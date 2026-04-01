Déclaration du nombre de droits de vote

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Déclaration du nombre de droits de vote

                 

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions prévues par l’article L.233-8 II du code du commerce et l’article 223-16 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
  
   

DateNombre d’actionsNombre total de droits de vote 

 
 

31/03/2026

 		262 769 869Nombre de droits de vote théoriques1:375 197 005


1 Les droits de vote théoriques intègrent l’ensemble des droits de vote, y compris les droits de vote doubles.

Pièce jointe


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Droitsdevote_31 mars
GlobeNewswire

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