Communiqué de presse - Kering finalise un accord sur un immeuble à Milan_010426





COMMUNIQUÉ DE PRESSE



1er avril 2026

KERING FINALISE UNE TRANSACTION PORTANT SUR UN IMMEUBLE EMBLÉMATIQUE VIA MONTE NAPOLEONE À MILAN

Kering a annoncé aujourd’hui la finalisation, avec effet immédiat, d’un accord avec Al Mirqab Group, portant sur un immeuble appartenant à Kering situé au 8 via Monte Napoleone, à Milan.

Positionné à l’angle le plus stratégique du Quadrilatero della Moda de Milan, cet édifice du XVIIIᵉ siècle est l’un des plus importants de la via Monte Napoleone et occupe une position emblématique au cœur du quartier le plus prestigieux de la ville.

Kering apporte cet actif à une société par action nouvellement constituée, détenue à 80 % par Al Mirqab Group et à 20 % par Kering. La participation de Kering sera comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence à compter de ce jour.

Kering a reçu 729 millions d’euros lors de la finalisation de l’opération, tandis que les 432 millions d’euros supplémentaires seront versés au Groupe cinq ans plus tard.

Dans la continuité des partenariats conclus l’an dernier concernant des actifs immobiliers situés à Paris et à New York, cet investissement s’inscrit dans la stratégie immobilière sélective de Kering, visant à sécuriser des emplacements clés hautement attractifs pour ses Maisons, tout en renforçant sa flexibilité financière.

A propos de Kering

Groupe de luxe mondial né d’une histoire familiale et entrepreneuriale, Kering réunit un ensemble de Maisons reconnues pour leur créativité en matière de couture et de prêt-à-porter, de maroquinerie, de joaillerie, de lunetterie et de beauté : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ginori 1735, ainsi que Kering Eyewear. Inspirées par leur histoire et par leur patrimoine, les Maisons du Groupe conçoivent et façonnent des produits et des expériences d'exception qui reflètent l’engagement de Kering pour l’excellence, le développement durable et la culture. Cette vision s’incarne dans la signature du Groupe : Creativity is our Legacy. Comptant 44 000 collaborateurs, Kering a réalisé un chiffre d’affaires de 14,7 milliards d’euros en 2025.

Contacts

Presse Emilie Gargatte +33 (0)1 45 64 61 20 emilie.gargatte@kering.com Pénélope Linage +33 (0)6 76 09 42 10 penelope.linage-ext@kering.com Analystes/investisseurs Philippine de Schonen +33 (0)6 13 45 68 39 philippine.deschonen@kering.com Victoria Gerard +33 (0)6 79 39 85 16 victoria.gerard@kering.com

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