUS DE 54 M€ (+ 3 %) AU T1 2026 AVEC UN TAUX D’OCCUPATION DE 100 %

Information financière trimestrielle – Neuilly-sur-Seine, mercredi 1er avril 2026 - 17h45

Revenus locatifs de plus de 54 M€ (+ 3 %) au T1 2026

avec un taux d’occupation de 100 %

Revenus locatifs (IFRS) au 31 mars 2026 (chiffres non audités)

M€ Exercice 2026 Exercice 2025 Évolution 1er trimestre (janv. - mars) 54,4 52,9 + 3 %

Revenus locatifs de 54,4 M€ au 1er trimestre 2026

Au 1er trimestre 2026, ARGAN, foncière française spécialisée et leader du développement et de la location d’entrepôts PREMIUM, enregistre des revenus locatifs de 54,4 M€, en hausse de + 3 % par rapport à la même période de l’exercice précédent. La croissance du premier trimestre provient pour l’essentiel de l’effet année pleine des livraisons de 2025, complétées de la révision des loyers (+ 0,6 %) au 1er janvier 2026.

Sur cette base, et tenant compte du calendrier des livraisons de 2026, ARGAN confirme l’objectif annuel d’une progression de + 4 % de ses revenus locatifs en 2026 à au moins 220 M€1.

Retour à un taux d’occupation de 100 %

Au premier trimestre, ARGAN a annoncé un retour à un taux d’occupation de 100 % de son patrimoine, avec la location à la société JS LOGISTICS2 de 32 000 m² auparavant vacants sur le site du Coudray-Montceaux (région parisienne).

Dans un marché national où le taux de vacance dépasse 6 % (source CBRE), cette performance s’explique notamment par le choix du Groupe d’internaliser les fonctions de property et d’asset management. Cette organisation garantit une forte proximité avec les clients et constitue ainsi un facteur clé de succès.

Deux livraisons au 1er trimestre 2026

En février 2026, ARGAN a, comme prévu, livré 2 premiers projets destinés à :

PUMA, sur la zone logistique de Vendenheim (67), pour une surface de 42 000 m² . Historiquement présent dans la région Grand Est , PUMA occupe ce nouveau site près de Strasbourg, loué dans le cadre d’un bail long terme de 9 années fermes ; et

sur la zone logistique de Vendenheim (67), pour une surface de . Historiquement présent dans la région , loué dans le cadre d’un ; et POMONA, pour une extension créant 1 300 m2 de nouvelles surfaces de stockage en froid négatif à Valenton (94). Cette livraison a été l’occasion de prolonger le bail pour une durée ferme de 12 années.

165 M€ d’investissements sécurisés, à ce jour, pour 2026

Le programme des investissements sécurisés pour 2026 atteint 165 M€ avec un rendement moyen total supérieur à 6 %, dont 140 M€ ont une livraison planifiée avant le 30 juin. Sur ce programme pour 2026, les acquisitions représentent près de 120 M€ d’investissements.

Par ordre chronologique, les 6 livraisons restantes prévues au calendrier des prochains mois de 2026 sont destinées à :

CELIO , pour une nouvelle extension de 12 000 m 2 , avec une livraison prévue en mai 2026 , portant l’ensemble du site d’ Amblainville (60) à 55 000 m 2 , divisant au passage les émissions de CO 2 du site par un facteur de 4 grâce au passage de l’ensemble du site au label AutOnom ®. Cette nouvelle étape signe également le départ d’un nouvel engagement au travers d’un bail sur 10 années fermes .

, pour une , avec une , portant l’ensemble du site d’ à , grâce au passage de l’ensemble du site au . FERRERO en Normandie , cœur historique de l’implantation du géant italien en France. Le premier site devrait être livré à Cléon (76) au mois de juin pour une surface totale de 34 000 m 2 et le second à Barentin (76) tout début juillet , pour une surface de 20 000 m 2 . Ces deux livraisons marqueront le début d’un bail long terme de 10 années fermes pour chacun des deux sites .

en , cœur historique de l’implantation du géant italien en France. Le premier site devrait être livré à pour le , pour une . Ces . DANONE , pour un nouveau site AutOnom ® à Sorigny (37) à proximité immédiate de Tours , livrable en juin 2026 . Les nouvelles surfaces occuperont 8 200 m² , dont 6 400 m² en froid positif 2/6°C et un bloc bureaux de 800 m², dans le cadre d’un bail d’une durée ferme de 9 ans .

, pour un à , livrable en . Les , dont en et un . ID LOGISTICS, pour le compte d’ Intermarché, à Saint-Bonnet-les-Oules (42), près de Saint-Étienne, dans le cadre de la transformation d’une zone de stockage de près de 15 000 m² en froid positif, actuellement à température ambiante, au sein d’un entrepôt de plus de

50 000 m². À cette occasion, le bail est prolongé pour une durée ferme de 9 ans, à compter de la livraison prévue en septembre 2026 .

pour le compte d’ dans le cadre de la au sein d’un entrepôt de plus de . Jacky Perrenot, à Béziers (34) pour le développement d’un site AutOnom® de 5 700 m² dont la livraison est prévue en octobre 2026. Situé sur la ZAC, en plein essor, de Béziers Ouest, ce projet marquera le début d’un bail d’une durée ferme de 6 ans.





Ces réussites, dans un contexte d’atonie économique et d’incertitude géopolitique, traduisent la pertinence du modèle ARGAN notamment porté par AutOnom®, l’entrepôt qui produit sa propre énergie pour son autoconsommation. Elles marquent aussi l’entrée de 4 nouvelles signatures d’envergure au sein du portefeuille clients d’ARGAN.

Pour davantage d’informations quant à la feuille de route 2026 d’ARGAN et à ses derniers résultats, le lecteur est invité à se référer au Document d’Enregistrement Universel 2025, publié le 2 mars dernier (argan.fr).

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Calendrier financier 2026 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

1 er juillet : Chiffre d’affaires du 2 ème trimestre 2026

juillet : Chiffre d’affaires du 2 trimestre 2026 23 juillet : Résultats semestriels 2026

1er octobre : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2026





Calendrier financier 2027 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

4 janvier : Chiffre d’affaires du 4 ème trimestre 2026

trimestre 2026 21 janvier : Résultats annuels 2026

25 mars : Assemblée Générale 2027





À propos d’ARGAN

ARGAN est l’unique foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM cotée sur Euronext et leader sur son marché. S’appuyant sur une approche unique centrée sur le client-locataire, ARGAN construit des entrepôts PREMIUM pré-loués et labellisés AutOnom® (qui produisent leur propre énergie pour leur autoconsommation), pour des grandes signatures et les accompagne sur l’ensemble des phases du développement et de la gestion locative. Au 31 décembre 2025, ARGAN représente un patrimoine de 3,8 millions de m², avec plus de cent entrepôts implantés en France métropolitaine exclusivement, valorisé 4,1 milliards d’euros pour un revenu locatif annuel de plus de 214 millions d’euros (revenus locatifs annualisés du patrimoine livré au 31/12/2025).

La rentabilité, la dette maîtrisée et la durabilité, sont au cœur de l’ADN d’ARGAN. La solidité financière du modèle du Groupe se traduit notamment par une notation Investment Grade (BBB- avec perspective stable) auprès de Standard & Poor’s. ARGAN déploie, par ailleurs, une politique ESG volontaire et ouverte sur l’ensemble de ses parties prenantes, dont les avancées sont régulièrement reconnues par des organismes tiers tels que GRESB (83/100), Sustainalytics (risque extra-financier faible), Ethifinance (médaille d’or) ou encore Ecovadis (médaille d’argent – top 15 % des entreprises).

Société d’investissement immobilier cotée (SIIC) française, ARGAN est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris (ISIN FR0010481960 – ARG) et fait partie des indices Euronext SBF 120,

CAC All-Share, EPRA Europe et IEIF SIIC France.

www.argan.fr







Francis Albertinelli – Directeur Financier

Aymar de Germay – Secrétaire général

Samy Bensaid – Chargé des Relations Investisseurs

Tél : 01 47 47 47 40

E-mail : contact@argan.fr









Marlène Brisset – Relations presse

Tél : 06 59 42 29 35

E-mail : argan@cdrconsultancy.com





Avertissement

Certains éléments ou des déclarations du présent communiqué de presse peuvent contenir des prévisions ou estimations prospectives concernant d’éventuels événements futurs, des tendances, feuilles de routes ou objectifs. Bien qu’ARGAN estime que ces éléments prospectifs reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent document, les prévisions et tendances annoncées sont soumises par nature à des risques, identifiés à cette date ou non, qui peuvent conduire à des écarts significatifs entre les résultats réels et ceux indiqués ou induits dans les éléments ou déclarations mentionnés dans le présent communiqué.

Pour davantage d’informations détaillées concernant les risques, le lecteur est invité à prendre connaissance de la dernière version du Document d’Enregistrement Universel d’ARGAN déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), disponible en version numérique sur le site internet de l’AMF (www.amf-france.org) ou sur celui d’ARGAN (www.argan.fr).

ARGAN ne s’engage en aucune façon à publier une mise à jour ou une révision de ces prévisions, ni à communiquer de nouvelles informations, de nouveaux événements futurs ou toute autre circonstance qui pourraient remettre en question ces prévisions.

1 Pour davantage d’informations, se référer au communiqué de presse du 22 janvier 2026.

2 Pour davantage d’informations, se référer au communiqué de presse du 10 mars 2026.

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