Zoomex startet Rendite-Initiative, während die Inflation den Wandel hin zu Kapitaleffizienz auf den Kryptomärkten vorantreibt

VICTORIA, Seychelles, April 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Kryptobörse Zoomex hat eine neue Nutzerinitiative rund um ihre Earning-Produkte vorgestellt. Hintergrund ist die anhaltend steigende Inflation und die Unsicherheit über die Zinsentwicklung, die das Kapitalmanagement auf den Märkten für digitale Vermögenswerte grundlegend verändert.

Der Schritt erfolgt vor dem Hintergrund eines breiteren Wandels im Anlegerverhalten. Angesichts weiterhin hoher Zinsen in den großen Volkswirtschaften und zunehmend unvorhersehbarer makroökonomischer Bedingungen richten Marktteilnehmer ihren Blick verstärkt darauf, wie Kapital zwischen den Positionen verwaltet wird — und nicht mehr ausschließlich auf die Handelsausführung.

Vom Market Timing zur Kapitaleffizienz

Auch wenn Volatilität ein bestimmendes Merkmal der Kryptomärkte bleibt, beobachtet Zoomex, dass Handelsaktivität allein im aktuellen Umfeld nicht mehr ausreicht.

Das zentrale Problem ist laut der Plattform ungenutztes Kapital — Mittel, die außerhalb aktiver Positionen brachliegen.

„Trader haben sich traditionell auf das Market Timing konzentriert, aber in einem Hochzinsumfeld lautet die wichtigere Frage, was mit dem Kapital geschieht, wenn es nicht eingesetzt wird“, erklärte Fernando, Marketing Director bei Zoomex.

Diese Dynamik wird zunehmend sichtbar, da Nutzer kurzfristige Handelsmöglichkeiten mit längeren Haltephasen in Einklang bringen müssen — insbesondere in Zeiten makroökonomischer Unsicherheit.

Branchenwandel: Von fragmentierten Tools zu integrierten Strategien

Die wachsende Nachfrage nach renditeorientierten Strategien hat viele Plattformen dazu veranlasst, Earning-Produkte einzuführen. Allerdings sind diese Angebote häufig fragmentiert und zwingen Nutzer dazu, Vermögenswerte über mehrere Oberflächen hinweg zu verschieben oder Flexibilität zugunsten von Renditen aufzugeben.

Laut Zoomex schränkt diese Struktur die Kapitaleffizienz ein und erhöht die operative Komplexität für Nutzer, die ihre Vermögenswerte dynamisch verwalten möchten.

Die Plattform betrachtet stattdessen Trading, Strategie und Rendite als ineinandergreifende Komponenten eines umfassenden Kapitalmanagement-Ansatzes.

Ein Mehrschicht-Ansatz für den kontinuierlichen Kapitaleinsatz

Zoomex integriert mehrere Formen des Kapitaleinsatzes innerhalb eines einzigen Systems und ermöglicht es Nutzern, zwischen Strategien zu wechseln, ohne Mittel zwischen verschiedenen Produkten oder Plattformen transferieren zu müssen.

Das Rahmenwerk besteht aus:

Trading-Schicht — ermöglicht es Nutzern, Marktvolatilität über Spot- und Futures-Handel zu nutzen

und zu nutzen Strategie-Schicht — umfasst Tools wie Grid Trading , die darauf ausgelegt sind, Kapital systematisch in seitwärts laufenden oder unsicheren Marktphasen einzusetzen

, die darauf ausgelegt sind, Kapital systematisch in seitwärts laufenden oder unsicheren Marktphasen einzusetzen Earning-Schicht — ermöglicht es Vermögenswerten, Rendite zu erzielen, wenn sie nicht aktiv im Handel eingesetzt werden





Zusammen unterstützt diese Struktur eine kontinuierlichere Kapitalnutzung — sei es durch aktives Trading, automatisierte Strategien oder passive Renditegenerierung.

„Auf dem Markt geht es längst nicht mehr nur darum, ob man in einer Position ist oder nicht“, ergänzte Fernando. „Es geht darum, ob das Kapital unter verschiedenen Marktbedingungen produktiv bleibt.“

Über das Trading und die Renditegenerierung auf der Plattform hinaus erweitert Zoomex auch die Einsatzmöglichkeiten von Kapital in realen Szenarien — durch die Einführung der Zoomex Card .

Die Karte ermöglicht es Nutzern, einfacher auf ihre digitalen Vermögenswerte zuzugreifen und diese auszugeben, und schlägt so eine Brücke zwischen dem Kapitalmanagement auf der Plattform und dem alltäglichen Finanzleben. Indem die Vermögenswerte mit dem breiteren Zoomex-Ökosystem verbunden bleiben, behalten Nutzer ihre Flexibilität und erweitern gleichzeitig den Nutzen ihrer Mittel über Handelsumgebungen hinaus.

Diese Entwicklung spiegelt eine breitere Sichtweise auf Kapitaleffizienz wider — nicht nur in Bezug auf Renditegenerierung oder Handelsausführung, sondern auch hinsichtlich der Ermöglichung von Liquidität und Nutzbarkeit im Alltag ohne unnötige Reibungsverluste.

Wichtig ist dabei: Das System ist so konzipiert, dass es zugänglich bleibt und den Bedarf an komplexen Allokationsstrategien oder Multi-Plattform-Management reduziert.

Zoomex erweitert den Zugang zu Rendite-Tools durch eine neue Nutzerinitiative

Im Rahmen dieses Wandels hat Zoomex eine Kampagne für neue Nutzer gestartet , die sich auf die Earning-Produkte konzentriert und darauf abzielt, den Zugang für Nutzer zu erleichtern, die neu auf die Plattform kommen.

Die Initiative soll Nutzer durch die Renditefunktionen führen und strukturierte Einstiegspunkte in renditegenerierende Strategien bieten — zu einem Zeitpunkt, an dem Zinsüberlegungen bei Investitionsentscheidungen zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Das Unternehmen erklärte, dass die Kampagne darauf abzielt, das Onboarding zu vereinfachen und Nutzern dabei zu helfen, ein Gleichgewicht zwischen Handelsaktivität und Kapitaleffizienz zu finden.

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Plattformen entwickeln sich zu Kapitalmanagement-Systemen

Diese Entwicklung spiegelt einen breiteren Wandel in der Branche wider, in der Handelsplattformen zunehmend nicht nur nach ihrer Ausführungsleistung bewertet werden, sondern auch nach ihrer Fähigkeit, Kapitalmanagement unter verschiedenen Marktbedingungen zu unterstützen.

Kennzahlen wie Kapitalnutzung, Rendite­zugänglichkeit und strategische Flexibilität werden für Nutzer bei der Bewertung des Plattformwerts immer zentraler.

„Nutzer wählen nicht mehr zwischen Handeln und Rendite erzielen — sie erwarten, dass beides nahtlos im selben Umfeld funktioniert“, sagte Fernando.

Angesichts der anhaltenden makroökonomischen Unsicherheit wird erwartet, dass sich die Rolle von Kryptoplattformen über die reine Handelsausführung hinaus hin zu einem integrierten Kapitalmanagement erweitert.

In diesem Zusammenhang könnte die Fähigkeit, eine produktive Kapitalallokation aufrechtzuerhalten — auch außerhalb aktiver Handelsphasen — zu einem entscheidenden Faktor dafür werden, wie Nutzer sowohl mit Volatilität als auch mit langfristigem Portfoliowachstum umgehen.

Zoomex gab an, dass die Produktentwicklung weiterhin auf diesen Wandel ausgerichtet sein wird, mit dem Ziel, effizientere, flexiblere und durchgehende Kapitalstrategien für Nutzer weltweit zu ermöglichen.

Über ZOOMEX

Zoomex wurde 2021 gegründet und ist eine globale Handelsplattform für Kryptowährungen mit über 3 Millionen Nutzern in mehr als 35 Ländern und Regionen, die über 700 Handelspaare anbietet. Geleitet von den Kernwerten „Einfach × Benutzerfreundlich × Schnell“ verpflichtet sich Zoomex zudem den Prinzipien Fairness, Integrität und Transparenz und bietet ein leistungsstarkes, zugängliches und vertrauenswürdiges Handelserlebnis.

Angetrieben von einem leistungsstarken Matching-Engine und transparenter Darstellung von Vermögenswerten und Aufträgen gewährleistet Zoomex eine konsistente Handelsausführung und vollständig nachvollziehbare Ergebnisse. Dieser Ansatz reduziert Informationsasymmetrien und ermöglicht es den Nutzern, den Status ihrer Vermögenswerte und jedes Handelsergebnis klar nachzuvollziehen. Bei gleichbleibender Priorität auf Geschwindigkeit und Effizienz optimiert die Plattform kontinuierlich ihre Produktstruktur und das gesamte Nutzererlebnis mit einem robusten Risikomanagement.

Als offizieller Partner des Haas F1 Teams überträgt Zoomex den gleichen Fokus auf Geschwindigkeit, Präzision und zuverlässige Regelausführung von der Rennstrecke auf den Handel. Darüber hinaus hat Zoomex eine globale exklusive Markenbotschafterpartnerschaft mit dem Weltklasse-Torwart Emiliano Martínez geschlossen. Seine Professionalität, Disziplin und Beständigkeit unterstreichen Zoomex’ Engagement für fairen Handel und langfristiges Vertrauen der Nutzer.

In Bezug auf Sicherheit und Compliance verfügt Zoomex über regulatorische Lizenzen, darunter Canada MSB, U.S. MSB, U.S. NFA und Australia AUSTRAC, und hat erfolgreich Sicherheitsaudits des Blockchain-Sicherheitsunternehmens Hacken bestanden. Innerhalb eines konformen Rahmens und mit flexiblen Optionen zur Identitätsverifizierung sowie einem offenen Handelssystem baut Zoomex ein Handelsumfeld auf, das für Nutzer weltweit einfacher, transparenter, sicherer und zugänglicher ist.

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Contact: catherine.shi@zoomex.com

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