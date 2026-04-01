DIAGNOS complète avec succès le processus de renouvellement d’enregistrement d’établissement auprès de la US-FDA

BROSSARD, Québec, 01 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Diagnos inc. (« DIAGNOS » ou la « Société ») (Bourse de croissance TSX : ADK, OTCQB : DGNOF, FWB : 4D4A), une entreprise dédiée à la détection précoce de maladies critiques de l’œil en utilisant des techniques en intelligence artificielle (IA), a le plaisir d’annoncer que l'enregistrement annuel de son établissement de dispositifs médicaux auprès de la FDA (Food and Drug Administration) américaine a été effectué avec succès.

Par ailleurs, DIAGNOS souhaite rappeler au lecteur que la version historique de CARA, à titre de système de traitement et de gestion d’image médicale (Medical Image Management and Processing System), demeure autorisée à la commercialisation aux États-Unis.

La version future de CARA, qui intègre de nombreux autres algorithmes de détection de diverses maladies de l’œil, est en cours d’approbation règlementaire tel que décrit dans le communiqué de presse du 13 janvier dernier.

DIAGNOS annonce également son intention de modifier la date d'expiration de 5 228 668 bons de souscription d'actions (chacun un « Bon de souscription ») émis dans le cadre d'un placement privé d'unités sans intermédiaire initialement annoncé le 25 octobre 2024 et prévus expirer le 25 avril 2026. La nouvelle date d'expiration est fixée au 25 septembre 2026. Toutes les autres dispositions des Bons de souscription, notamment le prix d'exercice de 0,40 $ par action ordinaire, demeurent inchangées et pleinement en vigueur pendant la période d'exercice prolongée.

La modification proposée des Bons de souscription est soumise à l'approbation de la Bourse de croissance TSX et à la signature des documents officiels.

Tous les montants mentionnés dans le présent communiqué sont exprimés et payés en monnaie légale canadienne.

À propos de DIAGNOS

DIAGNOS est une société canadienne cotée en bourse qui se consacre à la détection précoce des problèmes de santé oculaire critiques. En tirant parti de l'intelligence artificielle, DIAGNOS vise à fournir plus d'informations aux cliniciens en soins de santé afin d'améliorer la précision des diagnostics, de rationaliser les flux de travail et d'améliorer les résultats pour les patients à l'échelle mondiale.

De plus amples informations sont disponibles sur les sites web www.diagnos.com et www.sedarplus.com .

Ce communiqué contient des renseignements prévisionnels. Nous ne pouvons garantir que les renseignements prévisionnels mentionnés s’avéreront exacts, puisqu’il pourrait y avoir un écart important entre les résultats réels ou les événements futurs et ceux qui sont mentionnés dans cet énoncé. DIAGNOS décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement. Les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont expressément visées par cette mise en garde.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.