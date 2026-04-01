Zoomex lance une initiative axée sur le rendement alors que l’inflation accélère la transition vers l’efficacité du capital sur les marchés crypto

VICTORIA, Seychelles, 01 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La plateforme d’échange crypto Zoomex a lancé une nouvelle initiative destinée à ses utilisateurs, centrée sur ses produits de rendement, alors que la hausse de l’inflation et l’incertitude persistante autour des taux d’intérêt continuent de transformer la gestion du capital sur les marchés des actifs numériques.

Cette initiative intervient dans un contexte de mutation profonde du comportement des investisseurs. Avec des taux d’intérêt qui restent élevés dans les principales économies et des conditions macroéconomiques de plus en plus imprévisibles, les acteurs du marché ne se contentent plus d’exécuter des transactions : ils s’intéressent de plus en plus à la gestion de leur capital entre les positions.

Du market timing à l’efficacité du capital

Si la volatilité reste une caractéristique fondamentale des marchés crypto, Zoomex observe que l’activité de trading seule ne suffit plus dans l’environnement actuel.

Le problème central, selon la plateforme, est le capital inactif — les fonds qui restent inutilisés en dehors des positions actives.

« Les traders se sont traditionnellement concentrés sur le timing du marché, mais dans un environnement de taux d’intérêt élevés, la vraie question est de savoir ce qu’il advient du capital lorsqu’il n’est pas mobilisé », a déclaré Fernando, Directeur Marketing chez Zoomex.

Cette dynamique devient d’autant plus visible à mesure que les utilisateurs cherchent à concilier opportunités de trading à court terme et périodes de détention plus longues, notamment lors de phases d’incertitude macroéconomique.

Transition sectorielle : des outils fragmentés aux stratégies intégrées

La demande croissante pour des stratégies génératrices de rendement a conduit de nombreuses plateformes à lancer des produits d’earning. Toutefois, ces offres sont souvent fragmentées et contraignent les utilisateurs à transférer leurs actifs entre plusieurs interfaces ou à sacrifier leur flexibilité en échange de rendements.

Selon Zoomex, cette structure limite l’efficacité du capital et ajoute une complexité opérationnelle pour les utilisateurs qui cherchent à gérer leurs actifs de manière dynamique.

La plateforme considère plutôt le trading, la stratégie et le rendement comme les composantes interconnectées d’une approche globale de gestion du capital.

Une approche multicouche pour un déploiement continu du capital

Zoomex intègre plusieurs modes de déploiement du capital au sein d’un système unique, permettant aux utilisateurs de passer d’une stratégie à l’autre sans avoir à transférer leurs fonds entre différents produits ou plateformes.

Ce cadre repose sur :

Couche Trading — permettant aux utilisateurs de capter la volatilité du marché via le trading spot et futures .

et . Couche Stratégie — incluant des outils tels que le grid trading , conçus pour déployer le capital de manière systématique dans des conditions de marché latérales ou incertaines.

, conçus pour déployer le capital de manière systématique dans des conditions de marché latérales ou incertaines. Couche Earning — permettant aux actifs de générer du rendement lorsqu’ils ne sont pas activement utilisés dans des transactions.





Ensemble, cette structure favorise une utilisation plus continue du capital, que ce soit par le biais du trading actif, de stratégies automatisées ou de la génération passive de rendement.

« Le marché ne se résume plus à savoir si l’on est dans une position ou en dehors », a ajouté Fernando. « Il s’agit de savoir si votre capital reste productif quelles que soient les conditions du marché. »

Au-delà du trading et du rendement sur la plateforme, Zoomex étend également les possibilités d’utilisation du capital dans des scénarios réels grâce au lancement de la Zoomex Card .

Cette carte permet aux utilisateurs d’accéder à leurs actifs numériques et de les dépenser plus facilement, en faisant le lien entre la gestion du capital sur la plateforme et les usages financiers du quotidien. En maintenant les actifs connectés à l’écosystème Zoomex, les utilisateurs conservent leur flexibilité tout en élargissant l’utilité de leurs fonds au-delà des environnements de trading.

Cette évolution reflète une vision plus large de l’efficacité du capital — non seulement en termes de génération de rendement ou d’exécution de transactions, mais aussi en permettant la liquidité et l’utilisabilité au quotidien sans friction inutile.

Point important : le système est conçu pour rester accessible, réduisant le besoin de stratégies d’allocation complexes ou de gestion multi-plateformes.

Zoomex élargit l’accès aux outils de rendement via une nouvelle initiative utilisateurs

Dans le cadre de cette transition, Zoomex a lancé une campagne destinée aux nouveaux utilisateurs, axée sur ses produits Earning, afin d’en améliorer l’accessibilité pour ceux qui rejoignent la plateforme.

L’initiative est conçue pour guider les utilisateurs à travers les fonctionnalités de rendement, en leur offrant des points d’entrée structurés vers des stratégies génératrices de rendement à un moment où les considérations liées aux taux d’intérêt occupent une place de plus en plus centrale dans les décisions d’investissement.

L’entreprise a indiqué que cette campagne vise à simplifier l’intégration des nouveaux utilisateurs tout en les aidant à comprendre comment équilibrer activité de trading et efficacité du capital.

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Les plateformes évoluent vers des systèmes de gestion du capital

Cette évolution reflète une transition plus large dans l’industrie, où les plateformes de trading sont de plus en plus évaluées non seulement sur leurs performances d’exécution, mais aussi sur leur capacité à accompagner la gestion du capital dans des conditions de marché variées.

Des indicateurs tels que l’utilisation du capital, l’accessibilité au rendement et la flexibilité stratégique deviennent de plus en plus déterminants dans l’évaluation des plateformes par les utilisateurs.

« Les utilisateurs ne choisissent plus entre trader et générer du rendement — ils s’attendent à ce que les deux fonctionnent de manière fluide au sein du même environnement », a déclaré Fernando.

Alors que l’incertitude macroéconomique persiste, le rôle des plateformes crypto devrait s’étendre au-delà de la simple exécution de transactions pour intégrer une gestion du capital à part entière.

Dans ce contexte, la capacité à maintenir une allocation productive du capital — y compris en dehors des périodes de trading actif — pourrait devenir un facteur déterminant dans la manière dont les utilisateurs abordent la volatilité et la croissance de leur portefeuille à long terme.

Zoomex a indiqué que le développement de ses produits continuera de s’inscrire dans cette dynamique, avec pour objectif de proposer des stratégies de capital plus efficaces, flexibles et continues à ses utilisateurs à travers le monde.

À propos de ZOOMEX

Fondée en 2021, Zoomex est une plateforme mondiale de trading de cryptomonnaies comptant plus de 3 millions d’utilisateurs dans plus de 35 pays et régions, et proposant plus de 700 paires de trading. Guidée par ses valeurs fondamentales « Simple × Convivial × Rapide », Zoomex s’engage également en faveur de l’équité, de l’intégrité et de la transparence, offrant une expérience de trading performante, accessible et fiable.

Dotée d’un moteur de matching haute performance et d’un affichage transparent des actifs et des ordres, Zoomex garantit une exécution cohérente des transactions et des résultats entièrement traçables. Cette approche réduit l’asymétrie d’information et permet aux utilisateurs de comprendre clairement l’état de leurs actifs et chaque résultat de trading. Tout en privilégiant la rapidité et l’efficacité, la plateforme continue d’optimiser la structure de ses produits et l’expérience utilisateur globale, avec une gestion rigoureuse des risques.

En tant que partenaire officiel de l’écurie Haas F1 Team, Zoomex applique au trading la même exigence de vitesse, de précision et de fiabilité que sur le circuit. De plus, Zoomex a établi un partenariat mondial exclusif en tant qu’ambassadeur de marque avec le gardien de classe mondiale Emiliano Martínez. Son professionnalisme, sa discipline et sa constance renforcent l’engagement de Zoomex envers un trading équitable et une confiance durable avec ses utilisateurs.

En matière de sécurité et de conformité, Zoomex détient des licences réglementaires incluant le MSB Canada, le MSB américain, le NFA américain et l’AUSTRAC australien, et a passé avec succès les audits de sécurité menés par la société spécialisée Hacken. Opérant dans un cadre réglementaire conforme tout en offrant des options flexibles de vérification d’identité et un système de trading ouvert, Zoomex construit un environnement de trading plus simple, plus transparent, plus sûr et plus accessible pour les utilisateurs du monde entier.

Pour en savoir plus : Website | X | Telegram | Discord

Contact: catherine.shi@zoomex.com

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