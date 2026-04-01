TC Transcontinental acquiert le Groupe PDI afin d’accélérer la croissance de ses activités de marketing sur le lieu de vente

MONTRÉAL, 01 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B) annonce aujourd’hui l’acquisition du Groupe Phipps Dickson Integria inc. (« Groupe PDI » ou « PDI »), une entreprise établie à Kirkland et à Laval, au Québec, qui offre des services de production d’affichage et de présentoirs grand format, d’impression commerciale, ainsi que de distribution spécialisée (Harling Marketing).

PDI emploie 180 personnes et dispose d’installations de production à la fine pointe de la technologie, qui viendront accroître les capacités de TC Transcontinental au Québec. Cette transaction s’inscrit dans la foulée de celles de Middleton Group en juin dernier, ainsi que d’Intergraphics et de Mirazed en août.

« L’acquisition de PDI illustre notre stratégie de croissance ciblée visant à faire de TC Transcontinental un partenaire de choix en marketing sur le lieu de vente au Canada », a déclaré Sam Bendavid, chef de la direction désigné de TC Transcontinental. « Elle renforce notre capacité à offrir à nos clients des solutions intégrées partout au pays, de la conception à la production et à la distribution. Avec quatre entreprises acquises en moins d’un an, nous démontrons notre capacité à identifier, intégrer et optimiser des entreprises de qualité qui partagent notre vision. »

« PDI apporte une expertise reconnue et des capacités complémentaires qui viennent enrichir notre offre, élargir notre portefeuille de clients et accélérer notre croissance au Québec en marketing sur le lieu de vente, un segment en forte demande », a déclaré Patrick Brayley, chef de l’exploitation désigné de TC Transcontinental. « Nous sommes très heureux d’accueillir les équipes de PDI et de continuer à bâtir une plateforme de premier plan au Canada. »

« Cette acquisition renforce la stabilité à long terme de l’entreprise et établit une base solide pour poursuivre les investissements dans nos équipes, nos opérations et l’innovation » ont déclaré le chef de la direction du Groupe PDI, Gaetano DiTrapani, le président Jamie Barbieri ainsi que le président de Harling Marketing, Randy Yates. « Notre envergure et nos ressources accrues devraient soutenir un environnement d’exploitation stable et créer des opportunités pour nos équipes à mesure que l’entreprise évolue, tout en maintenant notre engagement à offrir de la valeur à nos clients. »

En incluant ces récentes acquisitions, les activités de marketing sur le lieu de vente de TC Transcontinental génèrent un chiffre d’affaires de près de 300 millions de dollars sur une base annualisée et s’appuient sur environ 1 500 employés.

À propos de TC Transcontinental

Fondée il y a 50 ans et forte de près de 4 500 employés, Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B), connue sous la marque TC Transcontinental, est une entreprise canadienne de services marketing pour le commerce de détail, le plus important imprimeur canadien, et le chef de file canadien en édition pédagogique de langue française. Portée par la vision d’une société plus informée, éduquée et prospère, TC Transcontinental propulse la réussite de ses clients dans les domaines du commerce de détail, de l’éducation, du livre et de l’information. Grâce à notre agilité, créativité et audace, nous concevons et déployons des produits et services innovants et performants.

Les revenus des activités poursuivies de la Société ont été de 1,1 milliard $ pour l’exercice clos le 26 octobre 2025. Jusqu’à la vente du secteur de l’emballage à ProAmpac conclue le 6 mars 2026, la Société était aussi un chef de file nord-américain en emballage souple avec environ 3 600 employés, et les revenus des activités abandonnées de la Société ont été de 1,6 milliard $ pour l’exercice clos le 26 octobre 2025. Pour plus d’information, veuillez visiter www.tc.tc.