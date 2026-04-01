CRCAM SUD RHONE ALPES - COMMUNIQUE SUR LA MISE EN PAIEMENT DES DIVIDENDES

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES

SOCIETE COOPERATIVE à CAPITAL VARIABLE

Au capital actuel de 69 689 007,75 euros

Siège social : 12 Place de la Résistance, 38000 GRENOBLE

402 121 958 RCS GRENOBLE

Communiqué suite à la tenue de l’Assemblée Générale Mixte :

Mise en paiement des dividendes

L’Assemblée Générale Mixte de la Caisse Régionale de Crédit Agricole SUD RHONE ALPES, qui s’est tenue le 27 mars 2026, a approuvé l’ensemble des résolutions présentées et notamment le paiement d’un dividende de 6,27 € par titre pour les CCI et CCA. Ce dividende sera versé le 1er juin 2026.

Pièce jointe