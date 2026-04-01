Storaktionærmeddelelse

 Source: SKAKO A/S

Til Nasdaq Copenhagen A/S        

                                Humlebæk, den 2. april 2026                                                                               Selskabsmeddelelse nr. 11/2026
                
        
SKAKO A/S ("Selskabet") skal i henhold til § 30 i lovbekendtgørelse 1493 af 18. november 2025 om kapitalmarkeder, meddele at have modtaget nedenstående indberetning.

Vorup Invest ApS har meddelt at have erhvervet aktier i Selskabet, således at Vorup Invest ApS ejer 315.328 aktier á nominelt DKK 10 i Selskabet, svarende til 10,0025% af aktierne og stemmerettighederne i Selskabet.

Med venlig hilsen
SKAKO A/S

Carsten Krogsgaard Thomsen
Næstformand for bestyrelsen
Tlf.: 26 33 30 33

Vorup Invest major shareholder notification SKAKO
Recommended Reading

  • March 26, 2026 13:00 ET | Source: SKAKO A/S
    Indkaldelse til ordinær generalforsamling i SKAKO A/S

    Til Nasdaq Copenhagen A/S                                         Humlebæk, den 26. marts 2026                                                                                Selskabsmeddelelse nr....

    Read More
    Indkaldelse til ordinær generalforsamling i SKAKO A/S
  • March 26, 2026 11:58 ET | Source: SKAKO A/S
    Årsrapport for SKAKO 2025

    GlobeNewswire                                 Faaborg, den 26. marts 2026                                                                                       Selskabsmeddelelse nr. 9/2025 ...

    Read More
    Årsrapport for SKAKO 2025