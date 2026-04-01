COMMUNIQUÉ FINANCIER | 1er avril 2026, 17h45

DANS UN CONTEXTE COMPLEXE, SYNERGIE MAINTIENT SA DYNAMIQUE DE CROISSANCE ET SA PROFITABILITÉ OPÉRATIONNELLE

Chiffre d’affaires : 3 241 M€

EBITDA : 134,4 M€

Résultat net : 54,2 M€

Le Conseil d’Administration de Synergie, sous la Présidence de M. Victorien VANEY, s’est réuni le 1er avril 2026 et a arrêté les comptes annuels consolidés au 31 décembre 2025. Les procédures d’audit de ces comptes ont été réalisées et les rapports correspondants sont en cours d’émission.

En M€ 2025 2024 Variation % Chiffre d'affaires 3 241,2 3 184,9 +1,8% EBITDA (1) 134,4 130,6 +2,9% EBITA (2) 102,6 103,7 -1,1% Résultat opérationnel 89,3 95,6 -6,6% Résultat net 54,2 67,1 -19,2% dont part du Groupe 54,2 63,1 -14,1%

(1) Résultat opérationnel courant avant amortissements des immobilisations d’exploitation et avant amortissements et dépréciations des incorporels issus de regroupements d’entreprises.

(2) Résultat opérationnel courant avant amortissements et dépréciations des actifs issus de regroupement d’entreprises

Chiffre d’affaires de 3 241 M€

Synergie enregistre en 2025 un chiffre d’affaires annuel de 3 241 M€, en hausse de +1,8% (+1,0% à périmètre et devises constants) par rapport à 2024, traduisant la résilience de ses activités dans un environnement économique et géopolitique incertain. La part de l’International représente 60,9% du chiffre d’affaires, contre 60,3% en 2024.

A l’International l’activité progresse de +2,9% (+1,5% à périmètre et devises constants), portée à la fois par les acquisitions et par la dynamique soutenue de l’Europe du Sud en croissance de 4,8% notamment en Italie et en Espagne. À l’inverse, l’Europe du Nord et de l’Est reste pénalisée par le repli du marché de l’intérim, avec une baisse de -2,4% (-2,7% à périmètre et devises constants).

En France, le chiffre d’affaires s’établit à 1 265,9 M€, soit 39,1% du chiffre d’affaires consolidé. Dans un contexte macro-économique défavorable, l’activité ressort quasi stable par rapport à 2024, une surperformance par rapport à celle du marché grâce à l’adaptation continue des offres commerciales et l’engagement des équipes.

EBITDA et EBITA

Au titre de l’exercice 2025, Synergie réalise un EBITDA de 134,4 M€ (4,1 % du Chiffre d’affaires) contre 130,6 M€ en 2024. Cette performance traduit la résilience du modèle du Groupe fondé sur un mix clients robuste, une diversification géographique maîtrisée et une gestion rigoureuse des coûts dans un environnement opérationnel exigeant et concurrentiel.

L’EBITA a atteint 102,6 M€ soit 3,2% du Chiffre d’affaires, contre 103,7 M€ en 2024. La contribution de l’International s’établit à 60,2 M€ (58,7% de l’EBITA).

Résultat opérationnel

Le Résultat opérationnel s’établit à 89,3 M€, en baisse de 6,3 M€, principalement en raison de la dépréciation du goodwill au Royaume-Uni, dans un environnement de marché moins favorable.

Résultat net

Après prise en compte d’une charge d‘impôt de -36,0 M€ et du Résultat financier de 0,9 M€, le Résultat Net Consolidé s’établit à 54,2 M€.

Une structure financière solide

La trésorerie nette d’endettement s’établit à 317,2M€, en amélioration de 28,5 M€ par rapport à fin 2024. Les Capitaux propres atteignent 754,0 M€ confirmant la solidité de la structure financière du Groupe.

Perspectives 2026

Dans un environnement marqué par la persistance des tensions économiques et géopolitiques, le Groupe aborde ce nouvel exercice avec prudence et détermination. Fort de la résilience de son modèle et de la diversification de ses activités, le Groupe est confiant dans sa capacité à générer en 2026 un chiffre d’affaires supérieur à celui de 2025.

L’année 2026 est également marquée par les acquisitions d’Agilus Workforce Solutions, 8ième acteur du marché au Canada et de House of Flexwork en Suisse. En 2026 SYNERGIE entend poursuivre activement sa stratégie d’acquisitions ciblées.

Dividendes 2026

Lors de l’Assemblée Générale du 4 juin 2026, Synergie proposera un dividende de 0,6€ par action. Ce dividende sera mis en paiement le 1er juillet 2026.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Publication du Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026 le mercredi 22 avril 2026 après Bourse

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