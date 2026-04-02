Bourse Direct Horizon distingué aux 41e Oscars de l’Assurance Vie pour sa performance en gestion pilotée

Communication à caractère promotionnel.

L’assurance vie présente un risque de perte en capital.

Le contrat d’assurance vie Bourse Direct Horizon se distingue une nouvelle fois en 2026 en remportant un Oscar de l’Assurance Vie décerné par Gestion de Fortune. Ce prix, obtenu dans la catégorie « Contrat d’assurance vie à gestion profilée - profil prudent », récompense la qualité et la pertinence de la gestion pilotée proposée aux épargnants. Cette reconnaissance s’ajoute à l’Oscar remporté en 2025 dans la catégorie « gestion profilée - profil dynamique » et témoigne de la capacité de Bourse Direct à proposer des solutions performantes et adaptées à différents profils de risque.

Un Oscar de l'Assurance Vie pour son profil «DNCA Diversifié Prudent»

L’Oscar décerné par Gestion de Fortune met en lumière la capacité de Bourse Direct à répondre aux attentes des épargnants grâce à une gestion pilotée structurée. Le profil «DNCA Diversifié Prudent», conçu pour rechercher une performance couplée à une prise de risque de perte en capital faible, repose sur une exposition 100% en supports en unités de compte avec un SRI de 2 à 3 et un horizon d’investissement recommandé de trois ans.

« Ce prix, remis à Bourse Direct Horizon, témoigne de la rigueur et de l’engagement de notre offre en matière d’investissement. Il reflète notre ambition de proposer des solutions financières pertinentes, simples et à la portée de tous les épargnants. C’est aussi une reconnaissance du précieux apport de notre partenaire DNCA Finance, dont l’expertise contribue chaque jour à accompagner nos clients dans leurs projets financiers. », souligne Maxime Poque, Directeur Epargne de Bourse Direct.

Un partenariat stratégique avec DNCA Finance

Bourse Direct s’appuie sur l’expertise de DNCA Finance, acteur de référence en gestion d’actifs en France. Le profil «DNCA Diversifié Prudent» récompensé par Gestion de Fortune est géré par Generali Vie qui prend conseil auprès de DNCA Finance.

« Ce prix récompense notre approche de gestion, fondée sur une allocation agile et une analyse approfondie des marchés financiers. Nous mettons tout en œuvre pour identifier les meilleures opportunités et ajuster la stratégie en fonction des conditions économiques, afin de maximiser le potentiel de croissance pour les épargnants », déclare David Tissandier – Responsable Multigestion chez DNCA Finance.

Un contrat d’assurance vie au service des épargnants

Avec cette nouvelle distinction, Bourse Direct Horizon confirme son positionnement parmi les solutions d’assurance vie les plus compétitives du marché, offrant aux épargnants une gestion adaptée à leur profil d’investissement.

L'investissement sur les supports en unités de compte supporte un risque de perte en capital puisque leur valeur est sujette à fluctuation à la hausse comme à la baisse dépendant notamment de l'évolution des marchés financiers. L'assureur s'engage sur le nombre d'unités de compte et non sur leur valeur qu'il ne garantit pas. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur :

https://www.boursedirect.fr/fr/assurance-vie/bourse-direct-horizon

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A propos de Bourse Direct :

Depuis 30 ans, Bourse Direct, acteur majeur de la bourse en ligne en France, rend les marchés financiers accessibles à tous.

Sa mission : démocratiser l’accès à la bourse et offrir expertise, innovation et accompagnement à chaque étape. Des outils performants, des solutions adaptées à tous les profils et des coûts compétitifs permettent aux investisseurs particuliers de suivre et gérer leur portefeuille en toute simplicité.

Bourse Direct propose également des solutions d’épargne long terme : l’assurance-vie et le Plan d’Épargne Retraite (PER), pour accompagner les particuliers dans la construction de leur patrimoine.

L’action Bourse Direct (codes : FR0000074254, BSD), éligible au PEA et PEA-PME, est cotée sur Euronext. Retrouvez l’ensemble de la communication financière sur https://groupe.boursedirect.fr/.

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BOURSE DIRECT - Julie Ruffin - +33 (0) 1 56 88 40 40

IMAGE 7 - Juliette Mouraret - +33 (0) 6 81 67 38 80

Bourse Direct Horizon est un contrat d’assurance vie de groupe à adhésion individuelle et facultative libellé en euros et/ou en unités de compte et/ou en engagements croissance donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification (fonds croissance) assuré par Generali Vie, entreprise régie par le code des Assurances. Le document d’information clé du contrat d’assurance vie Bourse Direct Horizon contient les informations essentielles de ce contrat. Vous pouvez obtenir ce document auprès de Bourse Direct ou en vous rendant sur le site www.generali.fr.

Bourse Direct, Courtier d’assurance numéro ORIAS 08044344. Garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L.512-6 et L.512-7 du Code des assurances. Bourse Direct n’est liée par aucun contrat d’exclusivité avec un assureur et n’a aucun lien capitalistique avec l’assureur.

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