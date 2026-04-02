Communiqué de presse

Atos : l’ANSSI renouvelle la qualification PASSI d’Atos Digital Security, au niveau élevé et SecNat

Paris, France – 2 avril 2026 – Atos, un leader mondial de la transformation digitale portée par la puissance de l’intelligence artificielle, annonce aujourd’hui le renouvellement de la qualification PASSI de son entité Atos Digital Security (référentiel d’exigences applicables aux prestataires d’audit de la sécurité des systèmes d’information, version 2.2), délivrée par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI). Ce renouvellement obtenu au niveau élevé couvre également les besoins de la sécurité nationale (SecNat), notamment dans le cadre de la Loi de Programmation Militaire (LPM).

La qualification PASSI au niveau élevé atteste de la capacité d’Atos Digital Security à réaliser des audits de sécurité avec un haut niveau de confiance, de rigueur et d’indépendance, conformément aux exigences les plus strictes de l’État français. Le renouvellement porte sur l’intégralité des activités d’audit définies par le référentiel

PASSI :

audit organisationnel et physique,

audit d’architecture,

audit de configuration,

audit de code source,

tests d’intrusion.





La qualification PASSI SecNat confirme la capacité d’Atos Digital Security à intervenir sur des systèmes d’information traitant des informations relevant de la sécurité nationale, dans un cadre garantissant un très haut niveau de sécurité, de confidentialité et de maîtrise des risques.

Le renouvellement de l’ANSSI confirme le positionnement de partenaire de confiance en cybersécurité d’Atos, accompagnant ses clients sur l’ensemble du cycle de gestion des risques cyber, de l’évaluation de leur posture de sécurité jusqu’au renforcement de leur résilience face aux menaces.

Farah Rigal, directrice cyber services France, Atos, a déclaré : « Cette qualification PASSI au niveau élevé et SecNat constitue un gage de confiance essentiel pour nos clients, administrations, opérateurs d’importance vitale et de services essentiels ou évoluant dans des environnements critiques soumis à de fortes exigences réglementaires, opérationnelles et de souveraineté. Cette reconnaissance de l’ANSSI confirme la maîtrise technique et méthodologique de nos équipes ainsi que la robustesse de nos processus internes. »

**

La cybersécurité au sein d’Atos Group

En tant que l’un des leaders mondiaux de la cybersécurité avec plus de 6500 experts et 205 brevets en cybersécurité, Atos Group s’engage à fournir à ses clients, qui font face à des menaces en constante évolution, des solutions de sécurité intégrées et alimentées par l’IA leur permettant de poursuivre leur objectif de souveraineté et de confiance numérique.

Les services de cybersécurité, commercialisés sous la marque Atos, constituent une offre intégrée qui allie conseil stratégique, intégration de solutions et services de sécurité managés en continu, sur l’ensemble du cycle de vie de la sécurité. Fort d’un réseau mondial de 17 centres d’opérations de sécurité (SOC) traitant plus de 31 milliards d’événements de sécurité par jour pour plus de 2000 clients, Atos propose une approche proactive de la sécurité qui s’appuie sur une compréhension des menaces à l’échelle mondiale. Ses équipes interviennent dans tous les secteurs d’activité avec une maîtrise approfondie des enjeux métiers, pour une sécurité renforcée des données et une garantie de conformité et de continuité opérationnelle à travers le monde.

Les produits de cybersécurité sous la branche Eviden, regroupent un portefeuille de solutions souveraines s’appuyant sur trois expertises complémentaires : le chiffrement des données, la gestion des identités et des accès, et l’identité numérique. Développés et fabriqués en Europe, les produits de cybersécurité d’Eviden sont certifiés par les plus hauts standards européens et protègent les données sensibles, sécurisent les accès numériques et garantissent l’intégrité des identités des utilisateurs, des systèmes et des appareils connectés.

***

À propos d’Atos Group

Atos Group est un leader international de la transformation digitale avec près de 61 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 7,2 milliards d’euros (pro forma de la vente des activités Advanced Computing). Présent commercialement dans 61 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits et systèmes. Numéro un européen de la cybersécurité et du cloud, Atos Group s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, accélérées par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos Group est la marque sous laquelle Atos SE (Societas Europaea) exerce ses activités. Atos SE est cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos Group est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, le Groupe permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Contact presse

Isabelle Grangé | isabelle.grange@atos.net | +33 (0) 6 64 56 74 88

Pièce jointe