DANONE : Convocation à l’Assemblée Générale Mixte du 23 avril 2026

Communiqué de presse – Paris, le 1er avril 2026, à 18h00

Convocation à l’Assemblée Générale Mixte du 23 avril 2026

Danone informe ses actionnaires que son Assemblée Générale Mixte se tiendra le jeudi 23 avril 2026, à 14h30, à la Maison de la Mutualité – 24, rue Saint-Victor, 75005 Paris.

L’avis préalable de réunion et l’avis de convocation ont été publiés au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires, le 25 février et le 1er avril 2026, respectivement.

Conformément à la réglementation en vigueur, les documents et renseignements relatifs à cette Assemblée sont tenus à la disposition des Actionnaires et peuvent être consultés sur l’espace « Investisseurs / Investisseurs Individuels / Assemblées Générales / 2026 » du site internet de Danone ( www.danone.com ). Y figurent notamment la brochure de convocation – qui inclut les projets de résolutions présentés à l’Assemblée Générale, le rapport du Conseil d’Administration sur ces résolutions et les modalités de participation et de vote à l’Assemblée – ainsi que le rapport annuel du Comité de Mission à l’Assemblée Générale.

L’Assemblée Générale sera retransmise en intégralité, en direct et en différé, en français et en anglais, sur le site internet de Danone.

A propos de Danone (www,danone,com)

Danone est une entreprise leader de l’alimentation, qui opère dans trois Catégories en forte croissance et axées sur la santé à travers les Produits Laitiers et d’Origine Végétale, les Eaux et la Nutrition Spécialisée. Fort de sa mission de longue date consistant à apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre, Danone vise à inspirer des pratiques alimentaires et de consommation plus saines et plus durables, tout en s'engageant à avoir un impact nutritionnel, social, sociétal et environnemental mesurable. Danone a défini sa stratégie Renew afin de restaurer croissance, compétitivité et création de valeur sur le long terme. Avec près de 90 000 salariés et des produits vendus dans plus de 120 pays, Danone a réalisé un chiffre d'affaires de 27,3 milliards d'euros en 2025. Le portefeuille de Danone comprend des marques internationales (Actimel, Activia, Alpro, Aptamil, Danette, Danio, Danonino, evian, Nutricia, Nutrilon, Volvic, entre autres) ainsi que des marques locales et régionales fortes (notamment AQUA, Blédina, Bonafont, Cow & Gate, Mizone, Oikos et Silk). Coté sur Euronext Paris et présent sur la plateforme OTCQX via un programme d'ADR (American Depositary Receipt), Danone est classé dans les principaux indices de développement durable, dont ceux gérés par Moody’s et Sustainalytics, ainsi que MSCI ESG Indexes, FTSE4Good Index Series, Bloomberg Gender Equality Index, et Access to Nutrition Index. Danone a obtenu la certification B CorpTM au niveau mondial en 2025.

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