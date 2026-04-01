Déclaration du nombre de droits de vote

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions prévues par l’article L.233-8 II du code du commerce et l’article 223-16 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers.





Date Nombre d’actions Nombre total de droits de vote







31/03/2026



262 769 869 Nombre de droits de vote théoriques1: 375 197 005





1 Les droits de vote théoriques intègrent l’ensemble des droits de vote, y compris les droits de vote doubles.

Pièce jointe