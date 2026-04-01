GAUMONT : Avis de réunion à l'Assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire du 6 mai 2026

G A U M O N T

Société anonyme au capital de 24 959 384 euros

Siège social 30, avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly sur Seine

562 018 002 R.C.S. Nanterre

Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Gaumont

Mercredi 6 mai 2026 à 11 heures

Hôtel Peninsula - 5 avenue des Portugais 75116 Paris

L'avis de réunion comportant l'ordre du jour et les projets de résolution relatifs à cette Assemblée Générale a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n° 39 du 1er avril 2026. Il est accessible sur les sites internet www.gaumont.com (rubrique Finance) et www.journal-officiel.gouv.fr.

Tous les documents relatifs à l'Assemblée Générale seront tenus à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social et sur le site internet de Gaumont www.gaumont.com (rubrique Finance).

Gaumont est une société cotée sur Euronext Paris – Eurolist Compartiment B – Code ISIN FR0000034894

www.gaumont.com.

Pièce jointe