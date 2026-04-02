Solvac publie son rapport annuel 2025

Bruxelles, le 2 avril 2026 - 10h30 CET

Solvac a publié aujourd’hui son rapport annuel 2025. Ce document comprend, comme déjà communiqué le 6 mars 2026, le rapport de gestion, les états financiers ainsi que la déclaration de gouvernance relatifs à l’exercice 2025.

Le rapport présente également la raison d’être de Solvac, précise sa mission et expose sa vision.

Le rapport 2025, y compris la version ESEF, est disponible sur le site web de Solvac en néerlandais et en français.

Solvac est une société anonyme de droit belge fondée en 1983 et cotée en bourse sur Euronext Bruxelles sous le code ISIN BE0003545531 (SOLV). Ses actifs consistent exclusivement en une participation de plus de 30 % dans le capital de Solvay SA et de plus de 30 % dans le capital de Syensqo SA. Ses titres sont exclusivement nominatifs. Ils peuvent être détenus librement par des personnes physiques ou, moyennant agrément du Conseil d’Administration, par des personnes morales ou assimilées aux conditions reprises dans sa politique d’agrément. Au 31 décembre 2025, sa capitalisation boursière s'élevait à 1,75 milliards EUR.

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